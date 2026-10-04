Le sélectionneur des Pays-Bas, Xavi Hernandez, aborde un match capital de la Ligue des nations de l'UEFA, groupe 2, alors que son équipe reçoit la Serbie au Philips Stadion. Les Pays-Bas occupent la deuxième place du classement, à deux points du leader du groupe, la Grèce, après être revenus au score pour arracher un match nul 2-2 à Thessalonique lors de la 3e journée.

Une victoire à Eindhoven, combinée à un faux pas de l'Allemagne contre la Grèce, propulserait l'équipe de Xavi en tête du groupe 2.

Malgré plusieurs coups durs sur le plan des blessures, les hôtes restent invaincus dans la compétition.