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« L’idée, c’est qu’il débute ! » : Hansi Flick confirme une excellente nouvelle pour le Barça
Gabriel Jesus prêt pour sa première titularisation complète
Gabriel Jesus est en passe de connaître sa première titularisation avec le FC Barcelone lorsque le géant catalan recevra Getafe samedi, avec un coup d’envoi à 18 h 30 CEST. L’entraîneur Hansi Flick a confirmé que l’attaquant avait mis à profit cette période de trois semaines pour retrouver sa condition physique et assimiler les consignes tactiques.
Avec Raphinha forfait, l’attaquant brésilien mènera la ligne offensive au stade olympique Lluís-Companys.
« L’idée est qu’il débute demain, a déclaré Flick aux journalistes. Il s’est beaucoup amélioré et correspond à notre style. Il se porte très bien, il est prêt. »
- AFP
Le choix du gardien et le calendrier de De Jong
Flick a également donné des nouvelles de ses options défensives, révélant que le gardien Joan Garcia est en bonne position pour débuter devant Dominik Livakovic et Wojciech Szczesny. Pendant ce temps, le milieu de terrain Frenkie de Jong reste forfait pour samedi, mais se rapproche d’un retour.
« Joan est en grande forme et je pense qu’il pourra débuter », a expliqué Flick.
« Notre plan est que Frenkie joue le prochain match contre le Betis. Il n’a pas mal et peut tout faire, mais il a besoin de plus de temps. »
Explorer la polyvalence tactique en défense
Évoquant les options dans l’effectif, Flick a souligné que plusieurs milieux de terrain peuvent occuper des rôles défensifs si nécessaire pendant le calendrier chargé d’octobre. L’entraîneur a indiqué que De Jong comme le jeune Marc Bernal ont évolué en défense centrale à l’entraînement.
« Oui, il peut jouer à ce poste, Frenkie est l’une des options », a confirmé Flick lorsqu’il a été interrogé sur De Jong en défense.
À propos de Bernal, Flick a ajouté : « C’est un très jeune joueur et il peut jouer à de nombreux postes. Il pourrait être une option. »
- ZUMA Press Wire
La polyvalence de l’effectif, un atout clé pour le programme d’octobre
Flick s’est dit ravi de la concurrence au sein de son effectif, saluant le diplômé de La Masia Xavi Espart après sa prolongation de contrat et sa concurrence avec Joao Cancelo. L’entraîneur attend de chaque joueur disponible qu’il apporte sa contribution.
Barcelone aborde une série exigeante de cinq matches entre compétitions nationales et européennes.
Jesus cherchera à avoir un impact immédiat pour sa première titularisation.
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