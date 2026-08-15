89' OCCASION - Sucic perce dans la surface et écarte pour Lautaro, qui prolonge pour Dimarco : une puissante frappe du gauche à ras de terre, mais Gonzalez réalise encore un arrêt. Sur le ballon repoussé, Mkhitaryan se jette dessus mais le reprend mal et l’envoie à côté, de peu.





82' BUT - Débuts avec un but pour Stones ! Coup franc obtenu par Mkhitaryan dans les trois quarts de terrain, que Dimarco frappe divinement au second poteau. Pavard remise et John Stones, en pivot, l’envoie au fond sur le poteau opposé.





59' Dimarco change le jeu pour Diouf, qui délivre une passe décisive (en perdant un temps de jeu) pour Barella, lequel, gêné, reprend mal en une touche. Le ballon arrive à Dimarco, qui tente une puissante frappe du gauche, mais trouve encore la réponse du gardien.





56' OCCASION - Nouvelle occasion pour Bonny, qui reçoit le ballon à l’entrée de la surface et déclenche une puissante frappe du droit à ras de terre, mais ne surprend pas Manu Gonzalez, excellent pour se détendre et concéder le corner.





51' OCCASION - Sucic trouve Bonny dans la verticalité, centre au second poteau pour un Dimarco complètement seul et remise de volée dans l’axe, encore pour Bonny, qui tente une reprise du gauche, mais la dévisse et ne parvient pas à inquiéter le gardien.





49' Pio Esposito reçoit le ballon dans la profondeur, feinte « à la Milito » puis enroule du droit vers le poteau opposé, mais la déviation de la défense envoie le ballon en corner.





35' OCCASION - Calhanoglu récupère le ballon dans les trois quarts, légèrement excentré sur la droite, et déclenche une frappe puissante croisée qui frôle le poteau à droite de Valles.





14' OCCASION - Cette fois, c’est Antony qui fait passer un frisson à Pepo Martinez ! L’ailier repique de la droite sur son pied gauche et déclenche une puissante frappe du gauche à l’entrée de la surface qui file juste à côté du premier poteau. Le gardien réprimande les siens pour le trop grand espace accordé.





8' Le Betis répond avec une frappe de Fornals à l’entrée de la surface, captée en deux temps par Martinez.





6' OCCASION - La première balle de but est pour Bonny, gâchée par Inter. L’attaquant ivoirien est d’abord décisif dans le pressing haut qui permet à Pio Esposito de récupérer le ballon, puis il l’est beaucoup moins au moment de choisir le timing de sa tête sur un centre de Barella, l’envoyant incroyablement au-dessus alors qu’il n’était pas marqué.





4' Jeu interrompu pendant un long moment pour permettre aux médecins du Betis de venir en aide à Hector Bellerin, resté au sol à l’entrée de sa surface de réparation. Il sera remplacé à la 9e minute.





0' Coup d’envoi au San Nicola de Bari à 19h30