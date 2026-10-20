87' - Le 5-0 de la Roma est annulé : Ghilardi récupère le ballon après un dégagement sur corner et trompe Takac d’une puissante frappe du droit, mais deux de ses coéquipiers, en position de hors-jeu, gênent la vue du gardien slovaque.





58' - QUATRIÈME BUT DE LA ROMA, MALEN ! Le Néerlandais ne tremble pas à onze mètres, bat Takac et porte le score à 4-0 pour la Roma : son troisième but en Ligue des champions, son neuvième cette saison.





56' - PENALTY POUR LA ROMA ! Wesley prend nettement le dessus sur Blackman, qui le fait tomber dans la surface de réparation.





55' - Une autre occasion se profile pour la Roma. Soulé lance Malen en profondeur, mais le défenseur intervient de façon décisive.





52' - TROISIÈME BUT DE LA ROMA, PISILLI ! Wesley glisse le ballon à Soulé, qui parvient à le récupérer malgré la tentative de Barseghyan de le protéger. L’Argentin sert Malen, qui remet à Pisilli : le milieu de terrain frappe avec puissance et envoie le ballon sous la barre transversale.





47' - Malen est déchaîné : après un une-deux, il s’engouffre dans la surface et tente de surprendre Takac à sa sortie, mais le gardien slovaque repousse.





39' - LA ROMA DOUBLE LA MISE, MOLINA ! Malen déborde à nouveau sur la gauche, entre dans la surface et enroule sa frappe. Takac repousse le ballon dans les pieds de l’Argentin : il n’a plus qu’à le pousser au fond pour le 2-0. C’est le premier but de l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid avec la Roma.





35' - La Roma passe près du deuxième but : Malen part en profondeur et sert Mora, qui manque complètement son face-à-face avec Takac en tirant à côté. Mais il était hors-jeu.





20' - LA ROMA OUVRE LE SCORE, HERMOSO ! Pellegrini frappe parfaitement un coup franc depuis la droite et trouve la tête de Ghilardi, qui remet le ballon à l’Espagnol. Celui-ci ne se manque pas à bout portant et inscrit le but du 1-0





11' - Pisilli tente sa chance, mais sa frappe écrasée du gauche, de l’extérieur de la surface, passe à côté.





5' - Une occasion se profile pour la Roma : Molina sert Mora. Le Portugais ne parvient pas à contrôler le ballon tout près de Takac, alors qu’il était prêt à frapper au but.