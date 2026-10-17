Sur le plan statistique, Yamal a inscrit un but et délivré une passe décisive, mais ces chiffres à eux seuls ne traduisent pas l'importance du rôle joué par le joueur d'origine marocaine lors de cette rencontre.

En première période, le Barça n'a réussi à percer les lignes défensives du Real Betis d'aucune manière, à tel point que le deuxième but, signé du milieu de terrain espagnol Rodrigo, est venu d'un corner.

C'est peut-être ce qui démontre encore davantage l'importance du premier but inscrit par Lamine Yamal, fruit d'un pur exploit individuel, une frappe puissante de l'extérieur de la surface qui a brisé toutes les lignes défensives érigées par le Real Betis.

Et alors que le Betis cherchait l'égalisation en début de seconde période, Lamine a offert le troisième but à l'attaquant brésilien Gabriel Jesus.

L'arbitre Ricardo de Burgos a annulé le but pour une position de hors-jeu, mais Yamal n'a pas baissé les bras et a de nouveau servi l'attaquant brésilien.

Il est vrai que la formation de l'entraîneur Manuel Pellegrini a inscrit son deuxième but dans la foulée, mais grâce à la touche magique de Lamine Yamal, ce but n'a servi qu'à réduire l'écart et non à égaliser.