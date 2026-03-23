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Gianluca Minchiotti

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La Juventus et Spalletti : beaucoup de points à clarifier : les enjeux, comment le marché des transferts évolue sans la Ligue des champions

Le club bianconero n'a aucun doute : Spalletti prolongera son contrat et restera, mais le mercato dépendra de la qualification pour la Ligue des champions

La Juventus a opté pour la continuité : Luciano Spalletti est prêt à prolonger son contrat jusqu'en 2027 (avec option) avant Pâques, malgré le match nul contre Sassuolo qui n'a pas eu d'incidence sur les stratégies. Le club considère que l'entraîneur est l'homme de la situation pour redonner immédiatement aux Bianconeri leur compétitivité en Italie, sans nouvelle refonte, même en cas de non-qualification pour la prochaine Ligue des champions.


Il n'y a pas de plan alternatif : la direction est satisfaite et les derniers détails seront finalisés dans les prochains jours. Spalletti, de son côté, demande une clarté totale, comme on peut le lire dans Tuttosport :autonomie technique, soutien total à la construction d’une équipe prête à gagner immédiatement et un mercato sans ingérence extérieure. L’objectif est d’éviter les malentendus du passé (lorsque, par exemple, Tudor demandait Kolo Muani et que le club lui a pris Openda) et de construire une ligne commune sur chaque choix.


Sur le terrain, la course à la quatrième place, à trois points, reste ouverte : difficile mais pas impossible. Pour l’avenir, avec la Ligue des champions, l’entraîneur vise six renforts de haut niveau, dont au moins quatre titulaires supplémentaires, afin d’améliorer la qualité et l’expérience et de viser le titre.


  • SANS LA LIGUE DES CHAMPIONS, QUE SE PASSE-T-IL ?

    Sans une compétition européenne depremierplan, en revanche, les ambitions et les objectifs changeraient : les grands noms deviendraient difficiles à recruter. Spalletti n'a toutefois pas l'intention de renoncer aux stars actuelles et, dans un contexte revu à la baisse, il miserait sur un mélange de vétérans confirmés et de jeunes talents, reproduisant ainsi le modèle déjà couronné de succès mis en place à Naples.


    Sans Ligue des champions, par exemple, il serait difficile de convaincre Goretzka et Bernardo Silva de vivre le purgatoire de la Ligue Europa. Et même Ederson, le rêve pour le milieu de terrain : certains joueurs deviendraient inaccessibles. Mais Spalletti n'accepterait de perdre aucun de ses grands joueurs : de Bremer à Cambiaso, en passant par Kalulu et Thuram, en tenant bien sûr pour acquis le maintien de Yildiz et McKennie. Sans la 4e place, le mercato serait moins ambitieux, et Spalletti en est conscient.


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