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Jochen Tittmar

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L'heure de vérité pour Karim Adeyemi : le FC Barcelone est-il un adversaire trop imposant pour la pépite du BVB ?

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Borussia Dortmund
K. Adeyemi
H. Flick
FC Barcelone

Karim Adeyemi s’apprête à quitter le BVB pour rejoindre le FC Barcelone. Quel impact ce transfert imminent aura-t-il pour les trois parties concernées ?

Le transfert imminent de Karim Adeyemi vers le champion en titre de la Primera División surprend. Selon plusieurs sources concordantes, le Borussia Dortmund percevrait 22 millions d’euros, des bonus facilement atteignables jusqu’à neuf millions et une participation de 35 % en cas de revente. Dimanche, le Borussia a confirmé qu’Adeyemi avait été dispensé de l’entraînement en raison de « discussions avec un autre club ». Le président du Barça, Joan Laporta, s’est également exprimé : « Nous sommes très heureux d’accueillir Adeyemi. Nous le suivons depuis un certain temps déjà. Il est dangereux et rapide, et Deco a parfaitement mené à bien ce transfert. La nouvelle est tombée exactement au bon moment. »

A-t-il fait le bon choix ? L’entraîneur du Barça, Hansi Flick, parviendra-t-il à faire ressortir de manière plus constante le potentiel de ce joueur de 24 ans ? Et comment évaluer ce transfert du point de vue du BVB ? SPOX vous apporte les réponses.

  • Karim Adeyemi : talent éternel ou futur cadet de l’élite européenne ?

    Pour Karim Adeyemi, ce transfert est un véritable exercice d'équilibre. À 24 ans, quand on se voit proposer de signer au FC Barcelone, on n'y réfléchit pas à deux fois. On dit oui, tout simplement.

    C’est aussi l’occasion de sortir d’une impasse : en 2026, il était devenu un simple joueur de complément au BVB, et la Coupe du monde s’est déroulée sans lui.

    À Barcelone, il retrouve Hansi Flick, le sélectionneur sous les ordres duquel il avait fait ses débuts en équipe d’Allemagne en 2021. Spécialiste du jeu de transition, Flick sait valoriser la vitesse fulgurante d’Adeyemi.

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    Dans les pas de quel joueur Adeyemi va-t-il s’inscrire au FC Barcelone ?

    Pourtant, l'exigence sera encore plus élevée à Barcelone qu'à Dortmund. Au Barça, Adeyemi devra faire preuve d'une plus grande efficacité et d'une régularité constante. D'autant qu'il n'arrive pas en sauveur, mais comme une option de luxe censée renforcer la profondeur de l'effectif. 

    La question du temps de jeu que lui accordera Flick reste ouverte. La fragilité physique de Raphinha et de Lamine Yamal pourrait toutefois jouer en sa faveur si elle persiste.

    La saison dernière, Marcus Rashford lui a montré la marche à suivre : en tant que remplaçant régulier, l’Anglais a brillé, inscrivant 14 buts et délivrant 14 passes décisives en 49 matchs officiels, dont seulement 26 comme titulaire. 

  • Borussia Dortmund v Eintracht Frankfurt - BundesligaGetty Images Sport

    Le transfert d'Adeyemi à Barcelone est l'épreuve de maturité ultime

    Après le transfert d'Adeyemi, le recrutement de l'Anglais ne devrait plus être d'actualité ; il devra donc prendre la relève. C'est déjà en soi un défi de taille, mais il devra aussi, plus généralement, s'adapter au niveau de qualité individuel du Barça.

    Avec Raphinha, Yamal, Daniel Olmo et la nouvelle recrue Anthony Gordon, la concurrence s’annonce féroce. Le niveau n’est-il pas un ou deux crans trop élevé pour Adeyemi ?

    Une certitude : l’ailier doit désormais passer à l’âge adulte en Espagne pour espérer s’imposer. Pour lui, ce transfert au Barça constitue l’ultime test de maturité. S’il échoue, il restera un éternel espoir ; mais s’il réussit, il intégrera le gotha du football européen.

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  • Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    FC Barcelone : le transfert d'Adeyemi n'est pas indispensable

    Pourquoi Flick recrute-t-il un joueur qui a marqué le pas au BVB ? Une réponse possible réside dans la dynamique du jeu catalan. Sous la houlette de Flick, Barcelone pratique parfois un magnifique football de possession, porté par des génies comme Yamal. Mais pour évoluer dans des espaces extrêmement restreints, il faut de temps à autre un élément imprévisible, capable de briser le rythme.

