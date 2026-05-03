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La Premier League explique pourquoi le but controversé de Benjamin Sesko pour Manchester United face à Liverpool a été validé
Polémique à Old Trafford
Manchester United a rapidement pris les commandes de ce choc crucial de Premier League contre Liverpool, et c’est le 10^e but de la saison de Sesko qui a fait sensation.
Après l’ouverture du score de Matheus Cunha dès la 6^e minute, Sesko a doublé la mise huit minutes plus tard, portant le score à 2-0 pour United dans un début de match électrique.
L’action était partie d’un centre tendu de Bruno Fernandes, lancé depuis le côté droit de la surface de réparation. Le gardien des Reds, Freddie Woodman, avait bien tenté d’intercepter le ballon, mais il l’avait seulement repoussé dans les pieds de Sesko. La sphère a alors heurté les jambes de l’attaquant avant de rebondir sur sa poitrine et de franchir la ligne, provoquant immédiatement les protestations des visiteurs.
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La VAR est sous les projecteurs.
L’arbitre Stuart Attwell, officier en tant que VAR, devait déterminer si le ballon avait touché la main ou le bras de Sesko avant de franchir la ligne. L’examen, qui a duré environ trois minutes, a permis aux officiels d’analyser méticuleusement plusieurs angles de caméra.
Si certains ralentis ne laissaient apparaître aucun contact, d’autres angles suggéraient que le ballon effleurait les doigts de l’attaquant alors qu’il se dirigeait vers sa poitrine.
Malgré l’incertitude et l’examen minutieux des images, la décision finale a confirmé la validité du but, offrant aux supporters d’Old Trafford la possibilité de célébrer une avance de deux buts.
La Premier League apporte des précisions sur cette décision.
Pour clarifier les circonstances de l’incident, le Centre des matchs de la Premier League a publié un communiqué sur X expliquant pourquoi le but n’avait pas été annulé. La chaîne officielle de la ligue a confirmé que les critères d’intervention n’avaient pas été remplis au vu des images vidéo dont disposait l’équipe d’arbitrage dans ce moment de tension intense.
Le Centre des matchs de la Premier League a déclaré : « La décision de l'arbitre de valider le but a été vérifiée et confirmée par le VAR, qui a estimé qu'il n'y avait aucune preuve concluante que Sesko ait touché le ballon de la main avant de marquer. »
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Liverpool a d’abord égalisé, avant que Mainoo ne scelle la victoire d’une frappe décisive.
Si le but de Sesko a permis à United de mener 2-0 à la mi-temps, le suspense était loin d’être terminé. Liverpool est revenu sur le terrain en deuxième mi-temps avec une intensité renouvelée, se remettant rapidement dans la course. Dominik Szoboszlai a réduit l’écart pour les Reds peu après la reprise, renversant la tendance en faveur des Merseysiders.
Le come-back s’est achevé à la 56^e minute lorsque Cody Gakpo a égalisé. United a toutefois finalement pris les trois points, Kobbie Mainoo inscrivant le but décisif à la 77^e minute. Ce succès, acquis au terme d’un match disputé, porte le total des Red Devils à 64 unités et consolide leur troisième place au classement de la Premier League, synonyme de qualification pour la Ligue des champions la saison prochaine.