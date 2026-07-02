Dans un premier temps, Nagelsmann a exposé son analyse de l'élimination en seizièmes de finale de la Coupe du monde face au Paraguay. Les erreurs d'appréciation sportives ont été pointées, de même que l'ambiance du camp de préparation de Winston-Salem, désormais très critiqué.

Selon Bild, on lui aurait ensuite suggéré de démissionner de son plein gré ; le sélectionneur aurait obtenu un délai de réflexion. Une décision devrait être prise « au plus tard au début de la semaine prochaine », mais, d’après le SID, aucune annonce n’interviendra jeudi.