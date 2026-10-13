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FC Internazionale Milano v Club Brugge KV - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Emanuele Tramacere
Traduit par

L’Inter ne sait plus gagner en Ligue des champions et continue de vaciller : le Club Bruges s’impose 4-3 à San Siro

Ligue des Champions
Inter vs Club Bruges
Inter
Club Bruges
Serie A

Suivez Inter-Bruges, match comptant pour la 2e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions

Ce devait être le match du rebond, celui qu’il ne fallait pas rater. Mais une fois encore en Europe, l’Inter de Chivu montre son pire visage. À San Siro, l’Inter concède sa deuxième défaite dans cette phase de ligue de la Ligue des champions 2026/2027, battue 4-3 par Bruges.

Ce sont pourtant les joueurs de l’Inter, ceux de l’ancien du club Sommer, que personne n’attendait à pareille fête avant la rencontre et qui offrent le spectacle au Meazza. Tout au long du match, ils mettent en difficulté l’équipe de Chivu et exposent ses grandes limites : quand elle ne parvient pas à contrôler le jeu, elle se désorganise et s’expose à des contre-attaques toujours fatales.

En première période, c’est ainsi sur un corner en faveur de l’Inter que Calhanoglu commet une faute sur Forbes dans la surface, permettant à Tresoldi d’inscrire son premier but sur penalty. Lautaro égalise grâce à un déplacement d’avant-centre en fin de première période, mais il est évident que quelque chose ne va pas à l’Inter.

Comme face au Bodo/Glimt, l’Inter se fait constamment prendre dans la profondeur contre Bruges, qui court beaucoup et utilise toute la largeur du terrain. Après la pause, une erreur d’appréciation de Dimarco et Josep Martinez ouvre d’abord la voie au 2-1 de Tresoldi, puis à un tir de Forbs repoussé par Martinez, sur lequel Tresoldi complète son triplé.

Lautaro redonne espoir à l’Inter après un arrêt imparfait de Sommer sur une frappe de Sucic. Mais peu après, Vermant, tout juste entré en jeu, perce à nouveau plein axe et trompe le gardien espagnol d’un lob en un contre un.

Bonny rend la défaite moins amère en fin de match, mais le constat reste le même. En Europe, l’Inter de Chivu continue de peiner : sept défaites lors de ses huit derniers matches, la victoire contre Dortmund n’ayant servi à rien au classement. Cette fois, avec une deuxième défaite en deux matches, son parcours vers les huitièmes de finale risque d’être déjà compromis, alors que les principaux intéressés et le club présentaient cet objectif comme largement à leur portée.

INTER-BRUGES 3-4

BUTEURS : 30' Tresoldi (penalty)(B), 44' Lautaro Martinez (I), 63' Tresoldi B), 74' Tresoldi (B), 81' Lautaro (I), 87' Vermant (B), 93' Bonny (I)



  • Buts et temps forts

    95' OCCASION - Intervention exceptionnelle de Josep Martinez, qui se détend sur sa gauche et détourne en corner une frappe de Vermant. Celui-ci avait, peu auparavant, envoyé au-dessus une reprise à bout portant.


    93' BUT - Lancé dans la profondeur par Stankovic, Bonny entre dans la surface par la gauche, repique sur son pied droit et décoche une frappe puissante dans le but gardé par Sommer pour redonner espoir à l'Inter.


    87' BUT - Nouveau ballon en profondeur de Bruges et nouvelle brèche dans l'axe de la défense de l'Inter. Cette fois, Vermant se retrouve seul face à Martinez et le trompe d'un lob.


    87' OCCASION - Gros travail de Bonny sur le côté gauche, suivi d'un centre tendu et puissant au milieu de la surface. Lautaro Martinez coupe la trajectoire et frappe, mais Sommer repousse.


    81' BUT - Sucic se libère à l'entrée de la surface et oblige Sommer à repousser le ballon dans l'axe. Lautaro Martinez est le plus prompt à reprendre et marque.


    74' BUT - Nouvelle contre-attaque qui prend l'Inter à découvert sur le côté droit. Le ballon arrive à Forbs au milieu de la surface, dont la frappe rasante du gauche est repoussée d'instinct par Martinez. Le ballon revient dans les pieds de Tresoldi, qui s'ajuste en un instant et marque encore. Triplé.


    72' OCCASION - Superbe arrêt de Josep Martinez, qui anticipe la percée de Potts dans l'axe et repousse d'instinct, de la main ouverte, sa frappe rapprochée du droit.


    70' POTEAU - La défense de l'Inter vacille encore. Cette fois, Virgili repique sur son pied droit et décoche une frappe rasante qui s'écrase sur le poteau à la droite de Martinez.


    63' BUT - Une longue passe de Sabbe trouve Forbs, dont la vitesse lui permet de prendre Dimarco de court. Josep Martinez tente une sortie très avancée, mais Forbs frappe et le trompe. Le ballon arrive à Tresoldi, qui marque dans le but vide.


    57' BLESSURE - Spileers va au duel avec Dimarco, qui pousse le ballon et se fait faucher, mais Saggi laisse jouer. C'est toutefois le défenseur qui a le dessous : il doit quitter le terrain, soutenu par les médecins de Bruges.


