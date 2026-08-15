Le début officiel de la nouvelle saison 2026/2027 approche du côté de l’Inter, avec des débuts contre Monza prévus exactement dans 7 jours, samedi 23 août à San Siro. Pour se préparer au mieux, l’Inter a affronté aujourd’hui à Bari, à partir de 19 h 30, au San Nicola, le Betis Séville lors du dernier véritable test amical de cette pré-saison. Et les joueurs de Cristian Chivu se sont imposés 1-0, un score bien plus étriqué que ne l’a montré le terrain.
À Bari, la curiosité était grande, non pas tant autour de Spence, officialisé seulement hier et absent tout comme Thuram (encore pas au mieux LISEZ ICI), mais plutôt autour de l’état de forme qu’allaient afficher les différents Stones et Lautaro (sur le banc au départ), jusque-là jamais utilisés. Et la réponse se trouve justement dans le résultat final puisque le but de la victoire a été inscrit précisément par le défenseur anglais, habile pour ses débuts à reprendre au fond une déviation aérienne de Pavard sur une passe décisive de Dimarco.
L’Inter a été meilleure en première période dans la gestion du ballon et des rythmes au milieu de terrain, encore bien meilleure au retour des vestiaires grâce à une domination totale du terrain et à son danger offensif. Celui qui a encore une fois changé le visage de l’équipe a été Federico Dimarco, le plus inspiré avec Bonny, mais la production offensive s’est heurtée aux gants de Valles et de Manu Gonzalez, ainsi qu’à un brin de précipitation et d’imprécision qui a maintenu le score en équilibre trop longtemps.