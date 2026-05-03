La Premier League explique pourquoi le but controversé de Benjamin Sesko pour Manchester United face à Liverpool a été validé

Manchester United a rapidement pris les commandes de ce choc crucial de Premier League contre Liverpool, et c’est le 10^e but de la saison de Sesko qui a fait sensation.

Après l’ouverture du score de Matheus Cunha dès la 6^e minute, Sesko a doublé la mise huit minutes plus tard, portant le score à 2-0 pour United dans un début de match électrique.

L’action était partie d’un centre tendu de Bruno Fernandes, lancé depuis le côté droit de la surface de réparation. Le gardien des Reds, Freddie Woodman, avait bien tenté d’intercepter le ballon, mais il l’avait seulement repoussé dans les pieds de Sesko. La sphère a alors heurté les jambes de l’attaquant avant de rebondir sur sa poitrine et de franchir la ligne, provoquant immédiatement les protestations des visiteurs.