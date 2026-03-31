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La maison de Diego Maradona transformée en soupe populaire après le décès de ce champion emblématique de la Coupe du monde
Des débuts modestes qui ont donné naissance à un site historique
L'ancienne maison de Maradona à Villa Fiorito, un quartier défavorisé de la banlieue de Buenos Aires, sert aujourd'hui à venir en aide aux personnes dans le besoin.
Bien que la propriété n'appartienne plus à la famille de l'ancien vainqueur de la Coupe du monde, elle reste un lieu d'une immense importance culturelle. Une fresque murale est toujours visible sur la façade, représentant Maradona aux côtés des mots « La Maison de Dieu », et la maison a été classée site historique national en 2021.
Le propriétaire actuel a prêté la cour en terre battue à un groupe de bénévoles pour y installer une soupe populaire, garantissant ainsi que ce lieu continue de servir les habitants de la communauté où le légendaire attaquant a fait ses débuts.
La légende argentine est tragiquement décédée à l'âge de 60 ans en novembre 2020, mais son héritage dans sa ville natale reste plus fort que jamais grâce à cette nouvelle initiative caritative.
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Une demande en hausse à Villa Fiorito
Les difficultés financières qui touchent l'Argentine ont poussé les habitants à affluer vers ce site pour se restaurer, alors que le pays est aux prises avec une conjoncture économique difficile. Cette cantine improvisée est devenue une bouée de sauvetage pour beaucoup de ceux qui, autrefois, acclamaient ce jeune garçon parti de ces mêmes rues à la conquête du monde du football.
Leonardo Fabian Alvarez, un pasteur qui gère cette soupe populaire improvisée, a déclaré à Reuters : « Nous avons enregistré une augmentation d’environ 300 % des demandes de nourriture. Les gens ont manifestement perdu leur emploi et viennent faire la queue, honteux, pour récupérer de la nourriture et tout ce que nous leur donnons. C’est quelque chose qui ne nous était jamais arrivé auparavant. »
Maradona, entre gloire et épreuves
La carrière de Maradona a été marquée par des sommets sans précédent et des épreuves bien connues. Il a lutté contre la toxicomanie et des problèmes de santé avant de succomber à une crise cardiaque, mais son influence sur le terrain reste pour beaucoup la référence absolue.
Au cours de sa carrière riche en trophées, il a offert certains des moments les plus emblématiques de l'histoire du football, notamment en menant l'Argentine à la gloire lors de la Coupe du monde 1986 au Mexique.
Son influence s'est étendue bien au-delà de sa carrière de joueur, jusqu'à son passage sur le banc des entraîneurs. L'ancien milieu offensif a également occupé le poste de sélectionneur de son pays pendant deux ans lorsqu'il s'est lancé dans le management. C'est sous la houlette de Maradona que l'Argentine a atteint les quarts de finale de la Coupe du monde en 2010.
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Les hommages se multiplient partout dans le monde
Alors que le club de son enfance continue de servir la communauté locale à Buenos Aires, d’autres clubs où il a évolué ont trouvé leur propre manière d’immortaliser cette icône. Naples, où Maradona est vénéré comme une divinité pour avoir mené l’équipe à deux titres de Serie A, a rebaptisé son stade en son honneur. Le stade porte désormais le nom de « Stade Diego Armando Maradona », rendant ainsi un hommage permanent à l’influence de cette légende sur la ville de Naples.