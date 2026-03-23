La Juventus et Spalletti : beaucoup de points à clarifier : les enjeux, comment le marché des transferts évolue sans la Ligue des champions

La Juventus a opté pour la continuité : Luciano Spalletti est prêt à prolonger son contrat jusqu'en 2027 (avec option) avant Pâques, malgré le match nul contre Sassuolo qui n'a pas eu d'incidence sur les stratégies. Le club considère que l'entraîneur est l'homme de la situation pour redonner immédiatement aux Bianconeri leur compétitivité en Italie, sans nouvelle refonte, même en cas de non-qualification pour la prochaine Ligue des champions.





Il n'y a pas de plan alternatif : la direction est satisfaite et les derniers détails seront finalisés dans les prochains jours. Spalletti, de son côté, demande une clarté totale, comme on peut le lire dans Tuttosport :autonomie technique, soutien total à la construction d’une équipe prête à gagner immédiatement et un mercato sans ingérence extérieure. L’objectif est d’éviter les malentendus du passé (lorsque, par exemple, Tudor demandait Kolo Muani et que le club lui a pris Openda) et de construire une ligne commune sur chaque choix.





Sur le terrain, la course à la quatrième place, à trois points, reste ouverte : difficile mais pas impossible. Pour l’avenir, avec la Ligue des champions, l’entraîneur vise six renforts de haut niveau, dont au moins quatre titulaires supplémentaires, afin d’améliorer la qualité et l’expérience et de viser le titre.



