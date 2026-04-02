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Loai Mohamed

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L'Italie aura-t-elle une nouvelle chance de participer à la Coupe du monde ?

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Bosnie Hérzégovine vs Italie
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L'ambiguïté de la position de l'Iran laisse une petite porte ouverte aux équipes qui n'ont pas réussi à se qualifier

L'équipe d'Italie conserve encore un tout petit espoir de participer à la Coupe du monde 2026, qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique, malgré son élimination décevante en finale des barrages européens face à la Bosnie-Herzégovine.

Après cette défaite 1-4 aux tirs au but en finale des barrages, les Azzurri manqueront la compétition mondiale pour la troisième fois consécutive, mais y a-t-il une chance de changer ce destin ?

  • Un dernier espoir pour l'Italie ?

    La seule chance pour l'équipe d'Italie de participer à la compétition, qui se tiendra l'été prochain, réside dans le retrait de l'équipe iranienne, dont la participation est incertaine en raison des tensions persistantes avec les États-Unis, l'un des pays hôtes de la compétition.

    Selon la chaîne française RMC Sport, certains supporters italiens ont commencé à rêver d'une qualification administrative au cas où l'Iran annoncerait son retrait de la compétition, mais cela semble pratiquement impossible.

    Certains estiment que si l'Iran ne participe pas à la Coupe du monde 2026, l'Italie pourrait être appelée à le remplacer et à rejoindre le groupe 7, qui comprend la Belgique, la Nouvelle-Zélande et l'Égypte, étant donné que les Azzurri sont la sélection la mieux classée parmi les équipes non qualifiées.

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  • Tensions politiques et déclaration ferme

    Les États-Unis et l'entité sioniste avaient lancé une frappe conjointe contre l'Iran en février, qui avait entraîné la mort du Guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei.

    Ces événements ont semé le doute quant à la participation de l'Iran à la Coupe du monde, notamment après les déclarations du ministre iranien des Sports, qui a indiqué que son pays « n'avait pas la possibilité de participer ».

    Le président américain Donald Trump a également appelé l'Iran à se retirer « pour sa propre sécurité ». Il a écrit sur la plateforme « Truth Social » : « L'équipe d'Iran est la bienvenue à la Coupe du monde, mais je ne pense pas qu'il soit approprié qu'elle y participe, pour sa propre sécurité. »

    L'Iran a réagi avec colère à ces déclarations, affirmant qu'il « ne pouvait être écarté » et suggérant que ce soient les États-Unis qui se retirent à sa place.

    Mais le ministère iranien des Sports a ensuite publié un communiqué ferme qui a suscité des doutes, annonçant une décision officielle interdisant à toutes les équipes et délégations sportives nationales de se rendre dans les pays que Téhéran qualifie d’« hostiles », jusqu’à nouvel ordre.

  • La FIFA n'envisage pas d'exclure l'Iran

    Mais pour l'instant, la situation de l'Iran dans son groupe reste inchangée : la sélection iranienne s'est qualifiée sur le terrain lors des éliminatoires de la Confédération asiatique et aspire toujours à participer à la compétition. De plus, la FIFA et son président Gianni Infantino n'ont pour l'instant pas l'intention d'exclure l'Iran de la compétition.

    La FIFA a réaffirmé son soutien à la participation de l'Iran, les dernières discussions entre la délégation iranienne et Infantino indiquant que le projet de participation de l'équipe nationale iranienne au tournoi est toujours d'actualité, y compris la dispute de ses matchs aux États-Unis.

    En marge de sa présence mardi dernier à un match amical entre l'Iran et le Costa Rica en Turquie, Infantino a déclaré que la sélection asiatique participerait au tournoi et qu'il n'y avait pas de plan alternatif.

    De même, l'idée de déplacer les matchs de l'Iran au Mexique n'est pas à l'ordre du jour pour le moment. Par conséquent, il n'y a actuellement aucune chance de réintégrer l'Italie.

    L'équipe iranienne doit débuter son parcours dans la compétition le 16 juin contre la Nouvelle-Zélande, avant d'affronter la Belgique en Californie, puis l'Égypte au stade « Lumen Field » de Seattle.

  • Si l'Iran se retire, l'avantage reviendrait à l'Asie et non à l'Italie

    Si l'Iran venait à annoncer son retrait quelques jours ou quelques semaines avant le coup d'envoi de la compétition, une éventualité qui n'est pas à exclure compte tenu de la situation géopolitique, la FIFA se retrouverait confrontée à une crise organisationnelle et logistique.

    Mais selon RMC Sport, la tendance serait de remplacer l'Iran par une équipe asiatique, afin de préserver l'équilibre des places entre les continents et de ne pas perturber la répartition des équipes.

    Bien que le règlement n'y oblige pas explicitement la FIFA, cette option semble la plus logique.

  • Que prévoient les règlements de la Coupe du monde 2026 ?

    L'article 6, paragraphe 7, stipule que « en cas de retrait ou d'exclusion d'une fédération participante, la FIFA dispose de toute latitude pour prendre la décision qui s'impose, y compris celle de remplacer l'équipe par une autre ».

    La Fédération asiatique de football reste en contact permanent avec la FIFA, en prévision de toute évolution, bien que la possibilité d'un retrait de l'Iran reste incertaine à ce jour.

  • Pourquoi l'Italie ne serait-elle pas un choix logique ?

    Réintégrer l'Italie reviendrait à accorder un siège supplémentaire à l'Europe, ce qui pourrait susciter l'opposition des autres continents, d'autant plus que l'Union européenne détient déjà le plus grand nombre de places dans la compétition (16 équipes sur 55 fédérations).

    Compte tenu de la nature politique de la répartition des places pour la Coupe du monde, la FIFA s'efforce de maintenir un équilibre entre les continents, ce qui réduit considérablement, voire annule, les chances de l'Italie d'y participer.

  • Les Émirats arabes unis pourraient-ils être la solution ?

    Selon cette logique, les Émirats arabes unis pourraient être l'un des principaux candidats pour remplacer l'Iran, en cas de retrait de cette dernière.

    En effet, après la qualification de l'Irak lors du barrage continental aux dépens de la Bolivie (2-1), les Émirats arabes unis sont considérés comme la meilleure équipe asiatique à ne pas s'être qualifiée pour la compétition. Ils pourraient donc être le choix le plus probable si ce scénario venait à se produire.

    Toutefois, tout dépendra de l'évolution de la situation en Iran et de la décision finale de la FIFA, ce qui laisse la porte ouverte, même si ce n'est que de peu, à plusieurs équipes, dont les Émirats arabes unis et même l'Italie, bien que les chances de cette dernière semblent très minces.