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Emanuele Tramacere

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L'Inter revient sur le mécontentement de Ndoye : « On verra bien ». Le montant nécessaire pour le débaucher de Nottingham Forest

Inter
D. Ndoye
Nottingham Forest
Mercato
Bologne

Le profil de l'ancien joueur de Bologne est de nouveau dans le viseur des responsables du recrutement de l'Inter.

Des idées claires et un projet concret pour rester compétitifs, mais aussi pour s'écarter nettement de la trajectoire tracée et suivie ces six dernières années. L'Inter 2026/2027, qu'elle remporte ou non le Scudetto à l'issue de cette saison, changera de visage et le fera grâce à une stratégie qui sera bientôt convenue et couchée sur papier par Cristian Chivu, Beppe Marotta, Piero Ausilio et les propriétaires.


Le budget sera la clé, mais les orientations déjà partagées par tous sont claires : cette équipe manque de dribbles et d'imprévisibilité, et c'est sur ces profils que les sommes les plus importantes seront investies. Nico Paz est le rêve inaccessible, Moussa Diaby est une possibilité concrète, mais ces dernières heures, comme le rapporte Tuttosport, un vieux chouchou revient dans la course : Dan Ndoye.

  • COURU DÉBUT 2025

    Le nom de ce latéral suisse n'est pas une nouveauté à Appiano Gentile. Déjà lors du mercato hivernal de la saison 2024/2025, alors qu'il était l'un des joueurs phares de notre Serie A sous le maillot de Bologne, l'Inter avait tenté de le recruter pour l'équipe de Simone Inzaghi (c'est finalement Nikola Zalewski qui avait rejoint Milan).


    L'intérêt s'était confirmé l'été dernier, mais le transfert de Chivu et l'idée d'investir dans Lookman ont détourné l'attention de l'ancien joueur de Bâle.

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  • À Nottingham, ce n'est pas la fête

    À la fin de l'été, son départ de Bologne s'est concrétisé, mais en direction de la Premier League, avec Nottingham Forest, qualifié pour l'Europa League, qui a déboursé pas moins de 42 millions d'euros pour s'assurer ses services.


    Le début de saison a été globalement positif, avec deux buts et deux passes décisives entre l'Europa League et le championnat. Depuis décembre, en raison notamment d'une situation très compliquée au classement pour Forest et d'une blessure qui l'a handicapé entre Noël et le Nouvel An, Ndoye a perdu du terrain dans la hiérarchie du club.


    De janvier à aujourd’hui, il n’a disputé que 13 matches toutes compétitions confondues, dont aucun en tant que titulaire en Premier League, avec une moyenne de 25 minutes par match. Une situation qui le laisse loin d’être serein, notamment à l’approche de la prochaine Coupe du monde.

  • UN SOURIRE ET UN « ON VERRA BIEN » POUR L'INTER

    Et à propos de la Coupe du monde, en marge du dernier match amical de préparation pour USA-Mexique-Canada 2026 avec la Suisse, perdu 4-3 contre l'Allemagne mais au cours duquel il a retrouvé le chemin des filets, Ndoye a également répondu aux rumeurs concernant l'intérêt de l'Inter dans la zone mixte.


    Interrogé directement, Ndoye s'est réjoui, adressant un sourire aux journalistes et esquivant la question, tout en laissant la porte ouverte à un transfert chez les Nerazzurri : « Pour l'instant, je pense à l'équipe nationale et à mon équipe, mais nous verrons bien ce qui se passera à l'avenir ». Ce n'était pas une phrase de circonstance.

  • LA DEMANDE DE NOTTINGHAM FOREST

    L'Inter est intéressée, mais les négociations avec Nottingham Forest ne seront pas faciles. Comme indiqué, la somme déboursée l'été dernier justifie une valeur de transfert élevée qui, selon Tuttosport, ne sera pas inférieure à 35 millions d'euros.


    De plus, négocier avec le volcanique président Marinakis est tout sauf simple, et le cas Douglas Luiz-Juventus en est une preuve, ne serait-ce que pour cette saison.


    Il est peu probable que Viale della Liberazione fasse une offre définitive à ce prix, mais avec une formule plus souple, qui reporterait peut-être le paiement à un montant inférieur à la fin de la saison prochaine (prêt avec option d'achat conditionnelle), l'affaire pourrait se conclure.