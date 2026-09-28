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La Juventus suit de près la situation de Hakan Calhanoglu alors que les discussions avec l'Inter pour une prolongation de contrat sont dans l'impasse
Alerte pour la Juventus alors que les discussions avec l’Inter sont dans l’impasse
Selon Ekrem Konur, via Calciomercato.it, la Juventus suit de très près l'évolution de la situation concernant l'avenir de Calhanoglu à l'Inter. Le milieu de terrain expérimenté est actuellement sous contrat à San Siro jusqu'en juin 2027, mais les discussions autour d'une éventuelle prolongation auraient atteint une impasse, laissant la porte légèrement entrouverte aux parties intéressées.
Alors qu'un intérêt émerge également en Süper Lig turque, un transfert au sein de la Serie A représenterait un changement important dans le paysage du football italien. La Juventus évalue actuellement ses options dans l'optique de renforcer son effectif sur le long terme, et l'opportunité de s'attacher les services d'une force créative confirmée chez un rival direct est, semble-t-il, envisagée très sérieusement par la direction du club.
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Spalletti à la recherche du milieu relayeur reculé parfait
La motivation tactique derrière l’intérêt de la Juventus saute aux yeux lorsqu’on examine la composition actuelle de l’effectif de Luciano Spalletti. L’entraîneur bianconero a souvent aligné un duo au milieu composé de Douglas Luiz et Pape Matar Sarr, mais aucun des deux joueurs n’est considéré comme un spécialiste du poste de meneur de jeu en retrait ou un « regista » traditionnel. Calhanoglu, qui s’est réinventé pour devenir l’un des meilleurs maîtres du jeu d’Europe dans ce rôle bien précis, correspondrait parfaitement au profil tactique recherché par Spalletti, en apportant la qualité de passe et la vision du jeu qui manquent actuellement à Turin.
Malgré les avantages techniques évidents, la Juventus devrait évaluer les risques financiers et physiques importants liés à une telle opération de premier plan. Calhanoglu fêtera son 33e anniversaire en février, et sa disponibilité récente a été une source d’inquiétude majeure pour l’Inter. Le meneur de jeu turc est actuellement sur la touche en raison de sa septième blessure depuis novembre 2025, même s’il garde l’espoir de faire son retour pour l’équipe de Cristian Chivu une fois la trêve internationale en cours terminée.
Un vainqueur confirmé de Serie A
Calhanoglu possède une vaste expérience en Serie A, lui qui a découvert le football italien avec l’AC Milan en 2017. Le milieu de terrain a passé quatre saisons chez les Rossoneri avant de rejoindre l’Inter, rival de la même ville, libre de tout contrat à l’été 2021, s’imposant comme l’un des meilleurs meneurs de jeu du championnat.
Si son passage à l’AC Milan n’a apporté aucun trophée, son arrivée chez les Nerazzurri a lancé une période faste sur le plan des titres. Depuis qu’il évolue à l’Inter, Calhanoglu a remporté deux titres de Serie A, trois Coppa Italia et trois Supercoupes d’Italie, tout en terminant à deux reprises finaliste de la Ligue des champions.
- AFP
La forme actuelle et la course au titre de l’Inter
Sur le terrain cette saison, Calhanoglu a disputé quatre matches toutes compétitions confondues avec l’Inter, en inscrivant deux buts. Ses contributions ont aidé l’équipe de Chivu à bien lancer sa campagne nationale, les Nerazzurri occupant actuellement la deuxième place du classement de Serie A avec 13 points, derrière la Roma à la seule différence de buts.
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