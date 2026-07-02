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JULIAN NAGELSMANN Getty Images
SID

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La direction de la DFB lui suggère de démissionner : Julian Nagelsmann serait sur le point d'être limogé

Coupe du monde
Allemagne
J. Nagelsmann

À l’issue d’une réunion au sommet avec les dirigeants de la fédération, qui s’est tenue jeudi matin au siège de la Fédération allemande de football (DFB), le sélectionneur national Julian Nagelsmann semble sur le point d’être démis de ses fonctions.

Selon Bild, Nagelsmann, arrivé de Munich en avion, a quitté Francfort-sur-le-Main peu avant 13 h 30 à bord d’une berline noire, après une réunion de trois heures avec le président de la DFB Bernd Neuendorf, le directeur général Andreas Rettig, le directeur sportif Rudi Völler et le président de la Bundesliga Hans-Joachim Watzke.

  • Dans un premier temps, Nagelsmann a exposé son analyse de l'élimination en seizièmes de finale de la Coupe du monde face au Paraguay. Les erreurs d'appréciation sportives ont été pointées, de même que l'ambiance du camp de préparation de Winston-Salem, désormais très critiqué. 

    Selon Bild, on lui aurait ensuite suggéré de démissionner de son plein gré ; le sélectionneur aurait obtenu un délai de réflexion. Une décision devrait être prise « au plus tard au début de la semaine prochaine », mais, d’après le SID, aucune annonce n’interviendra jeudi.

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  • Julian Nagelsmann Germany 2026Getty Images

    Jürgen Klopp est considéré comme le favori pour succéder à Nagelsmann

    Jürgen Klopp, actuellement commentateur de la Coupe du monde pour MagentaTV et, à titre principal, directeur du football du groupe Red Bull, est considéré comme le grand favori pour succéder à Nagelsmann. Selon les médias, il serait prêt à occuper ce poste.

    Si l’intéressé donne son feu vert, il pourra activer la clause de sortie inscrite dans son contrat avec le club autrichien, comme l’a révélé Sky, clause qu’il aurait négociée avant de s’engager.

  • Les différentes étapes de la carrière de Julian Nagelsmann en tant qu'entraîneur principal

    PériodeÉquipe
    2016 - 20191899 Hoffenheim
    2019-2021RB Leipzig
    2021 – 2023FC Bayern
    2023 – présentAllemagne