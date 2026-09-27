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La rupture turque de Mancini ! Le sélectionneur de l’Italie laisse Barella et Maldini à la maison pour éviter le cauchemar du vol
Mancini scinde le groupe de l’Italie pour éviter un éprouvant déplacement en Turquie
Le sélectionneur de l’Italie Roberto Mancini a pris une décision tactique audacieuse en scindant son groupe national de 33 joueurs avant leur match de Ligue des nations de l’UEFA contre la Turquie à Bursa. Au lieu d’emmener l’ensemble de son contingent à l’Ataturk Spor Kompleksi, Mancini a laissé dix joueurs au Centre technique fédéral de Coverciano.
Un groupe resserré de 23 joueurs a pris l’avion pour la Turquie afin de disputer ce match de groupe à l’extérieur.
Cette décision stratégique vise à protéger des joueurs clés d’une fatigue liée à un déplacement inutile pendant une fenêtre internationale exigeante.
- Insidefoto
Barella et Maldini à la tête du groupe restant à Coverciano
Les dix joueurs restés à Florence comprennent le milieu de terrain de l’Inter Nicolo Barella, l’attaquant de Monza Daniel Maldini et le défenseur de la Roma Gianluca Mancini. Ils sont accompagnés par Honest Ahanor, Diego Coppola, Samuele Inacio, Eddy Kouadio, Massimo Pessina, Samuele Ricci et Mohamed Ali Zoma.
Mancini a organisé à Coverciano un programme spécialisé d’entraînement et de récupération physique afin de maintenir une condition optimale pour les matches du groupe écarté.
Les joueurs au repos continuent de travailler avec les membres du staff technique et médical Massimo Maccarone, Cristiano Lupatelli, Giulio Nuciari et Luca Bossi.
Une rotation stratégique conçue pour donner la priorité aux matchs contre Paris et Bologne
La division de l’effectif de Mancini reproduit les approches de gestion de la charge de travail à haute performance utilisées dans le football européen d’élite. En épargnant à dix joueurs un aller-retour exigeant à Bursa, le staff technique s’est assuré que la moitié de l’effectif reste fraîche pour les prochaines rencontres de Ligue des nations.
L’Italie se déplace à Paris pour affronter la France le 2 octobre, avant de rentrer au pays pour recevoir la Turquie à Bologne le 5 octobre.
Le staff technique a privilégié la préservation de l’énergie afin de maximiser les performances sur l’ensemble des trois matches internationaux.
- Flash Press Agency
L’Italie prépare le match de Bursa avant de retrouver l’intégralité de son effectif
Les 23 joueurs retenus pour le déplacement achèvent leur préparation d’avant-match à Bursa avant la rencontre de dimanche soir contre la Turquie de Vincenzo Montella. Le coup d’envoi sera donné à 20 h 45, heure italienne.
Après le coup de sifflet final à Bursa, le groupe qui a fait le déplacement rentrera en Italie pour retrouver le groupe de Coverciano.
Mancini préparera ensuite son groupe complet de 33 joueurs pour le prochain déplacement à Paris afin d’affronter la France.
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