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yamal mbappe(C)Getty images
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La réponse se trouve entre Yamal et Mbappé : comment Barcelone a-t-il échappé au drame du Real Madrid à Bétis ?

FEATURES
Analysis
L. Yamal
Kylian Mbappé
Bétis Séville vs FC Barcelone
Bétis Séville
FC Barcelone
LaLiga
Real Madrid vs FC Séville
Real Madrid
FC Séville
Espagne
France

La star espagnole a conduit le club catalan vers une victoire palpitante

Parfois, vous n'avez pas autant besoin d'un travail collectif que d'un seul joueur capable de dénouer les situations et de trouver des solutions dans les moments les plus difficiles.

Et si l'on parle du football mondial à l'heure actuelle, aucun joueur ne possède autant de solutions que Lamine Yamal, la star du Barça, ce qu'il a prouvé une nouvelle fois lors de la confrontation face au Real Betis en Liga.

Le Barça s'est imposé sur la pelouse du Real Betis sur le score de 5-2, lors de la rencontre qui les a opposés ce samedi au stade Benito Villamarín, dans le cadre de la neuvième journée de Liga.

  • La réponse, c'est Lamine Yamal

    Sur le plan statistique, Yamal a inscrit un but et délivré une passe décisive, mais ces chiffres à eux seuls ne traduisent pas l'importance du rôle joué par le joueur d'origine marocaine lors de cette rencontre.

    En première période, le Barça n'a réussi à percer les lignes défensives du Real Betis d'aucune manière, à tel point que le deuxième but, signé du milieu de terrain espagnol Rodrigo, est venu d'un corner.

    C'est peut-être ce qui démontre encore davantage l'importance du premier but inscrit par Lamine Yamal, fruit d'un pur exploit individuel, une frappe puissante de l'extérieur de la surface qui a brisé toutes les lignes défensives érigées par le Real Betis.

    Et alors que le Betis cherchait l'égalisation en début de seconde période, Lamine a offert le troisième but à l'attaquant brésilien Gabriel Jesus.

    L'arbitre Ricardo de Burgos a annulé le but pour une position de hors-jeu, mais Yamal n'a pas baissé les bras et a de nouveau servi l'attaquant brésilien.

    Il est vrai que la formation de l'entraîneur Manuel Pellegrini a inscrit son deuxième but dans la foulée, mais grâce à la touche magique de Lamine Yamal, ce but n'a servi qu'à réduire l'écart et non à égaliser.

  • Le cauchemar du Real Madrid : le jeu du Barça

    Par sa prestation sur le terrain, Yamal a mené Barcelone vers une victoire devenue habituelle face au Real Betis dans l'antre du club andalou au cours des dernières années.

    Barcelone s'est en effet imposé face au Real Betis, chez ce dernier, lors de 9 de leurs 10 dernières confrontations en Liga, pour un seul match nul, le club andalou n'étant jamais parvenu à décrocher la moindre victoire.

    Mieux encore, le Real Betis n'a plus battu Barcelone au stade Benito Villamarin en Liga depuis 18 ans, précisément depuis son succès 3-2 en mars 2008.

    Cela intervient alors que le stade du Real Betis constitue un véritable cauchemar pour le rival traditionnel, le Real Madrid, qui n'y a plus gagné depuis 5 ans.

    Depuis sa victoire 1-0 sur la pelouse du Real Betis en août 2021, le Real Madrid a disputé 5 rencontres dans l'antre du club andalou, avec 3 matchs nuls et deux défaites, la dernière lors de la saison en cours.

  • Pourquoi Yamal a-t-il réussi et Mbappé échoué ?

    En évoquant le rôle de Yamal dans la large victoire du Barça face au Real Betis, malgré la solidité défensive de ce dernier, une question vient immédiatement à l'esprit : pourquoi la star française Kylian Mbappé échoue-t-elle à tenir ce même rôle avec le Real Madrid ?

    Ce qui s'est passé lors de la rencontre de ce soir apporte précisément la réponse. Yamal n'a pas attendu l'aide de quiconque pour sauver Barcelone, face au manque d'espaces et à la défense verrouillée du Real Betis.

    Yamal a endossé lui-même le costume de sauveur, inscrivant le premier but d'une frappe de loin, sans avoir besoin de se trouver près du but.

    La star espagnole ne s'est pas arrêtée là : il a multiplié les offrandes pour ses coéquipiers dans les demi-espaces, et sans la maladresse devant le but, il aurait délivré plus d'une passe décisive, en plus de celle qui a abouti au but de Gabriel Jesus.

    À l'inverse, Mbappé se retrouve impuissant face à ces espaces réduits : ses qualités ne lui permettent pas d'éliminer ses adversaires, ni de créer des occasions pour ses partenaires avec ces passes intérieures magiques dont Lamine a le secret.

    Pire encore, si Mbappé ne trouve personne pour lui adresser ces ballons de génie, à l'image d'Arda Güler ou de Vinicius Junior dans certains cas, il se montre totalement incapable d'arriver jusqu'au but.

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  • Qu'a apporté Lamine Yamal ?

    Et le langage des chiffres permet de s'en convaincre encore davantage, puisqu'il en ressort très clairement que Lamine Yamal a été le meilleur joueur de la rencontre entre le Barça et le Real Betis, au vu des gestes magiques qu'il a produits sur la pelouse.

    Selon le site "Sofascore", Yamal est celui qui a obtenu la meilleure note du match (8,7), devançant ses coéquipiers Rodrygo (8,5) et Pau Cubarsi (8,3).

    En 70 minutes de jeu, Lamine Yamal a inscrit un but et tenté 4 frappes, dont 2 ont trouvé le cadre, une est partie à côté, tandis qu'une seule a été contrée.

    En plus d'une passe décisive, l'ailier espagnol a créé deux occasions franches et donné 32 ballons, dont 21 réussis, soit une précision de 66 %.

    Le chiffre le plus marquant concerne les dribbles : il en a tenté 8, dont 6 réussis, soit un taux de réussite de 75 %, un ratio extrêmement élevé qui témoigne des capacités hors normes de la star espagnole.

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