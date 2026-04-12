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FC Barcelona v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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La star marocaine a été victime d’actes de racisme lors du match contre Barcelone

FC Barcelone vs Espanyol
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Espanyol
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O. El Hilali
Espagne
Maroc

Les abus espagnols : un spectacle sans fin

Le derby barcelonais entre le FC Barcelone et l'Espanyol s'est conclu par une victoire 4-1 des Blaugranas dans une ambiance électrique. La 31e journée de Liga, disputée samedi au Camp Nou, a été perturbée par des chants racistes émanant des tribunes.

La direction du stade a dû intervenir à deux reprises par haut-parleur pour demander aux supporters de cesser ces chants haineux, rappelant que de tels comportements entraînent des sanctions légales.

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  • Actes de racisme à l'encontre d'Omar El Hilali

    Selon le site marocain Hesport, qui cite plusieurs sources dont la radio Cadena Cope, ces avertissements font suite à la répétition de chants dans les tribunes.

    Ces chants ciblaient le défenseur marocain de l’Espanyol, Omar El Hilali, qui a subi une grande partie de ces insultes, suscitant un vif mécontentement.

    La tension est montée d’un cran lorsque El Hilali s’est accroché avec le Blaugrana Gavi ; l’arbitre a sanctionné les deux joueurs d’un carton jaune, avant que les chants insultants ne reprennent à la 57^e minute.

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    Les chants n’ont pas seulement été à caractère raciste : certains groupes ont également scandé « En deuxième division », allusion à la saison difficile de l’Espanyol, ce qui a encore accentué la tension en tribunes.

    Le Barça, désormais 9 points devant le Real Madrid, se rapproche du titre, tandis qu’Espanyol reste bloqué à la 10e place avec 38 points.

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  • Ce n’est pas la première fois que l’on assiste à ce scénario : El-Hilali et le joueur d’Elche se retrouvent sur le terrain.

    L’Espagne est récemment revenue sous les projecteurs pour des incidents de racisme anti-étrangers. Des chants islamophobes ont ainsi résonné lors du match amical entre l’Égypte et l’Espagne au stade de l’Espanyol, puis, mercredi dernier, avant la rencontre Atlético de Madrid–Barcelone, match aller des quarts de finale de la Ligue des champions.

    Enfin, El Hilali a également été la cible d’un incident raciste lors de la 26e journée de Liga face à Elche : le joueur adverse Rafa Mir lui aurait lancé « Tu es venu dans un petit bateau », selon les propos rapportés à l’arbitre par l’international marocain.

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