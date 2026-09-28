L’Inter détourne le plan de transfert de l’AC Milan pour la prochaine grande superstar de Serie A

L’Inter a pris l’avantage sur Milan dans la bataille pour s’attacher la signature de l’attaquant de Cagliari Mendym, selon La Repubblica. Le très prometteur adolescent a rapidement suscité un vif intérêt des deux côtés du San Siro après un début de saison convaincant.

Cependant, l’Inter est actuellement en tête dans la course pour cet attaquant né en 2007. Son rival de la même ville reste attentif à l’évolution de la situation, mais n’a pas réussi à égaler l’important travail de fond mené par l’Inter en coulisses.

À l’heure actuelle, aucun montant financier formel n’a été convenu avec Cagliari. Pourtant, l’approche très proactive de l’Inter l’a clairement placée en pole position pour boucler l’opération.