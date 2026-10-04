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« La première mi-temps était inacceptable ! » : Xavi et Virgil van Dijk lancent un avertissement sévère aux Pays-Bas avant la 100e sélection
Xavi prépare les Pays-Bas pour le test crucial face à la Serbie à Eindhoven
Le sélectionneur des Pays-Bas, Xavi Hernandez, aborde un match capital de la Ligue des nations de l'UEFA, groupe 2, alors que son équipe reçoit la Serbie au Philips Stadion. Les Pays-Bas occupent la deuxième place du classement, à deux points du leader du groupe, la Grèce, après être revenus au score pour arracher un match nul 2-2 à Thessalonique lors de la 3e journée.
Une victoire à Eindhoven, combinée à un faux pas de l'Allemagne contre la Grèce, propulserait l'équipe de Xavi en tête du groupe 2.
Malgré plusieurs coups durs sur le plan des blessures, les hôtes restent invaincus dans la compétition.
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L’entraîneur encense Van Dijk avant sa 100e sélection
À la veille du match, Xavi a rendu hommage au capitaine Virgil van Dijk, qui s'apprête à devenir seulement le 11e Néerlandais à atteindre les 100 sélections en équipe première. Le sélectionneur a mis en avant les qualités de leader de Van Dijk et son importance au sein de la sélection nationale.
Xavi a exprimé une confiance totale envers son pilier défensif.
« Cela pourrait être une journée chargée en émotion pour Virgil », a déclaré Xavi. « Je suis très heureux de travailler avec lui ; c'est un vrai leader. Il s'intègre parfaitement. Cent sélections, c'est incroyable. Jouera-t-il ? Nous verrons demain. »
Van Dijk exige une remise à plat tactique après la frayeur de Thessalonique
Van Dijk a lancé le renouveau des Pays-Bas en Grèce après qu’Oranje était mené à la pause. Cependant, le défenseur a insisté sur le fait que les étapes importantes sur le plan personnel passent au second plan par rapport à l’amélioration des performances globales de l’équipe.
Le capitaine a souligné que les prestations en première période devaient nettement s’améliorer.
« C’est une grande étape, mais ce n’est pas là-dessus que l’attention se porte en ce moment », a déclaré Van Dijk. « D’abord, nous allons nous concerter, parce que cette première période était inacceptable. »
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Les Pays-Bas visent le maximum de points dans la course au titre du groupe 2
Xavi et ses joueurs se tournent vers un objectif de trois points face à une équipe serbe en difficulté, qui a perdu ses trois derniers matches de groupe consécutifs. La sélection néerlandaise s’était auparavant imposée 2-1 à l’extérieur contre la Serbie à Belgrade plus tôt dans cette campagne.
La Serbie occupe actuellement la dernière place du groupe 2 sans le moindre point.
Le match débute au Philips Stadion, à Eindhoven.
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