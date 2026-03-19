La dynamique propre aux modèles ! L'impressionnante progression du FC Bayern a atteint son apogée provisoire face à Bergame

Au cours de cette saison si réjouissante pour Munich (en route pour le triplé !), les débuts d’Ofli et de Pavic ne font en réalité plus la une des journaux. Avant ce duo, sept autres adolescents issus du centre de formation avaient déjà fait leurs débuts chez les professionnels : Cassiano Kiala (17 ans), Jonah Kusi-Asare (18 ans, désormais prêté au FC Fulham), Felipe Chavez (18 ans, désormais prêté au 1. FC Cologne), David Santos Daiber (19 ans), Maycon Cardozo (17 ans), Wisdom Mike (17 ans) – et bien sûr : Lennart Karl (17 ans).

Karl a fait ses débuts lors de la Coupe du monde des clubs l'été dernier et a depuis connu une progression si impressionnante que, selon des informations concordantes, le sélectionneur national Julian Nagelsmann devrait le convoquer pour la première fois en équipe nationale ce jeudi. L'ailier droit en a une nouvelle fois démontré les raisons lors de la victoire 4-1 contre l'Atalanta. Il a initié le 2-0 de Harry Kane, a marqué lui-même le 3-0 et a préparé le 4-0 de Luis Diaz grâce à une passe exceptionnelle depuis son propre camp. Au total, Karl totalise désormais huit buts et six passes décisives.

Le président du directoire, Jan-Christian Dreesen, lui a attribué une « saison exceptionnellement réussie ». Tout comme Tom Bischof (20 ans) et Urbig, qui, malgré leur jeune âge, sont depuis longtemps des joueurs de rotation confirmés et livrent des performances constantes. Contre l’Atalanta, Urbig a brillamment repoussé une frappe à bout portant de Mario Pasalic juste avant la pause. Bischof, milieu de terrain de formation, a une nouvelle fois prouvé sa polyvalence en défense gauche. En fin de match, il a dû sortir sur blessure, mais Eberl a ensuite donné le feu vert.

Bischof avait déjà fait ses débuts avec l'équipe nationale allemande en juin dernier. Il ne devrait pas faire partie de la sélection pour le prochain stage, avec les matchs amicaux contre la Suisse et le Ghana. En revanche, Urbig serait, de manière surprenante, sélectionné pour la première fois aux côtés de Karl. Aleksandar Pavlovic, un produit du centre de formation munichois âgé de seulement 21 ans, est depuis longtemps un titulaire indiscutable et peut espérer avoir de bonnes chances d'obtenir une place de titulaire lors de la Coupe du monde.