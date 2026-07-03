Selon l’expert en transferts Gianluca Di Marzio, le club allemand le plus titré a contacté la Juventus Turin pour s’informer sur la possibilité de recruter Gleison Bremer.
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La rumeur de transfert resurgit : le FC Bayern aurait pris contact avec la Juventus
Selon ces informations, les dirigeants du FC Bayern Munich auraient contacté directement la direction de la Juventus pour s’enquérir de la faisabilité et du cadre financier d’un éventuel transfert.
La position du Brésilien de 29 ans reste toutefois inconnue. Selon l’article, il serait réticent à l’idée de changer de club et souhaiterait rester en Serie A, au sein de la « Vieille Dame ».
Il y est un titulaire indiscutable, même si la Vieille Dame a manqué la qualification en Ligue des champions la saison passée. Rappelons que le Bayern s’était déjà intéressé à Bremer à plusieurs reprises ces dernières années.
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Min-Jae Kim et Hiroki Ito pourraient-ils quitter le FC Bayern ?
Tout transfert ne se concrétisera que si la défense centrale du FC Bayern connaît des évolutions. Depuis plusieurs semaines, les rumeurs sur les départs de Min-Jae Kim et Hiroki Ito se multiplient. Les deux joueurs pourraient quitter le club en cas d’offre satisfaisante.
Le club réclamerait au moins 30 millions d’euros pour le Sud-Coréen, tandis qu’Ito pourrait partir pour 20 millions. Les rumeurs de transfert concernent surtout Kim, suivi de près par plusieurs clubs italiens.
Outre Bremer, Yann Bisseck, de l’Inter Milan, figurerait sur la short-list du FCB. D’après les dernières informations, le Bayern aurait donné son feu vert à un éventuel transfert, et le joueur lui-même verrait d’un bon œil un départ vers la Säbener Straße.