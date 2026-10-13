95' OCCASION - Intervention exceptionnelle de Josep Martinez, qui se détend sur sa gauche et détourne en corner une frappe de Vermant. Celui-ci avait, peu auparavant, envoyé au-dessus une reprise à bout portant.





93' BUT - Lancé dans la profondeur par Stankovic, Bonny entre dans la surface par la gauche, repique sur son pied droit et décoche une frappe puissante dans le but gardé par Sommer pour redonner espoir à l'Inter.





87' BUT - Nouveau ballon en profondeur de Bruges et nouvelle brèche dans l'axe de la défense de l'Inter. Cette fois, Vermant se retrouve seul face à Martinez et le trompe d'un lob.





87' OCCASION - Gros travail de Bonny sur le côté gauche, suivi d'un centre tendu et puissant au milieu de la surface. Lautaro Martinez coupe la trajectoire et frappe, mais Sommer repousse.





81' BUT - Sucic se libère à l'entrée de la surface et oblige Sommer à repousser le ballon dans l'axe. Lautaro Martinez est le plus prompt à reprendre et marque.





74' BUT - Nouvelle contre-attaque qui prend l'Inter à découvert sur le côté droit. Le ballon arrive à Forbs au milieu de la surface, dont la frappe rasante du gauche est repoussée d'instinct par Martinez. Le ballon revient dans les pieds de Tresoldi, qui s'ajuste en un instant et marque encore. Triplé.





72' OCCASION - Superbe arrêt de Josep Martinez, qui anticipe la percée de Potts dans l'axe et repousse d'instinct, de la main ouverte, sa frappe rapprochée du droit.





70' POTEAU - La défense de l'Inter vacille encore. Cette fois, Virgili repique sur son pied droit et décoche une frappe rasante qui s'écrase sur le poteau à la droite de Martinez.





63' BUT - Une longue passe de Sabbe trouve Forbs, dont la vitesse lui permet de prendre Dimarco de court. Josep Martinez tente une sortie très avancée, mais Forbs frappe et le trompe. Le ballon arrive à Tresoldi, qui marque dans le but vide.





57' BLESSURE - Spileers va au duel avec Dimarco, qui pousse le ballon et se fait faucher, mais Saggi laisse jouer. C'est toutefois le défenseur qui a le dessous : il doit quitter le terrain, soutenu par les médecins de Bruges.





56' MIRACLE DE SOMMER ! - Une action incroyable et heureuse de l'Inter place Lautaro Martinez seul devant Sommer après un contre favorable. L'Argentin feinte d'abord la frappe pour mettre le gardien au sol, puis tire du droit. Sommer, pourtant à terre, parvient à tendre la jambe et à arrêter le ballon. Énorme raté de l'attaquant argentin et superbe arrêt du gardien.





53' OCCASION - Bastoni progresse sans être attaqué jusqu'à l'entrée de la surface. Son tir-centre est dévié en corner.





50' OCCASION - Diouf part en contre-attaque et sert Thuram à l'entrée de la surface. Le numéro 9 repique sur son pied droit et enroule sa frappe, qui manque de peu le cadre.





44' BUT - Superbe contre-attaque de l'Inter : Thuram porte le ballon sur 35 mètres et sert l'appel de Dimarco à l'entrée de la surface. L'ailier remet immédiatement du talon vers l'angle de la surface de but, où Lautaro Martinez prend appui sur Mechele, l'envoie valser et frappe. Sommer est battu au second poteau.





43' OCCASION - Bastoni s'élève sur le corner et cadre sa tête, mais Sommer réagit vite et arrête le ballon.





42' OCCASION - Nouvelle occasion pour Lautaro Martinez, dont la frappe du gauche est contrée par la défense. Il est encore le plus prompt sur le ballon repoussé, mais sa frappe de l'extérieur du pied droit est déviée en corner.





36' BUT REFUSÉ - Sur un coup franc tiré depuis les trois quarts du terrain, Calhanoglu trouve Lautaro, qui coupe la trajectoire au milieu de la surface. Sa tête bat Sommer, mais l'arbitre assistant signale un hors-jeu, confirmé par la VAR.





34' OCCASION - Nouvelle contre-attaque de Bruges dans les espaces, qui prend la défense de l'Inter au dépourvu. Vrigili arrive à l'entrée de la surface, repique sur son pied droit et enroule une frappe qui manque de peu le but de Martinez. Le gardien avait tout de même plongé pour suivre la trajectoire.





32' BARRE TRANSVERSALE - Calhanoglu tente de se racheter. Il récupère un ballon à l'entrée de la surface, feinte une frappe du gauche et fait tomber son défenseur, puis décoche une puissante frappe du droit qui heurte de plein fouet la barre transversale, alors que Sommer était battu. Barella reprend le ballon avec le but à sa merci, mais gâche tout en envoyant sa frappe largement au-dessus.





30' BUT - Tresoldi se présente au point de penalty et prend Martinez à contre-pied en envoyant le ballon juste sous la lucarne.





29' PENALTY - Frobs traverse tout le terrain en contre-attaque après un corner en faveur de l'Inter. L'ailier de Bruges provoque Calhanoglu, l'élimine et se fait faucher par ce dernier.Seulement un carton jaune, car la faute n'entraîne pas d'exclusion.





27' CARTON JAUNE - Spileers donne un coup de main au visage de Lautaro : carton jaune.





26' BARRE TRANSVERSALE - À la suite d'un corner, Tresoldi reprend un ballon qui traîne et décoche une puissante frappe du droit. Martinez est battu, mais le ballon s'écrase sur la barre transversale.





11' OCCASION - Lautaro Martinez se retourne à l'entrée de la surface et se crée l'espace pour frapper, mais son tir, trop axial et peu puissant, est facilement arrêté par Sommer.





6' OCCASION - Bisseck négocie bien un ballon au milieu de terrain, joue vers l'avant et lance Thuram dans la surface. Celui-ci pousse le ballon devant lui au contrôle et frappe de l'extérieur du pied droit pour devancer Sommer, mais le ballon frôle le poteau opposé.





4' - Sommer sort avec vigilance et intervient devant Diouf, qui avait fait un appel dans la surface depuis la droite.





0' - Coup d'envoi à 21 heures au stade Giuseppe Meazza de San Siro.





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