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AS Roma v SK Slovan Bratislava - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
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La Roma s’impose 4-0 sans difficulté face au Slovan Bratislava : première victoire en Ligue des champions pour Gasperini

SSC Napoli U19
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SSC Naples vs Bodoe/Glimt
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Bodoe/Glimt
Ligue des Champions

Revivez avec nous en direct la troisième journée de la Ligue des champions.

Ligue des champions, 3e journée

Roma-Slovan Bratislava 4-0

Buteurs : 21e, Hermoso (R) ; 39e, Molina (R) ; 52e, Pisilli (R) ; 57e, Malen (R, sur penalty).


Effacer la déconvenue subie six jours plus tôt face au Real Madrid de son ancien entraîneur Mourinho et décrocher sa première victoire en Ligue des champions. La Roma de Gian Piero Gasperini atteint ces deux objectifs, clairement définis, lors de la troisième journée de la compétition, disputée ce soir à 21 h au Stadio Olimpico, en s’imposant 4-0 sans la moindre contestation possible face au Slovan Bratislava de Yaya Touré, dernier avec zéro point et un seul but inscrit jusqu’ici. Troisième du championnat, la Roma prend les trois points face à un adversaire largement à sa portée, avant les déplacements compliqués à Manchester contre United et à Paris contre le PSG, champion d’Europe, lors des deux prochaines journées : les buts de Hermoso, Molina (son premier avec la Roma), Pisilli et Malen (son troisième en Ligue des champions et son neuvième cette saison) font la différence.



  • LES BUTS ET LES TEMPS FORTS

    87' - Le 5-0 de la Roma est annulé : Ghilardi récupère le ballon après un dégagement sur corner et trompe Takac d’une puissante frappe du droit, mais deux de ses coéquipiers, en position de hors-jeu, gênent la vue du gardien slovaque.


    58' - QUATRIÈME BUT DE LA ROMA, MALEN ! Le Néerlandais ne tremble pas à onze mètres, bat Takac et porte le score à 4-0 pour la Roma : son troisième but en Ligue des champions, son neuvième cette saison.


    56' - PENALTY POUR LA ROMA ! Wesley prend nettement le dessus sur Blackman, qui le fait tomber dans la surface de réparation.


    55' - Une autre occasion se profile pour la Roma. Soulé lance Malen en profondeur, mais le défenseur intervient de façon décisive.


    52' - TROISIÈME BUT DE LA ROMA, PISILLI ! Wesley glisse le ballon à Soulé, qui parvient à le récupérer malgré la tentative de Barseghyan de le protéger. L’Argentin sert Malen, qui remet à Pisilli : le milieu de terrain frappe avec puissance et envoie le ballon sous la barre transversale.


    47' - Malen est déchaîné : après un une-deux, il s’engouffre dans la surface et tente de surprendre Takac à sa sortie, mais le gardien slovaque repousse.


    39' - LA ROMA DOUBLE LA MISE, MOLINA ! Malen déborde à nouveau sur la gauche, entre dans la surface et enroule sa frappe. Takac repousse le ballon dans les pieds de l’Argentin : il n’a plus qu’à le pousser au fond pour le 2-0. C’est le premier but de l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid avec la Roma.


    35' - La Roma passe près du deuxième but : Malen part en profondeur et sert Mora, qui manque complètement son face-à-face avec Takac en tirant à côté. Mais il était hors-jeu.


    20' - LA ROMA OUVRE LE SCORE, HERMOSO ! Pellegrini frappe parfaitement un coup franc depuis la droite et trouve la tête de Ghilardi, qui remet le ballon à l’Espagnol. Celui-ci ne se manque pas à bout portant et inscrit le but du 1-0


    11' - Pisilli tente sa chance, mais sa frappe écrasée du gauche, de l’extérieur de la surface, passe à côté.


    5' - Une occasion se profile pour la Roma : Molina sert Mora. Le Portugais ne parvient pas à contrôler le ballon tout près de Takac, alors qu’il était prêt à frapper au but.

  • LA FEUILLE DE MATCH

    Roma-Slovan Bratislava 4-0


    Buteurs : 21' Hermoso (R), 39' Molina (R), 52' Pisilli (R), 58' Malen sur penalty (R)


    ROMA (3-4-2-1) : Gollini ; Ghilardi, Balerdi, Hermoso (remplacé par Koulierakis à la 77e) ; Molina, Pisilli, de Roon (remplacé par Mancini à la 77e), Wesley (remplacé par Rensch à la 59e) ; Mora, Pellegrini (remplacé par Soulè à la 52e) ; Malen (remplacé par Castro à la 59e). Entraîneur : Gasperini

    SLOVAN BRATISLAVA (4-2-3-1) : Takac ; Blackman, Bajric, Markovic, Cruz (remplacé par Wimmer à la 82e) ; Gajdos (remplacé par Martinez à la 69e), Pokorny, Ibrahim (remplacé par Mustafic à la 69e) ; Barseghyan (remplacé par Yirajang à la 55e) ; Marcelli, Suleiman Camara (remplacé par Maros à la 69e). Entraîneur : Yaya Touré

    Avertissements : 20' Barseghyan (S), Suleiman Camara (S), Martinez (S)

    Expulsions : aucune

    Passes décisives : Ghilardi (R), Malen (R)

    Arbitre : Scharer (SVI)

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