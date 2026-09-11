Jonathan Moscrop
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L’héritier de Modric snobe United ! Baturina se déchaîne alors que le Côme de Fabregas écrase Leipzig pour ses débuts en Europe
Baturina à l’affiche des débuts européens de rêve de Côme
Le Como 1907 a marqué ses débuts en Ligue des champions de l’UEFA par une éclatante victoire 4-1 contre le RB Leipzig. L’équipe de Cesc Fabregas a livré une prestation autoritaire, avec Martin Baturina, cible du club, auteur du but de l’ouverture du score à la 15e minute pour inscrire le tout premier but européen de l’histoire de Como.
Tasos Douvikas a doublé la mise sur une passe décisive de Baturina avant qu’Assane Diao ne fasse passer le score à 3-0 en seconde période.
Si Eredin Maksimovic a réduit l’écart pour Leipzig, Maximo Perrone a repris une passe de Nico Paz à la 90e minute pour parachever la démonstration.
- IPA Sport
L’héritier de Modric remporte le trophée d’homme du match
La prestation de meneur de jeu de Baturina a suscité les éloges du Groupe des observateurs techniques de l'UEFA, qui a désigné l'international croate homme du match. Souvent comparé à Luka Modric pour l'intelligence de ses déplacements et sa lecture des espaces, le joueur de 23 ans a dominé la bataille du milieu de terrain tout au long de la rencontre.
S'exprimant après le match auprès de l'UEFA, Baturina a minimisé l'événement, assurant que l'équipe de Fabregas avait abordé ses débuts européens avec un calme total.
« C'est un sentiment incroyable de marquer mon premier but en Ligue des champions pour Côme, mais c'est grâce à toute l'équipe, a déclaré Baturina. Nous avons affiché une grande intensité sur le terrain. Nous avons préparé le match comme n'importe quelle autre rencontre et nous ne voulions pas que l'ambiance nous affecte. »
Le milieu de terrain vise une qualification à l’issue de la phase de ligue
Revenant plus en détail sur son but historique dans un entretien accordé à CBS Sports Golazo, Baturina est revenu sur la portée émotionnelle du premier but de Côme dans la compétition. Interrogé sur leurs ambitions, il a insisté sur la nécessité d’adopter une approche pragmatique pour se qualifier pour la phase à élimination directe.
Il a souligné que la capacité à s’adapter à des adversaires variés sera essentielle pour le club italien.
« C’est un sentiment magnifique, je suis très fier de moi et de toute l’équipe, a déclaré Baturina. On ne sait jamais ce qui peut se passer en Ligue des champions, on joue tout le temps contre des styles différents. Nous devons simplement prendre les matches les uns après les autres, essayer de gagner autant que possible et tenter de sortir du groupe. »
- AFP
Como tourne de nouveau son attention vers la Serie A
Après s’être annoncé avec style sur la scène continentale, Côme se reconcentre désormais sur ses obligations nationales. Le club italien retrouve la Serie A lundi avec la réception de Parme au stade Giuseppe Sinigaglia.
Baturina reste concentré sur l’objectif de maintenir cette dynamique dans toutes les compétitions après avoir fêté des débuts mémorables.
« Je suis très heureux et fier que nous ayons remporté notre tout premier match de Ligue des champions, a ajouté Baturina. Je suis sûr que toute la ville est très heureuse aussi, et maintenant nous pouvons célébrer. »
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