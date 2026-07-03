Selon ces informations, les dirigeants du FC Bayern Munich auraient contacté directement la direction de la Juventus pour s’enquérir de la faisabilité et du cadre financier d’un éventuel transfert.

La position du Brésilien de 29 ans reste toutefois inconnue. Selon l’article, il serait réticent à l’idée de changer de club et souhaiterait rester en Serie A, au sein de la « Vieille Dame ».

Il y est un titulaire indiscutable, même si la Vieille Dame a manqué la qualification en Ligue des champions la saison passée. Rappelons que le Bayern s’était déjà intéressé à Bremer à plusieurs reprises ces dernières années.