    56' MIRACLE DE SOMMER ! - Une action incroyable et heureuse de l'Inter place Lautaro Martinez seul devant Sommer après un contre favorable. L'Argentin feinte d'abord la frappe pour mettre le gardien au sol, puis tire du droit. Sommer, pourtant à terre, parvient à tendre la jambe et à arrêter le ballon. Énorme raté de l'attaquant argentin et superbe arrêt du gardien.


    53' OCCASION - Bastoni progresse sans être attaqué jusqu'à l'entrée de la surface. Son tir-centre est dévié en corner.


    50' OCCASION - Diouf part en contre-attaque et sert Thuram à l'entrée de la surface. Le numéro 9 repique sur son pied droit et enroule sa frappe, qui manque de peu le cadre.


    44' BUT - Superbe contre-attaque de l'Inter : Thuram porte le ballon sur 35 mètres et sert l'appel de Dimarco à l'entrée de la surface. L'ailier remet immédiatement du talon vers l'angle de la surface de but, où Lautaro Martinez prend appui sur Mechele, l'envoie valser et frappe. Sommer est battu au second poteau.


    43' OCCASION - Bastoni s'élève sur le corner et cadre sa tête, mais Sommer réagit vite et arrête le ballon.


    42' OCCASION - Nouvelle occasion pour Lautaro Martinez, dont la frappe du gauche est contrée par la défense. Il est encore le plus prompt sur le ballon repoussé, mais sa frappe de l'extérieur du pied droit est déviée en corner.


    36' BUT REFUSÉ - Sur un coup franc tiré depuis les trois quarts du terrain, Calhanoglu trouve Lautaro, qui coupe la trajectoire au milieu de la surface. Sa tête bat Sommer, mais l'arbitre assistant signale un hors-jeu, confirmé par la VAR.


    34' OCCASION - Nouvelle contre-attaque de Bruges dans les espaces, qui prend la défense de l'Inter au dépourvu. Vrigili arrive à l'entrée de la surface, repique sur son pied droit et enroule une frappe qui manque de peu le but de Martinez. Le gardien avait tout de même plongé pour suivre la trajectoire.


    32' BARRE TRANSVERSALE - Calhanoglu tente de se racheter. Il récupère un ballon à l'entrée de la surface, feinte une frappe du gauche et fait tomber son défenseur, puis décoche une puissante frappe du droit qui heurte de plein fouet la barre transversale, alors que Sommer était battu. Barella reprend le ballon avec le but à sa merci, mais gâche tout en envoyant sa frappe largement au-dessus.


    30' BUT - Tresoldi se présente au point de penalty et prend Martinez à contre-pied en envoyant le ballon juste sous la lucarne.


    29' PENALTY - Frobs traverse tout le terrain en contre-attaque après un corner en faveur de l'Inter. L'ailier de Bruges provoque Calhanoglu, l'élimine et se fait faucher par ce dernier.Seulement un carton jaune, car la faute n'entraîne pas d'exclusion.


    27' CARTON JAUNE - Spileers donne un coup de main au visage de Lautaro : carton jaune.


    26' BARRE TRANSVERSALE - À la suite d'un corner, Tresoldi reprend un ballon qui traîne et décoche une puissante frappe du droit. Martinez est battu, mais le ballon s'écrase sur la barre transversale.


    11' OCCASION - Lautaro Martinez se retourne à l'entrée de la surface et se crée l'espace pour frapper, mais son tir, trop axial et peu puissant, est facilement arrêté par Sommer.


    6' OCCASION - Bisseck négocie bien un ballon au milieu de terrain, joue vers l'avant et lance Thuram dans la surface. Celui-ci pousse le ballon devant lui au contrôle et frappe de l'extérieur du pied droit pour devancer Sommer, mais le ballon frôle le poteau opposé.


    4' - Sommer sort avec vigilance et intervient devant Diouf, qui avait fait un appel dans la surface depuis la droite.


    0' - Coup d'envoi à 21 heures au stade Giuseppe Meazza de San Siro.


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  • INTER-BRUGES : LA FEUILLE DE MATCH

    Inter-Bruges 2-4


    Buteurs : 30' Tresoldi (sur penalty) (B), 44' Lautaro Martinez (I), 63' Tresoldi (B), 74' Tresoldi (B), 81' Lautaro (I), 87' Vermant (B)


    INTER (3-5-2) : J. Martinez ; Bisseck, Akanji, Bastoni ; Diouf, Barella (78' Bonny), Calhanoglu (67' Sucic), Zielinski (88' Stankovic), Dimarco (78' Spence), L. Martinez, Thuram (67' Esposito).

    Remplaçants : Provedel, Di Gennaro, Luis Henrique, Mkhitaryan, Pavard, Carlos Augusto, Bovio, Spence.

    Entr. Chivu.


    BRUGES (4-5-1) : Sommer ; Sabbe, Spileers (61' Lee), Mechele, Seys ; Forbs, Vanaken, Potts, Vetlesen (61' Lemarechal), Virgili (83' Diakhon) ; Tresoldi (83' Vermant).

    Remplaçants : Jackers, Driessche, Tsawa, Vernant, Dams, Robberechts, Siquet, Audoor, Vasovic

    Entr. Leko.


    Arbitre : Saggi (NOR)

    Avertis : Spileers (B), Calhanoglu (I), Akanji (I), Virgili (B), Lee (B), Lemarechal (B)

    Expulsés : aucun

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