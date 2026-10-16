La Lega Serie A étudie des changements concernant le format de la Coupe d’Italie à partir de la saison 2027/28. Comme le rapporte Gazzetta.it, l’assemblée des clubs qui s’est tenue aujourd’hui a examiné « d’éventuelles modifications du format de la Coupe d’Italie, en vue du nouvel appel d’offres pour les droits télévisés de la compétition ». Le contrat de 56 millions d’euros par an avec Mediaset pour la diffusion en clair de la Coupe d’Italie expirera en effet à l’issue de la saison 2026-27. Selon l’édition en ligne du quotidien, la Lega Serie A entend obtenir davantage lors du prochain appel d’offres.
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La Coupe d’Italie révolutionnée ? La Lega Serie A envisage une nouvelle formule avec des phases de groupes
LE RETOUR DES PHASES DE GROUPES ?
L’objectif est d’augmenter le nombre d’équipes participantes, en élargissant la place accordée aux équipes de Serie C qui entrent dans la compétition. L’introduction d’une première phase de groupes est également à l’étude pour le début de la compétition. Cette formule a été utilisée pour la dernière fois en 2004/05, avant l’instauration du système actuel de matches à élimination directe dès les tours préliminaires.
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