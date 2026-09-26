La star de Barcelone Rodri défend Manchester City face aux 115 accusations financières de Premier League

Rodri s’est exprimé devant les médias vendredi et a fermement soutenu les dirigeants de City. Il a révélé que les responsables du club avaient toujours fait preuve d’une transparence totale avec l’effectif au sujet des accusations en cours.

« Ils nous ont toujours dit à quel point ils étaient convaincus de leur innocence, et quand vous regardez quelqu’un dans les yeux et qu’il vous dit cela, a expliqué Rodri, cité par ESPN. Nous avons toujours été calmes, nous n’avons jamais vu l’équipe être nerveuse avec ce genre de choses. »

Le milieu de terrain a également rappelé une situation similaire en 2020, lorsque l’UEFA avait d’abord exclu City des compétitions européennes avant qu’un appel n’infirme la décision.

« Je crois en l’innocence du club, a-t-il ajouté. Je connais bien le club. On nous avait dit à l’époque de rester calmes, et que tout avait été fait correctement. »