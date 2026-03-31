La maison de Diego Maradona transformée en soupe populaire après le décès de ce champion emblématique de la Coupe du monde

L'ancienne maison de Maradona à Villa Fiorito, un quartier défavorisé de la banlieue de Buenos Aires, sert aujourd'hui à venir en aide aux personnes dans le besoin.

Bien que la propriété n'appartienne plus à la famille de l'ancien vainqueur de la Coupe du monde, elle reste un lieu d'une immense importance culturelle. Une fresque murale est toujours visible sur la façade, représentant Maradona aux côtés des mots « La Maison de Dieu », et la maison a été classée site historique national en 2021.

Le propriétaire actuel a prêté la cour en terre battue à un groupe de bénévoles pour y installer une soupe populaire, garantissant ainsi que ce lieu continue de servir les habitants de la communauté où le légendaire attaquant a fait ses débuts.

La légende argentine est tragiquement décédée à l'âge de 60 ans en novembre 2020, mais son héritage dans sa ville natale reste plus fort que jamais grâce à cette nouvelle initiative caritative.



