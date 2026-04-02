Mais pour l'instant, la situation de l'Iran dans son groupe reste inchangée : la sélection iranienne s'est qualifiée sur le terrain lors des éliminatoires de la Confédération asiatique et aspire toujours à participer à la compétition. De plus, la FIFA et son président Gianni Infantino n'ont pour l'instant pas l'intention d'exclure l'Iran de la compétition.
La FIFA a réaffirmé son soutien à la participation de l'Iran, les dernières discussions entre la délégation iranienne et Infantino indiquant que le projet de participation de l'équipe nationale iranienne au tournoi est toujours d'actualité, y compris la dispute de ses matchs aux États-Unis.
En marge de sa présence mardi dernier à un match amical entre l'Iran et le Costa Rica en Turquie, Infantino a déclaré que la sélection asiatique participerait au tournoi et qu'il n'y avait pas de plan alternatif.
De même, l'idée de déplacer les matchs de l'Iran au Mexique n'est pas à l'ordre du jour pour le moment. Par conséquent, il n'y a actuellement aucune chance de réintégrer l'Italie.
L'équipe iranienne doit débuter son parcours dans la compétition le 16 juin contre la Nouvelle-Zélande, avant d'affronter la Belgique en Californie, puis l'Égypte au stade « Lumen Field » de Seattle.