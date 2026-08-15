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InterGetty Images
Emanuele Tramacere

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L’Inter boucle sa pré-saison par une victoire : 1-0 contre le Betis et Stones buteur pour ses débuts

Inter
Inter vs Bétis Séville
Bétis Séville
Jeux d'amitié des clubs
Serie A

Le dernier match amical de cette présaison pour l’Inter avant le coup d’envoi de la saison s’est soldé par une victoire 1-0 contre le Betis Séville.

Le début officiel de la nouvelle saison 2026/2027 approche du côté de l’Inter, avec des débuts contre Monza prévus exactement dans 7 jours, samedi 23 août à San Siro. Pour se préparer au mieux, l’Inter a affronté aujourd’hui à Bari, à partir de 19 h 30, au San Nicola, le Betis Séville lors du dernier véritable test amical de cette pré-saison. Et les joueurs de Cristian Chivu se sont imposés 1-0, un score bien plus étriqué que ne l’a montré le terrain.

À Bari, la curiosité était grande, non pas tant autour de Spence, officialisé seulement hier et absent tout comme Thuram (encore pas au mieux LISEZ ICI), mais plutôt autour de l’état de forme qu’allaient afficher les différents Stones et Lautaro (sur le banc au départ), jusque-là jamais utilisés. Et la réponse se trouve justement dans le résultat final puisque le but de la victoire a été inscrit précisément par le défenseur anglais, habile pour ses débuts à reprendre au fond une déviation aérienne de Pavard sur une passe décisive de Dimarco.


L’Inter a été meilleure en première période dans la gestion du ballon et des rythmes au milieu de terrain, encore bien meilleure au retour des vestiaires grâce à une domination totale du terrain et à son danger offensif. Celui qui a encore une fois changé le visage de l’équipe a été Federico Dimarco, le plus inspiré avec Bonny, mais la production offensive s’est heurtée aux gants de Valles et de Manu Gonzalez, ainsi qu’à un brin de précipitation et d’imprécision qui a maintenu le score en équilibre trop longtemps.




  • BUTS ET TEMPS FORTS

    89' OCCASION - Sucic perce dans la surface et écarte pour Lautaro, qui prolonge pour Dimarco : une puissante frappe du gauche à ras de terre, mais Gonzalez réalise encore un arrêt. Sur le ballon repoussé, Mkhitaryan se jette dessus mais le reprend mal et l’envoie à côté, de peu.


    82' BUT - Débuts avec un but pour Stones ! Coup franc obtenu par Mkhitaryan dans les trois quarts de terrain, que Dimarco frappe divinement au second poteau. Pavard remise et John Stones, en pivot, l’envoie au fond sur le poteau opposé.


    59' Dimarco change le jeu pour Diouf, qui délivre une passe décisive (en perdant un temps de jeu) pour Barella, lequel, gêné, reprend mal en une touche. Le ballon arrive à Dimarco, qui tente une puissante frappe du gauche, mais trouve encore la réponse du gardien.


    56' OCCASION - Nouvelle occasion pour Bonny, qui reçoit le ballon à l’entrée de la surface et déclenche une puissante frappe du droit à ras de terre, mais ne surprend pas Manu Gonzalez, excellent pour se détendre et concéder le corner.


    51' OCCASION - Sucic trouve Bonny dans la verticalité, centre au second poteau pour un Dimarco complètement seul et remise de volée dans l’axe, encore pour Bonny, qui tente une reprise du gauche, mais la dévisse et ne parvient pas à inquiéter le gardien.


    49' Pio Esposito reçoit le ballon dans la profondeur, feinte « à la Milito » puis enroule du droit vers le poteau opposé, mais la déviation de la défense envoie le ballon en corner.


    35' OCCASION - Calhanoglu récupère le ballon dans les trois quarts, légèrement excentré sur la droite, et déclenche une frappe puissante croisée qui frôle le poteau à droite de Valles.


    14' OCCASION - Cette fois, c’est Antony qui fait passer un frisson à Pepo Martinez ! L’ailier repique de la droite sur son pied gauche et déclenche une puissante frappe du gauche à l’entrée de la surface qui file juste à côté du premier poteau. Le gardien réprimande les siens pour le trop grand espace accordé.


    8' Le Betis répond avec une frappe de Fornals à l’entrée de la surface, captée en deux temps par Martinez.


    6' OCCASION - La première balle de but est pour Bonny, gâchée par Inter. L’attaquant ivoirien est d’abord décisif dans le pressing haut qui permet à Pio Esposito de récupérer le ballon, puis il l’est beaucoup moins au moment de choisir le timing de sa tête sur un centre de Barella, l’envoyant incroyablement au-dessus alors qu’il n’était pas marqué.


    4' Jeu interrompu pendant un long moment pour permettre aux médecins du Betis de venir en aide à Hector Bellerin, resté au sol à l’entrée de sa surface de réparation. Il sera remplacé à la 9e minute.


    0' Coup d’envoi au San Nicola de Bari à 19h30

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  • INTER-BETIS : LA FEUILLE DE MATCH

    Inter-Betis 1-0


    Buteur : 82e Stones (I)


    INTER (3-5-2) : J. Martinez (62e Provedel) ; Bisseck (70e Stones), Bovio (46e Akanji), Bastoni (62e Pavard) ; Diouf (62e Luis Henrique), Barella (62e Mkhitaryan), Calhanoglu (46e Sucic), Zielinski (70e Stankovic), Carlos Augusto (46e Dimarco) ; Esposito (84e Iddrissou), Bonny (70e Lautaro).
    Remplaçants : Di Gennaro.
    Entraîneur : Cristian Chivu.


    REAL BETIS (4-2-3-1) : Valles (46e Gonzalez) ; Bellerin (9e Ortiz), Bartra, Natan, Fran García (73e Firpo) ; Facundo Bernal (61e Bouaré), Marc Roca (73e Fidalgo) ; Antony (61e Pablo Garcia), Fornals (46e Isco), Riquelme (73e Iker) ; Hernandez (61e Deossa).
    Remplaçants : D. Llorente, V. Gomez.
    Entraîneur : Manuel Pellegrini.


    Arbitre : Mastrodomenico

    Avertis : Pio Esposito

    Expulsés : -

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