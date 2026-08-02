La star du Barça refuse de reproduire le tatouage de Cucurella et esquive les questions sur Alvarez et Torres

Joan García, gardien de but du Barça, a déclaré qu'il n'avait jamais disputé de matches lors de la Coupe du monde 2026 avec la sélection espagnole, mais que les remplaçants sont des héros au même titre que les titulaires.

Joan García a ajouté dans un entretien accordé au journal Sport : « Je pense que l'on souffre parfois davantage sur le banc de touche que lorsqu'on est sur le terrain, et l'on se sent tout autant impliqué et héros que tout le monde. »

Il a poursuivi : « Les supporters du Barça pourraient vous demander de vous faire tatouer Flick en cas de sacre en Ligue des champions, comme l'a fait Cucurella avec De la Fuente ? Oui, je sais cela. Mais non, je dois dire que je ne prévois pas cette chose pour le moment. »

Joan García a insisté : « Je n'ai pas de tatouages et je ne pense pas en faire. Si nous remportons le titre de la Ligue des champions, il faudra penser à autre chose. »

Il a souligné : « Avez-vous été surpris, au rassemblement de la sélection, par la nouvelle du transfert de Cucurella au Real Madrid ? Non, car chacun, au final, décide de ce qui est le mieux pour lui et pour son avenir. Honnêtement, je pense que c'est un bon choix pour lui. Quand la chose s'est produite, il a fait l'objet de quelques plaisanteries, mais au final nous étions contents pour lui. »