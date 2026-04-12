Le derby barcelonais entre le FC Barcelone et l'Espanyol s'est conclu par une victoire 4-1 des Blaugranas dans une ambiance électrique. La 31e journée de Liga, disputée samedi au Camp Nou, a été perturbée par des chants racistes émanant des tribunes.

La direction du stade a dû intervenir à deux reprises par haut-parleur pour demander aux supporters de cesser ces chants haineux, rappelant que de tels comportements entraînent des sanctions légales.

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