Bien que l’identité de l’acheteur demeure inconnue, un collectionneur de haut niveau – dont le pseudonyme Instagram est « cherubcards » – a acquis la carte de Ronaldo en mars 2024 et a confirmé à The Athletic qu’il était bien le vendeur de cette pièce. Sur les réseaux sociaux, il a célébré l’événement en publiant : « [VENDUE] 2018 Panini Cristiano Ronaldo Green Kaboom 1/1 PSA10. Je suis sans voix d’avoir pu acquérir cette carte pour l’associer à ma Kobe Bryant Green Kaboom – deux athlètes exceptionnels dotés de la meilleure éthique de travail dont on puisse rêver. Ils ont tous deux construit la carrière de leurs rêves grâce à leur talent, mais surtout grâce à leur dévouement et à leur discipline. »

Il a ensuite salué l’implication de son ami @pats_pulls, qui a permis de faire monter la note de la carte de BGS 9.5 à PSA 10 Gem Mint : « Je suis également extrêmement reconnaissant envers mon pote @pats_pulls d’avoir relevé ce défi impossible et fait passer cette carte de BGS 9.5 à un PSA 10 Gem Mint. La boucle est bouclée, car ma première grosse trouvaille était une Select CR7 Kaboom 2017 que Pat avait déjà aidé à gemmer. C’est ma toute première carte 1/1 de CR7, l’une des plus belles pièces de ma collection. Le temps dira si son passage à la Juventus sera tenu en aussi haute estime que ses aventures à Manchester United et au Real Madrid. Un joueur qui a eu l’audace de relever différents défis et de surmonter tous ceux qu’il s’était fixés. Un véritable champion et une légende », a-t-il ajouté.



