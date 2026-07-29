Plusieurs clubs européens cherchent à profiter de l'ouverture du Barça à la vente de certains de ses joueurs lors du mercato estival, alors que des démarches sérieuses ont débuté pour recruter l'un des éléments les plus en vue de l'équipe, dans un contexte où le club catalan est disposé à écouter les offres qui répondent à ses exigences financières.

L'avenir de Jules Koundé demeure loin d'être scellé. Le Barça a placé le latéral français sur la liste des joueurs susceptibles d'être vendus, mais il n'a pas l'intention de s'en séparer pour moins de 60 millions d'euros.

Au cours des dernières semaines, le Bayern Munich, Chelsea et Liverpool ont frappé à la porte du club catalan pour s'informer de la situation du joueur, mais le club le plus intéressé par son recrutement est Tottenham.