    C’est précisément le rôle que devrait endosser Adeyemi : soulager le duo d’ailiers du Barça et apporter une accélération en profondeur. Polyvalent, il peut évoluer à gauche, à droite, au centre ou en attaque.

    Reste une inconnue stratégique : pourquoi recruter Adeyemi alors que le jeune Roony Bardghji, déjà présent dans l’effectif après son arrivée l’an passé en provenance du FC Copenhague pour 2,5 millions d’euros, peut assumer le rôle de doublure idéale à Yamal ?

  • FC Barcelona v Real Sociedad - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Le Barça dispose déjà d’une bonne alternative en la personne de Roony Bardghji.

    Le joueur de 20 ans n’a certes disputé que 872 minutes la saison dernière, mais il a tout de même pris part à 28 matchs officiels. Avec deux buts et quatre passes décisives, l’international suédois a démontré à plusieurs reprises son potentiel.

    Malgré ces performances encourageantes, le club, en quête de liquidités, a préféré investir au moins dix fois le montant de son transfert pour recruter Adeyemi, dont le statut de titulaire semble déjà compromis. Et sa place ne se libérera pas forcément si Ferran Torres, courtisé par le Paris Saint-Germain, venait à partir. 

  • Borussia Dortmund v TSG Hoffenheim - BundesligaGetty Images Sport

    Le transfert d’Adeyemi au FC Barcelone concerne le poste d’entraîneur.

    Le Barça devrait logiquement renforcer encore son attaque. Un remplaçant est recherché pour Robert Lewandowski, et Julian Álvarez est depuis longtemps la priorité.

    Dans ce contexte, le recrutement d’Adeyemi apparaît moins comme une nécessité sportive que comme une décision dictée par l’entraîneur. Flick est convaincu de pouvoir faire progresser le joueur et de l’installer durablement au plus haut niveau. Un choix qui, s’il n’était pas strictement indispensable sur le plan sportif, met en lumière l’influence et l’autorité grandissantes de l’Allemand au sein du club.

  • Ole BookGetty Images

    BVB : le transfert d'Adeyemi est un coup double pour Dortmund

    Au vu de la tactique de négociation de Dortmund, le transfert d’Adeyemi est un coup à double tranchant. Bien sûr, céder un joueur de son potentiel pour un montant fixe inférieur à sa valeur marchande supposée fait mal. Mais la réalité était aussi la suivante : le contrat d’Adeyemi courait jusqu’en 2027 et il ne souhaitait pas le prolonger.

    Les positions étaient figées et les attentes salariales, semble-t-il, très éloignées. Pour le BVB, c’était la dernière chance de tirer quelque chose de la situation. L’opération a si bien réussi que le Borussia récupérera au final les 30 millions d’euros dépensés en 2022 pour Adeyemi – au minimum. Théoriquement, le montant pourrait même être nettement plus élevé.

    Reste que Dortmund peut s’en vouloir de s’être mis sous pression : les discussions sur une prolongation, interminables, ont fini par lui faire perdre toute marge de manœuvre. Privé de levier, le BVB a dû se contenter de l’offre barcelonaise.

  • Adeyemi KovacGetty Images

    Le BVB doit utiliser les fonds provenant du transfert d'Adeyemi pour régler ses problèmes les plus pressants.

    Le départ d’Adeyemi apporte surtout de la clarté au BVB. Le salaire libéré doit permettre de renforcer les secteurs prioritaires : le milieu de terrain, aussi bien défensif qu’offensif. Des zones où le club westphalien a souffert d’un manque de structure et d’impact la saison passée.

    De plus, en cédant Adeyemi, le BVB se sépare d’un joueur dont le style trop souvent isolé, la fragilité physique et les polémiques extra-sportives pesaient sur le vestiaire. Son départ met fin à quatre années d’incompréhension, car il n’a jamais réussi à exprimer durablement son potentiel. Enfin, le club réalise une économie substantielle sur la masse salariale d’un joueur qui, ces derniers mois, ne faisait que sortir du banc. 

  • Karim Adeyemi : ses stats sous le maillot du BVB

    Matchs officielsButsPasses décisivesCartons jaunesCartons jaunes-rougesCartons rouges
    1463625271
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