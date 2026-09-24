La star du Barça esquive la polémique Mourinho et commente l'écart de 6 points

Eric Garcia, la star du Barça, a préféré botter en touche pour éviter de donner son avis sur la polémique arbitrale liée à José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid.

Interrogé, lors de son entretien avec le journal Sport, alors qu'il était en stage avec la sélection espagnole, sur la polémique arbitrale en Liga et ce qui concerne le Real, Garcia a répondu : « Je préfère ne pas donner mon avis là-dessus. »

Il a poursuivi : « Je pense que tous les arbitres du monde essaient de donner le meilleur d'eux-mêmes et tentent de ne pas commettre d'erreurs. Et au bout du compte, pendant le match, toi, en tant que joueur, tu essaies aussi de donner le meilleur de toi-même, et parfois tu commets des erreurs. Nous sommes des êtres humains, et donc l'erreur fait partie du football. »

Il a insisté : « Notre entraîneur Hansi Flick insiste toujours et fortement pour que nous nous concentrions sur nous-mêmes et que nous n'entrions pas dans le sujet des arbitres qui, comme je l'ai dit, essaient de donner le meilleur d'eux-mêmes, et parfois des erreurs se produisent, comme cela arrive tout le temps dans la vie. »

Au sujet des ambitions européennes de l'équipe, il a commenté : « Nous ne sommes qu'au début de la saison, et tout peut changer très vite, mais nous avançons dans une bonne dynamique et nous avons un groupe formidable, nous sommes en train de le prouver, et nous devons continuer à travailler. Parce que la Ligue des champions sera difficile, mais nous avons assurément une grande envie de la remporter. »

Il a souligné : « Je pense que grâce à l'effectif, aux joueurs, à la qualité et à l'ambition, je pense que le Barça sera assurément aux places de tête en Ligue des champions. Nous avons gagné en maturité, et l'arrivée de Rodri nous a aidés à trouver l'équilibre. »