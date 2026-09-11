Le Como 1907 a marqué ses débuts en Ligue des champions de l’UEFA par une éclatante victoire 4-1 contre le RB Leipzig. L’équipe de Cesc Fabregas a livré une prestation autoritaire, avec Martin Baturina, cible du club, auteur du but de l’ouverture du score à la 15e minute pour inscrire le tout premier but européen de l’histoire de Como.

Tasos Douvikas a doublé la mise sur une passe décisive de Baturina avant qu’Assane Diao ne fasse passer le score à 3-0 en seconde période.

Si Eredin Maksimovic a réduit l’écart pour Leipzig, Maximo Perrone a repris une passe de Nico Paz à la 90e minute pour parachever la démonstration.