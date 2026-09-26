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La star de Barcelone Rodri défend Manchester City face aux 115 accusations financières de Premier League
En soutien à ses anciens employeurs
Rodri a apporté son soutien à son ancien club au milieu de son bras de fer juridique en cours avec la Premier League. De récents rapports suggèrent que le club anglais devrait être reconnu coupable sur la grande majorité de ses 115 chefs d'accusation financiers.
Malgré ces affirmations, l'international espagnol garde une confiance totale dans la direction de l'Etihad Stadium. Manchester City n'a pas officiellement démenti les derniers rapports, tandis que la Premier League a refusé de commenter cette procédure confidentielle. Rodri a passé sept années très fructueuses à Manchester avant de rejoindre Barcelone cet été. Les accusations concernent une période antérieure à l'arrivée en Angleterre du vainqueur du Ballon d'Or 2024, en 2019.
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Les regarder dans les yeux
Rodri s’est exprimé devant les médias vendredi et a fermement soutenu les dirigeants de City. Il a révélé que les responsables du club avaient toujours fait preuve d’une transparence totale avec l’effectif au sujet des accusations en cours.
« Ils nous ont toujours dit à quel point ils étaient convaincus de leur innocence, et quand vous regardez quelqu’un dans les yeux et qu’il vous dit cela, a expliqué Rodri, cité par ESPN. Nous avons toujours été calmes, nous n’avons jamais vu l’équipe être nerveuse avec ce genre de choses. »
Le milieu de terrain a également rappelé une situation similaire en 2020, lorsque l’UEFA avait d’abord exclu City des compétitions européennes avant qu’un appel n’infirme la décision.
« Je crois en l’innocence du club, a-t-il ajouté. Je connais bien le club. On nous avait dit à l’époque de rester calmes, et que tout avait été fait correctement. »
Défendre le succès de Manchester City
Les récents rapports ont jeté une ombre sur l’ère de domination sans précédent de Manchester City. Cependant, Rodri insiste sur le fait qu’aucune controverse en dehors du terrain ne peut effacer les immenses efforts fournis par Pep Guardiola et ses joueurs.
« Quand vous vivez au quotidien dans ce club, avec toutes les personnes qui ont travaillé dur toutes ces années pour obtenir le succès que nous avons eu, avec Pep [Guardiola], les propriétaires, tous ceux qui ont travaillé pour ça. Ils ne peuvent pas nous enlever ça », a déclaré Rodri.
« C’est quelque chose qui ne s’achète pas avec de l’argent, c’est de l’effort, un partenariat, le fait de rester soudés. Nous avons eu beaucoup de succès, ici à Wembley, et je peux vous dire que tout était mérité. »
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Cap sur le choc de Wembley
Pour l’instant, la Premier League poursuivra sa procédure judiciaire confidentielle concernant l’affaire financière de Manchester City. Une issue définitive révélera finalement les conséquences, le cas échéant, auxquelles le club devra faire face. En attendant, Rodri doit mettre de côté sa fidélité à son club et se concentrer sur ses obligations internationales. Le milieu de terrain s’apprête à être capitaine de l’Espagne lors de son match contre l’Angleterre à Wembley en Ligue des nations de l’UEFA, samedi.
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