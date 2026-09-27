Le sélectionneur de l’Italie Roberto Mancini a pris une décision tactique audacieuse en scindant son groupe national de 33 joueurs avant leur match de Ligue des nations de l’UEFA contre la Turquie à Bursa. Au lieu d’emmener l’ensemble de son contingent à l’Ataturk Spor Kompleksi, Mancini a laissé dix joueurs au Centre technique fédéral de Coverciano.

Un groupe resserré de 23 joueurs a pris l’avion pour la Turquie afin de disputer ce match de groupe à l’extérieur.

Cette décision stratégique vise à protéger des joueurs clés d’une fatigue liée à un déplacement inutile pendant une fenêtre internationale exigeante.