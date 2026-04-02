Les États-Unis et l'entité sioniste avaient lancé une frappe conjointe contre l'Iran en février, qui avait entraîné la mort du Guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei.

Ces événements ont semé le doute quant à la participation de l'Iran à la Coupe du monde, notamment après les déclarations du ministre iranien des Sports, qui a indiqué que son pays « n'avait pas la possibilité de participer ».

Le président américain Donald Trump a également appelé l'Iran à se retirer « pour sa propre sécurité ». Il a écrit sur la plateforme « Truth Social » : « L'équipe d'Iran est la bienvenue à la Coupe du monde, mais je ne pense pas qu'il soit approprié qu'elle y participe, pour sa propre sécurité. »

L'Iran a réagi avec colère à ces déclarations, affirmant qu'il « ne pouvait être écarté » et suggérant que ce soient les États-Unis qui se retirent à sa place.

Mais le ministère iranien des Sports a ensuite publié un communiqué ferme qui a suscité des doutes, annonçant une décision officielle interdisant à toutes les équipes et délégations sportives nationales de se rendre dans les pays que Téhéran qualifie d’« hostiles », jusqu’à nouvel ordre.