Tout a souri au FC Arsenal. Après l’ouverture du score précoce de Kai Havertz, les Londoniens se sont concentrés sur leur point fort : la défense. Le Paris Saint-Germain a fait circuler le ballon aux abords de la surface adverse, en vain : le bloc 4-4-2 des Gunners est resté imperméable. Les Gunners ont immédiatement repoussé tous les centres, tacles et têtes hors de la surface de réparation. Les rares tirs lointains sont passés au-dessus du but.

Pendant 62 minutes, la meilleure défense du Vieux Continent a tenu en échec la meilleure attaque. Les Gunners ont ainsi réussi l’exploit de neutraliser les trois redoutables avant-postes parisiens, Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia. À Munich, on s’est forcément interrogé : comment est-ce possible ? Lors de la demi-finale spectaculaire contre le Bayern, le PSG avait pourtant inscrit six buts.

Finalement, le rempart londonien a cédé là où l’on pouvait s’y attendre : sur son point faible, le flanc droit. Le latéral droit titulaire Jurrien Timber n’était pas encore prêt à retrouver le onze après plus de deux mois d’arrêt, et son suppléant Ben White étant à l’infirmerie, l’entraîneur Mikel Arteta a dû aligner son troisième choix : le central Cristhian Mosquera. À 21 ans, l’Espagnol n’avait disputé que six matches officiels cette saison à ce poste.

C’est précisément sur ce flanc que Mosquera a dû contenir Khvicha Kvaratskhelia, le meilleur joueur du PSG cette saison en Ligue des champions. En première période, l’Azerbaïdjanais n’a pas réussi à prendre le dessus sur l’Espagnol. Peu après la mi-temps, Mosquera écope d’un carton jaune pour gain de temps, compliquant encore sa tâche. À la 63^e minute, le coup de grâce : Kvaratskhelia lui échappe et est fauché par derrière dans la surface. Ousmane Dembélé transforme le penalty logique pour égaliser (1-1).

Peu après, Mosquera a cédé sa place et Timber a fait son retour sur la plus grande des scènes. Après l’égalisation, le PSG s’est montré un peu plus dangereux, mais rarement vraiment convaincant. Kvaratskhelia a manqué la meilleure occasion de porter le score à 2-1 (77^e), avant d’être lui aussi remplacé.