Selon Bild, Nagelsmann, arrivé de Munich en avion, a quitté Francfort-sur-le-Main peu avant 13 h 30 à bord d’une berline noire, après une réunion de trois heures avec le président de la DFB Bernd Neuendorf, le directeur général Andreas Rettig, le directeur sportif Rudi Völler et le président de la Bundesliga Hans-Joachim Watzke.
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La direction de la DFB lui suggère de démissionner : Julian Nagelsmann serait sur le point d'être limogé
Dans un premier temps, Nagelsmann a exposé son analyse de l'élimination en seizièmes de finale de la Coupe du monde face au Paraguay. Les erreurs d'appréciation sportives ont été pointées, de même que l'ambiance du camp de préparation de Winston-Salem, désormais très critiqué.
Selon Bild, on lui aurait ensuite suggéré de démissionner de son plein gré ; le sélectionneur aurait obtenu un délai de réflexion. Une décision devrait être prise « au plus tard au début de la semaine prochaine », mais, d’après le SID, aucune annonce n’interviendra jeudi.
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Jürgen Klopp est considéré comme le favori pour succéder à Nagelsmann
Jürgen Klopp, actuellement commentateur de la Coupe du monde pour MagentaTV et, à titre principal, directeur du football du groupe Red Bull, est considéré comme le grand favori pour succéder à Nagelsmann. Selon les médias, il serait prêt à occuper ce poste.
Si l’intéressé donne son feu vert, il pourra activer la clause de sortie inscrite dans son contrat avec le club autrichien, comme l’a révélé Sky, clause qu’il aurait négociée avant de s’engager.
Les différentes étapes de la carrière de Julian Nagelsmann en tant qu'entraîneur principal
Période Équipe 2016 - 2019 1899 Hoffenheim 2019-2021 RB Leipzig 2021 – 2023 FC Bayern 2023 – présent Allemagne