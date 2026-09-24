Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
imago-sport-1083540092.jpgNurPhoto
Traduit par

La star du Barça esquive la polémique Mourinho et commente l'écart de 6 points

LaLiga
Real Madrid
FC Barcelone
E. Garcia
J. Mourinho
L. Yamal
K. Adeyemi
Espagne

Eric Garcia, la star du Barça, a préféré botter en touche pour éviter de donner son avis sur la polémique arbitrale liée à José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid.

Interrogé, lors de son entretien avec le journal Sport, alors qu'il était en stage avec la sélection espagnole, sur la polémique arbitrale en Liga et ce qui concerne le Real, Garcia a répondu : « Je préfère ne pas donner mon avis là-dessus. »

Il a poursuivi : « Je pense que tous les arbitres du monde essaient de donner le meilleur d'eux-mêmes et tentent de ne pas commettre d'erreurs. Et au bout du compte, pendant le match, toi, en tant que joueur, tu essaies aussi de donner le meilleur de toi-même, et parfois tu commets des erreurs. Nous sommes des êtres humains, et donc l'erreur fait partie du football. »

Il a insisté : « Notre entraîneur Hansi Flick insiste toujours et fortement pour que nous nous concentrions sur nous-mêmes et que nous n'entrions pas dans le sujet des arbitres qui, comme je l'ai dit, essaient de donner le meilleur d'eux-mêmes, et parfois des erreurs se produisent, comme cela arrive tout le temps dans la vie. »

Au sujet des ambitions européennes de l'équipe, il a commenté : « Nous ne sommes qu'au début de la saison, et tout peut changer très vite, mais nous avançons dans une bonne dynamique et nous avons un groupe formidable, nous sommes en train de le prouver, et nous devons continuer à travailler. Parce que la Ligue des champions sera difficile, mais nous avons assurément une grande envie de la remporter. »

Il a souligné : « Je pense que grâce à l'effectif, aux joueurs, à la qualité et à l'ambition, je pense que le Barça sera assurément aux places de tête en Ligue des champions. Nous avons gagné en maturité, et l'arrivée de Rodri nous a aidés à trouver l'équilibre. »

  • Sevilla FC v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Yamal doit remporter le Ballon d'Or

    Au sujet des chances de Lamine Yamal pour le Ballon d'Or, il a affirmé : « Je voterai pour lui, ainsi que pour tous les joueurs espagnols. Je pense que n'importe lequel d'entre eux le mérite, mais j'estime que c'est Lamine Yamal qui devrait le remporter. »

    Eric a déclaré : « Il y a de nombreux joueurs espagnols qui pourraient le remporter, mais personnellement, je pense que c'est Lamine qui devrait gagner. Je suis toutefois également heureux de voir d'autres coéquipiers figurer sur la liste des nominés, en particulier Cubarsi, car c'est un défenseur, et parfois les défenseurs sont oubliés. J'estime qu'il le mérite aussi. »

    Il a ajouté : « Avec la blessure de Christensen, êtes-vous prêt également, s'il le fallait, à revenir jouer dans l'axe de la défense ? Oui, je suis prêt pour tout ce qu'on me demandera. Je pense que l'une de mes forces est ma capacité à m'adapter à différents postes. »

    Il a poursuivi : « Bien sûr, l'axe de la défense est mon poste naturel, celui où j'ai toujours joué, donc si je devais y évoluer lors d'un match, je le ferais sans hésiter. »

    • Publicité
  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-RACINGAFP

    Karim Adeyemi, une « fusée »

    Il a ajouté : « On dit que le Barça souffre davantage sur les côtés, et particulièrement sur le flanc gauche, es-tu d'accord avec cela ? Non, je pense que nous avons des joueurs d'un bon niveau, et nous ne souffrons pas à ce poste. »

    Il a précisé : « Est-il difficile de dépasser Adeyemi dans une course de vitesse ? Oui, en vérité c'est une fusée. »

    Il a souligné : « Comment vois-tu la Liga après votre avance de 6 points sur le Real ? Nous savons tous que le football et le championnat, dans cette situation, peuvent beaucoup changer. Nous vivons une bonne dynamique, mais l'année dernière, quand nous avons perdu le Clasico à Bernabeu, l'écart est devenu de 7 points, et tout semblait terminé. »

    Il a conclu : « Aujourd'hui, alors que nous avons six points d'avance, nous sommes encore en début de saison, et nous devons continuer de la même manière, puis nous verrons ce qui se passera. »

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
LaLiga
FC Barcelone crest
FC Barcelone
BAR
Getafe crest
Getafe
GET
LaLiga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Villarreal crest
Villarreal
VIL