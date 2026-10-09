Gabriel Jesus est en passe de connaître sa première titularisation avec le FC Barcelone lorsque le géant catalan recevra Getafe samedi, avec un coup d’envoi à 18 h 30 CEST. L’entraîneur Hansi Flick a confirmé que l’attaquant avait mis à profit cette période de trois semaines pour retrouver sa condition physique et assimiler les consignes tactiques.

Avec Raphinha forfait, l’attaquant brésilien mènera la ligne offensive au stade olympique Lluís-Companys.

« L’idée est qu’il débute demain, a déclaré Flick aux journalistes. Il s’est beaucoup amélioré et correspond à notre style. Il se porte très bien, il est prêt. »