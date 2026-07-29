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Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

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La star du Barça face à une décision cruciale : un club anglais remplit toutes les conditions

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Le ballon est dans le camp du joueur du Barça

Plusieurs clubs européens cherchent à profiter de l'ouverture du Barça à la vente de certains de ses joueurs lors du mercato estival, alors que des démarches sérieuses ont débuté pour recruter l'un des éléments les plus en vue de l'équipe, dans un contexte où le club catalan est disposé à écouter les offres qui répondent à ses exigences financières.

L'avenir de Jules Koundé demeure loin d'être scellé. Le Barça a placé le latéral français sur la liste des joueurs susceptibles d'être vendus, mais il n'a pas l'intention de s'en séparer pour moins de 60 millions d'euros.

Au cours des dernières semaines, le Bayern Munich, Chelsea et Liverpool ont frappé à la porte du club catalan pour s'informer de la situation du joueur, mais le club le plus intéressé par son recrutement est Tottenham.

  • Tottenham en tête de la course

    Le club londonien a besoin de renforcer sa défense en raison du départ attendu de Cristian Romero — dont le nom a été associé à un transfert vers le Barça et l'Inter Milan — et de Djed Spence.

    La direction de Tottenham évalue positivement Koundé, considéré comme un défenseur polyvalent, capable de jouer dans l'axe de la défense ou au poste d'arrière latéral. C'est pourquoi elle étudie la possibilité de présenter une première offre d'un montant de 65 millions d'euros dans les prochains jours, selon ce qu'a rapporté le journal Sport d'après le site Caught Offside.

    Tottenham n'a pas été le seul club à se renseigner sur la situation du joueur âgé de 27 ans, qui a rejoint le Barça en provenance de Séville contre 55 millions d'euros en 2022. Le Bayern Munich a lui aussi manifesté son intérêt pour recruter le défenseur français, mais le club allemand ne peut, dans le meilleur des cas, débourser plus de 40 millions d'euros, un montant que la direction du Barça juge insuffisant.

    Liverpool et Chelsea, qui avait déjà suivi Koundé lorsqu'il était joueur à Séville, continuent également de surveiller sa situation, mais aucun des deux n'a formulé d'offre officielle jusqu'à présent.

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  • Des alternatives disponibles : la balle est dans le camp de Koundé

    Le Barça écoutera les offres formulées pour le défenseur polyvalent, dont la valeur marchande a grimpé après le bon niveau affiché avec l'équipe de France lors de la Coupe du monde.

    Le club catalan estime que ce poste est bien couvert, avec la présence d'Eric García et de Xavi Espart, aux côtés de João Cancelo, dont l'avenir semble devoir s'inscrire au Barça.

    Par ailleurs, le départ de Koundé permettrait au club de renforcer d'autres postes, comme l'axe défensif ou la ligne offensive.

    Cela dit, le Barça ne se séparera pas d'un élément important pour l'entraîneur Hansi Flick pour un montant inférieur à la valeur qu'il a fixée à 60 millions d'euros. L'offre de Tottenham est jugée conforme aux exigences du club catalan, mais le dernier mot reviendra au joueur lui-même, qui se sent très à l'aise au Barça et a prolongé son contrat l'été dernier jusqu'en 2030.

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