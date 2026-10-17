En évoquant le rôle de Yamal dans la large victoire du Barça face au Real Betis, malgré la solidité défensive de ce dernier, une question vient immédiatement à l'esprit : pourquoi la star française Kylian Mbappé échoue-t-elle à tenir ce même rôle avec le Real Madrid ?
Ce qui s'est passé lors de la rencontre de ce soir apporte précisément la réponse. Yamal n'a pas attendu l'aide de quiconque pour sauver Barcelone, face au manque d'espaces et à la défense verrouillée du Real Betis.
Yamal a endossé lui-même le costume de sauveur, inscrivant le premier but d'une frappe de loin, sans avoir besoin de se trouver près du but.
La star espagnole ne s'est pas arrêtée là : il a multiplié les offrandes pour ses coéquipiers dans les demi-espaces, et sans la maladresse devant le but, il aurait délivré plus d'une passe décisive, en plus de celle qui a abouti au but de Gabriel Jesus.
À l'inverse, Mbappé se retrouve impuissant face à ces espaces réduits : ses qualités ne lui permettent pas d'éliminer ses adversaires, ni de créer des occasions pour ses partenaires avec ces passes intérieures magiques dont Lamine a le secret.
Pire encore, si Mbappé ne trouve personne pour lui adresser ces ballons de génie, à l'image d'Arda Güler ou de Vinicius Junior dans certains cas, il se montre totalement incapable d'arriver jusqu'au but.