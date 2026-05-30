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PSG campione d'Europa HDGetty Images
Nino Duit

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La défense d’Arsenal a cédé sur ses points faibles identifiés – et son arme fatale n’a pas suffi pour bousculer le PSG

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Le Paris Saint-Germain a battu Arsenal aux tirs au but et a ainsi conservé son titre en Ligue des champions. Voici trois faits marquants de ce match à suspense disputé à Budapest.

Kai Havertz a ouvert le score pour Arsenal dès la 6e minute, mais Ousmane Dembélé a égalisé à la 65e sur penalty. Après une prolongation sans but, le PSG s'est imposé 4-3 aux tirs au but. Chez les Gunners, Eberechi Eze et Gabriel ont manqué leur tentative, tandis que, côté parisien, seul Nuno Mendes, visiblement épuisé, a échoué.

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  • FBL-EUR-C1-PSG-ARSENAL-FINALAFP

    La défense d’Arsenal a cédé face au PSG exactement là où l’on s’y attendait.

    Tout a souri au FC Arsenal. Après l’ouverture du score précoce de Kai Havertz, les Londoniens se sont concentrés sur leur point fort : la défense. Le Paris Saint-Germain a fait circuler le ballon aux abords de la surface adverse, en vain : le bloc 4-4-2 des Gunners est resté imperméable. Les Gunners ont immédiatement repoussé tous les centres, tacles et têtes hors de la surface de réparation. Les rares tirs lointains sont passés au-dessus du but.

    Pendant 62 minutes, la meilleure défense du Vieux Continent a tenu en échec la meilleure attaque. Les Gunners ont ainsi réussi l’exploit de neutraliser les trois redoutables avant-postes parisiens, Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia. À Munich, on s’est forcément interrogé : comment est-ce possible ? Lors de la demi-finale spectaculaire contre le Bayern, le PSG avait pourtant inscrit six buts.

    Finalement, le rempart londonien a cédé là où l’on pouvait s’y attendre : sur son point faible, le flanc droit. Le latéral droit titulaire Jurrien Timber n’était pas encore prêt à retrouver le onze après plus de deux mois d’arrêt, et son suppléant Ben White étant à l’infirmerie, l’entraîneur Mikel Arteta a dû aligner son troisième choix : le central Cristhian Mosquera. À 21 ans, l’Espagnol n’avait disputé que six matches officiels cette saison à ce poste.

    C’est précisément sur ce flanc que Mosquera a dû contenir Khvicha Kvaratskhelia, le meilleur joueur du PSG cette saison en Ligue des champions. En première période, l’Azerbaïdjanais n’a pas réussi à prendre le dessus sur l’Espagnol. Peu après la mi-temps, Mosquera écope d’un carton jaune pour gain de temps, compliquant encore sa tâche. À la 63^e minute, le coup de grâce : Kvaratskhelia lui échappe et est fauché par derrière dans la surface. Ousmane Dembélé transforme le penalty logique pour égaliser (1-1).

    Peu après, Mosquera a cédé sa place et Timber a fait son retour sur la plus grande des scènes. Après l’égalisation, le PSG s’est montré un peu plus dangereux, mais rarement vraiment convaincant. Kvaratskhelia a manqué la meilleure occasion de porter le score à 2-1 (77^e), avant d’être lui aussi remplacé.

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    L’arme la plus redoutable d’Arsenal n’a pas fait ses preuves face au PSG

    En toute fin de prolongation, un cri de joie a soudainement fusé dans la Puskas Arena. Les Gunners ont levé les poings, entonnant leurs chants. La raison ? Ce n’est pas un but victorieux qui est tombé, mais un corner obtenu. Les fans d’Arsenal le savaient : la victoire était dans l’air.

    Les Londoniens sont en effet les rois incontestés des corners en Europe, car ils ont perfectionné des méthodes à la limite de la légalité pour déstabiliser les gardiens adverses. Ils ont inscrit 18 buts sur coups de pied de coin lors de leur parcours vers le titre, un record dans l’histoire de la Premier League. Déjà, lors de la victoire contre le Bayern Munich à l’automne, ce coup de pied arrêté s’était avéré décisif. Cette fois, le centre de Noni Madueke est repoussé, puis la mêlée qui suit dans la surface ne donne rien. L’arbitre allemand Daniel Siebert siffle immédiatement la fin de l’action.

    Cette fois, l’arbitre attend bien que le coup de pied soit joué. Peu avant la mi-temps, les Gunners avaient déjà obtenu un premier corner. Alors que les fans se préparaient à exulter, Bukayo Saka s’était approché du point de corner avec délectation. Mais pour l’arbitre allemand Daniel Siebert, ce petit jeu durait trop longtemps : le temps additionnel était épuisé, il a donc sifflé immédiatement la mi-temps. Les Gunners ont assisté, stupéfaits, à cette décision. Il a fallu attendre le début des prolongations pour voir Noni Madueke disposer de deux tentatives : la première a été repoussée par Goncalo Ramos, la seconde a frôlé le petit filet. La principale arme offensive d’Arsenal est donc restée muette face au PSG.

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    Les deux Allemands ont brillé à Budapest.

    Même si aucune équipe de Bundesliga n’était en lice à Budapest, deux Allemands ont tout de même foulé la pelouse. L’arbitre Daniel Siebert, d’abord, a livré une prestation globalement irréprochable malgré l’indignation des Londoniens. Il a pris les bonnes décisions au moment d’utiliser son sifflet – et n’a pas hésité à trancher les actions délicates.

    Son refus d'accorder un corner dans le temps additionnel de la première période était tout aussi fondé que le penalty sifflé en faveur du PSG et le carton jaune préalable infligé à Mosquera pour gain de temps. Il a également annulé à juste titre une remise en touche mal effectuée par Joao Neves. En prolongation, il a estimé, de façon discutable mais défendable, qu’il n’y avait pas penalty pour Arsenal suite à un tacle sur Madueke, lequel s’était fait piéger dans un duel de vitesse et avait exagéré sa chute pour tenter d’obtenir la sanction. Comme Arteta et Declan Rice ont protesté avec trop de véhémence, Siebert leur a adressé un carton jaune chacun. Après une telle démonstration de maîtrise dans le plus grand rendez-vous du football européen, on peut s’étonner que la FIFA n’ait pas retenu Siebert pour la Coupe du monde.

    Outre Siebert, l’autre Allemand présent à Budapest a lui aussi brillé : Havertz a ouvert le score pour Arsenal dès l’entame, confirmant son statut d’homme des grands rendez-vous. En 2021, l’international allemand, originaire d’Aix-la-Chapelle, avait offert la victoire en finale à son ancien club, le FC Chelsea, face à Manchester City ; lors de l’avant-dernière journée de cette saison de Premier League, il a aussi ouvert la voie au titre de champion à Arsenal grâce à son but (1-0) contre le FC Burnley.

    Même si ce but n’a pas suffi pour offrir le titre à Arsenal, Havertz est devenu le troisième joueur de l’histoire, après Cristiano Ronaldo (Manchester United puis Real Madrid) et Mario Mandzukic (Juventus Turin puis Bayern Munich), à avoir marqué en finale de la C1 pour deux clubs différents depuis la refonte de 1992.