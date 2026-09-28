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Chivu InterGetty Images
Yosua Arya
Traduit par

L’Inter détourne le plan de transfert de l’AC Milan pour la prochaine grande superstar de Serie A

Mercato
Inter
P. Mendy
Milan AC
Serie A
Cagliari

L’Inter a doublé son rival de la ville, l’AC Milan, dans la course à la signature du prodige de Cagliari Paul Mendy. Le club milanais pousse fort pour recruter la sensation adolescente, poursuivant sa stratégie consistant à s’attacher les plus grands jeunes talents de Serie A avant que leur valeur sur le marché n’explose.

  • L’Inter prend les devants dans la course à Mendy

    L’Inter a pris l’avantage sur Milan dans la bataille pour s’attacher la signature de l’attaquant de Cagliari Mendym, selon La Repubblica. Le très prometteur adolescent a rapidement suscité un vif intérêt des deux côtés du San Siro après un début de saison convaincant.

    Cependant, l’Inter est actuellement en tête dans la course pour cet attaquant né en 2007. Son rival de la même ville reste attentif à l’évolution de la situation, mais n’a pas réussi à égaler l’important travail de fond mené par l’Inter en coulisses.

    À l’heure actuelle, aucun montant financier formel n’a été convenu avec Cagliari. Pourtant, l’approche très proactive de l’Inter l’a clairement placée en pole position pour boucler l’opération.

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    Baccin donne son feu vert

    L’offensive agressive de l’Inter pour le jeune joueur est menée au plus haut niveau de son département de recrutement. Le nouveau directeur sportif, Dario Baccin, a adopté une approche résolument concrète pour évaluer ce transfert potentiel.

    Selon le même rapport, Baccin s’est personnellement déplacé à plusieurs reprises pour voir Mendy à l’œuvre. Le directeur sportif a été dûment impressionné par le potentiel brut et les qualités offensives de l’attaquant.

    À la suite de ces missions d’observation approfondies, Baccin a officiellement donné son feu vert pour avancer sur une offre formelle. Cette décision interne explique précisément pourquoi Milan se retrouve actuellement distancé dans cette course au transfert.

  • Les espoirs de Cagliari suscitent l’intérêt de poids lourds

    Mendy n’est tout simplement que le dernier nom prometteur à émerger d’un effectif de Cagliari qui réalise actuellement un début de saison de Serie A exceptionnel. Leur impressionnante progression collective au classement a naturellement placé leurs talents individuels les plus brillants directement en vitrine.

    Alessandro Romano a déjà honoré sa première sélection avec l’Italie et est suivi de très près par la Juventus dans le cadre de son approche remaniée en matière de recrutement. Pendant ce temps, Daniel Maldini a obtenu une nomination méritée pour le titre de joueur du mois de septembre après son brillant début de saison. Avec plusieurs éléments en vue qui attirent l’attention, Cagliari se retrouve soudainement au centre d’un large intérêt de recrutement de la part des plus grands clubs italiens.

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    Cagliari vendra-t-il en janvier ?

    Pour l’Inter, la volonté de recruter Mendy s’inscrit parfaitement dans sa stratégie de transfert à long terme. Le club se concentre de plus en plus sur un recrutement précoce de jeunes talents de Serie A, plutôt que d’entrer dans des batailles d’enchères coûteuses tout en haut du marché mondial.

    Le principal obstacle réside désormais dans l’ouverture de négociations formelles avec Cagliari. Alors que le club remonte rapidement au classement, le convaincre de se séparer d’un atout offensif précieux en cours de saison s’avérera extrêmement difficile.

    Reste une grande inconnue : savoir si Cagliari envisagera seulement une vente en janvier. L’Inter doit désormais décider s’il faut tâter le terrain avec une offre hivernale ou attendre patiemment la fin de la saison en cours.