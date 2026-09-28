La motivation tactique derrière l’intérêt de la Juventus saute aux yeux lorsqu’on examine la composition actuelle de l’effectif de Luciano Spalletti. L’entraîneur bianconero a souvent aligné un duo au milieu composé de Douglas Luiz et Pape Matar Sarr, mais aucun des deux joueurs n’est considéré comme un spécialiste du poste de meneur de jeu en retrait ou un « regista » traditionnel. Calhanoglu, qui s’est réinventé pour devenir l’un des meilleurs maîtres du jeu d’Europe dans ce rôle bien précis, correspondrait parfaitement au profil tactique recherché par Spalletti, en apportant la qualité de passe et la vision du jeu qui manquent actuellement à Turin.

Malgré les avantages techniques évidents, la Juventus devrait évaluer les risques financiers et physiques importants liés à une telle opération de premier plan. Calhanoglu fêtera son 33e anniversaire en février, et sa disponibilité récente a été une source d’inquiétude majeure pour l’Inter. Le meneur de jeu turc est actuellement sur la touche en raison de sa septième blessure depuis novembre 2025, même s’il garde l’espoir de faire son retour pour l’équipe de Cristian Chivu une fois la trêve internationale en cours terminée.