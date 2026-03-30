L'Inter revient sur le mécontentement de Ndoye : « On verra bien ». Le montant nécessaire pour le débaucher de Nottingham Forest

Des idées claires et un projet concret pour rester compétitifs, mais aussi pour s'écarter nettement de la trajectoire tracée et suivie ces six dernières années. L'Inter 2026/2027, qu'elle remporte ou non le Scudetto à l'issue de cette saison, changera de visage et le fera grâce à une stratégie qui sera bientôt convenue et couchée sur papier par Cristian Chivu, Beppe Marotta, Piero Ausilio et les propriétaires.





Le budget sera la clé, mais les orientations déjà partagées par tous sont claires : cette équipe manque de dribbles et d'imprévisibilité, et c'est sur ces profils que les sommes les plus importantes seront investies. Nico Paz est le rêve inaccessible, Moussa Diaby est une possibilité concrète, mais ces dernières heures, comme le rapporte Tuttosport, un vieux chouchou revient dans la course : Dan Ndoye.