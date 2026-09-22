L’entraîneur des Pays-Bas Xavi s’est exprimé ainsi au sujet de l’absence de Donyell Malen, qui n’a pas répondu à la convocation pour les rendez-vous de l’équipe des Pays-Bas contre l’Allemagne, la Serbie (deux fois) et la Grèce : « C’est dommage parce que Donyell est en excellente forme, a déclaré le sélectionneur catalan. Il a dû dire non au dernier moment, mais le football est ainsi. Selon moi, Donyell va bien, je ne sais pas combien de temps il lui faudra pour se rétablir, mais la blessure n’est pas grave. » Malen n’a pas répondu à l’appel des Pays-Bas en raison d’un problème au genou.