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La carte Panini Kaboom de Cristiano Ronaldo, numérotée 1/1, a été vendue pour un montant record à sept chiffres
Un transfert historique de plusieurs millions
La carte Panini Kaboom 2018 de Ronaldo, verte et numérotée « 1 sur 1 », le montrant sous les couleurs de la Juventus, a été vendue en privé le 24 mai pour 1,35 million de dollars lors d’une vente organisée par Fanatics Collect, selon la confirmation de Fanatics à ESPN. Ce record historique pour le marché des souvenirs de football prouve que le segment des objets de collection haut de gamme reste aussi compétitif que le terrain.
Il s’agit non seulement du montant le plus élevé jamais enregistré pour une carte de Ronaldo, mais aussi de la deuxième somme la plus importante jamais déboursée pour une carte de football, juste derrière la carte rookie de Lionel Messi (1,5 million de dollars) et devant celle de Pelé (1,33 million de dollars), première carte de l’histoire du ballon rond à franchir le seuil du million. Cette vente témoigne d’une hausse spectaculaire de la cote des objets liés à Ronaldo, très recherchés ces derniers mois.
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Battre le précédent record de Ronaldo
L’ancien record pour une carte de Ronaldo était de 420 000 dollars, établi le 22 mai dernier lors d’une vente aux enchères Fanatics Premier. Il s’agissait d’une carte Panini Flawless Finishes Black 2015, numérotée 1/1, notée 7 par PSA (Professional Sports Authenticator), avec un autographe coté 10/10. La vente record de 1,35 million de dollars vient donc de plus que tripler ce précédent sommet, illustrant l’extrême rareté de la carte parallèle Green Kaboom.
Émis en 2018, le set multisports Panini Kaboom, composé de 50 joueurs, n’a pas été vendu au grand public ; il était réservé aux paquets récompenses du programme Panini Rewards. Si la marque Kaboom existe depuis 2013, l’ajout cette année-là d’une version parallèle verte 1/1 en a fait l’une des cartes les plus recherchées par les collectionneurs.
L'histoire derrière cette carte
Bien que l’identité de l’acheteur demeure inconnue, un collectionneur de haut niveau – dont le pseudonyme Instagram est « cherubcards » – a acquis la carte de Ronaldo en mars 2024 et a confirmé à The Athletic qu’il était bien le vendeur de cette pièce. Sur les réseaux sociaux, il a célébré l’événement en publiant : « [VENDUE] 2018 Panini Cristiano Ronaldo Green Kaboom 1/1 PSA10. Je suis sans voix d’avoir pu acquérir cette carte pour l’associer à ma Kobe Bryant Green Kaboom – deux athlètes exceptionnels dotés de la meilleure éthique de travail dont on puisse rêver. Ils ont tous deux construit la carrière de leurs rêves grâce à leur talent, mais surtout grâce à leur dévouement et à leur discipline. »
Il a ensuite salué l’implication de son ami @pats_pulls, qui a permis de faire monter la note de la carte de BGS 9.5 à PSA 10 Gem Mint : « Je suis également extrêmement reconnaissant envers mon pote @pats_pulls d’avoir relevé ce défi impossible et fait passer cette carte de BGS 9.5 à un PSA 10 Gem Mint. La boucle est bouclée, car ma première grosse trouvaille était une Select CR7 Kaboom 2017 que Pat avait déjà aidé à gemmer. C’est ma toute première carte 1/1 de CR7, l’une des plus belles pièces de ma collection. Le temps dira si son passage à la Juventus sera tenu en aussi haute estime que ses aventures à Manchester United et au Real Madrid. Un joueur qui a eu l’audace de relever différents défis et de surmonter tous ceux qu’il s’était fixés. Un véritable champion et une légende », a-t-il ajouté.
- AFP
La réussite, tant sur le terrain qu’en dehors
Ronaldo vient de remporter son premier titre de champion de Saudi Pro League avec Al Nassr, club qu’il a rejoint en janvier 2023. La semaine dernière, il a également été appelé en sélection portugaise pour sa sixième Coupe du monde. À 39 ans, sa présence au plus haut niveau maintient sa valeur commerciale à des sommets dans tous les secteurs.
Si son rival de toujours, Messi, a déjà vu sept de ses cartes s’échanger à plus de 350 000 dollars depuis août, Ronaldo comble rapidement son retard sur le segment premium. Avec cette vente, seulement deux cartes du quintuple Ballon d’Or ont franchi ce seuil, et les deux fois lors de la semaine écoulée – un double signal fort pour les collectionneurs de CR7 à travers le monde.