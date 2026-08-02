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La star du Barça refuse de reproduire le tatouage de Cucurella et esquive les questions sur Alvarez et Torres

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F. Torres
M. Cucurella
J. Alvarez
J. Garcia
Espagne

Joan García, gardien de but du Barça, a déclaré qu'il n'avait jamais disputé de matches lors de la Coupe du monde 2026 avec la sélection espagnole, mais que les remplaçants sont des héros au même titre que les titulaires. 

Joan García a ajouté dans un entretien accordé au journal Sport : « Je pense que l'on souffre parfois davantage sur le banc de touche que lorsqu'on est sur le terrain, et l'on se sent tout autant impliqué et héros que tout le monde. »

Il a poursuivi : « Les supporters du Barça pourraient vous demander de vous faire tatouer Flick en cas de sacre en Ligue des champions, comme l'a fait Cucurella avec De la Fuente ? Oui, je sais cela. Mais non, je dois dire que je ne prévois pas cette chose pour le moment. »

Joan García a insisté : « Je n'ai pas de tatouages et je ne pense pas en faire. Si nous remportons le titre de la Ligue des champions, il faudra penser à autre chose. »

Il a souligné : « Avez-vous été surpris, au rassemblement de la sélection, par la nouvelle du transfert de Cucurella au Real Madrid ? Non, car chacun, au final, décide de ce qui est le mieux pour lui et pour son avenir. Honnêtement, je pense que c'est un bon choix pour lui. Quand la chose s'est produite, il a fait l'objet de quelques plaisanteries, mais au final nous étions contents pour lui. »

  • Julian AlvarezGetty Images

    Álvarez est un joueur exceptionnel doté d'une grande qualité

    À propos de Julian Alvarez, l'attaquant de l'Atlético Madrid, il a commenté : « Je pense que c'est un très grand joueur. N'importe qui qui aime le football et le suit se rendra immédiatement compte que c'est un joueur formidable et qu'il possède une grande qualité. »

    Il a précisé : « Mais ce n'est pas mon rôle d'évaluer ces choses. Personnellement, j'ai une grande confiance dans la direction sportive du club, ainsi que dans l'entraîneur, et je sais qu'ils échangent beaucoup entre eux. Je suis convaincu qu'ils constitueront le meilleur effectif possible pour être compétitifs sur tous les tableaux. »

    Il a ajouté : « Quant à savoir si je paierais 150 millions d'euros pour Alvarez ? Heureusement, ce n'est pas une décision qui m'incombe, et je n'ai ni à poser la question ni à y répondre. »

    Au sujet de Ferran Torres, il a expliqué : « La seule personne qui sait exactement ce qui se passe dans sa tête, c'est le joueur lui-même, et je pense que ce qu'il faut faire, c'est le respecter. Nous sommes très heureux de l'avoir avec nous et nous espérons qu'il restera parmi nous la saison prochaine. »

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  • Joan-Garcia(C)GettyImages

    L'obsession du sacre en Ligue des champions

    À propos du plafond des ambitions pour la saison prochaine, il a commenté : « Je pense que la chose est claire, nous devons continuer sur la même ligne que celle sur laquelle nous sommes, revenir à remporter la Liga et rivaliser également pour la Coupe et la Supercoupe, qui sont des titres importants pour nous, et bien sûr la Ligue des champions. »

    Il a insisté : « Je pense que nous devons fixer le titre de la Ligue des champions comme objectif principal, et nous devons travailler pour l'atteindre. Nous nous exigerons le maximum de nous-mêmes pour tenter de le remporter, sans que cela ne se transforme en obsession. »

    Il a conclu : « L'obsession est toujours une chose négative. Ce que nous devons faire, c'est disputer la compétition avec envie et confiance, tout en sachant que c'est la compétition qui exige de vous plus que toute autre chose. Rien de plus. »

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