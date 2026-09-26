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L’Espagne sans fin : elle renverse l’Angleterre 3-2 à Wembley, Baena et Oyarzabal décisifs

Angleterre vs Espagne
Angleterre
Espagne
UEFA Nations League A

Revivez avec nous la première journée de Ligue des nations.

Ligue des nations

Angleterre-Espagne 2-3

Buteurs : 2' Yamal (E), 36' Gordon (A), 40' Kane (A), 61' Baena (E), 74' Oyarzabal (E)

Kane (A) manque un penalty à la 53e


L'Espagne n'en finit plus. L'Angleterre et l'Espagne se sont affrontées à 20 h 45 samedi à Londres dans un match comptant pour la première journée du groupe 3 de la Ligue A de la Ligue des nations 2026-2027. Les champions du monde renversent la situation et s'imposent 3-2 face à la sélection des Three Lions, quatrième du dernier Mondial, dans ce qui aurait pu être la finale de la Coupe du monde 2026 : les entrées en jeu de Baena, auteur d'un but et d'une passe décisive, et d'Oyarzabal ont été décisives, eux qui renversent les buts de Gordon et Kane, après l'avantage provisoire espagnol signé par Yamal sur une erreur de Guehi. Le capitaine anglais manque un penalty alors que son équipe menait 2-1.


Nouvel effondrement pour la sélection de Tuchel, après celui contre l'Argentine en demi-finale de la Coupe du monde, malgré le soutien des 90 000 spectateurs de Wembley, tandis que l'Espagne confirme sa série d'invincibilité, qui dure désormais depuis plus de deux ans et qui est sans équivalent parmi les sélections nationales.

  • LES BUTS ET LES TEMPS FORTS :

    74' - L’ESPAGNE REPASSE DEVANT, OYARZABAL SIGNE LE 3-2 ! Passeur puis buteur, Baena fait partie des choix gagnants sortis du banc de De La Fuente, tout comme son avant-centre. L’offrande lumineuse du talent de l’Atletico de Madrid pour Oyarzabal est remarquable, et ce dernier se montre brillant pour tromper Trafford d’un petit ballon piqué et offrir ce retournement de situation à l’Espagne.


    61' - ÉGALISATION DE L’ESPAGNE PAR BAENA !  L’attaquant de l’Atletico déclenche une frappe du droit gagnante à l’entrée de la surface, qui bat Trafford et permet de faire 2-2.


    60' - Superbe action de l’Espagne : Baena, d’une talonnade, combine dans un petit espace avec Yamal, qui, face à Trafford, passe tout près de l’égalisation,


    55' - KANE MANQUE LE PENALTY, SUR LA BARRE ! Le capitaine de l’Angleterre glisse légèrement avec son pied d’appui sur une motte de gazon : son tir du droit plein axe avait pris Simon à contre-pied, mais le ballon s’écrase sur la barre transversale.


    53' PENALTY POUR L’ANGLETERRE ! Rodri dispute le ballon à Bellingham. L’Espagnol ne touche pas le ballon, le milieu du Real Madrid va au contact et tombe dans la surface. Massa ne désigne pas le point de penalty, mais il est appelé par le VAR à revoir l’action et accorde le penalty.


    40' - L’ANGLETERRE RENVERSE TOUT, KANE ! Les Three Lions reprennent puis bouleversent le match en seulement quatre minutes. Percée sur la gauche d’O'Reilly et centre pour la tête de Kane, qui la dirige vers le but de l’Espagne. Il y a la complicité de Cucurella, qui ne parvient pas à éloigner (mais seulement à dévier) un ballon pourtant maîtrisable, lequel finit derrière Simon.


    36' - ÉGALISATION DE L’ANGLETERRE PAR GORDON ! Contre-attaque parfaite de l’équipe de Tuchel, qui punit l’Espagne en transition sur l’axe Gordon-Bellingham. L’ancien de Newcastle ouvre l’action d’une talonnade à son coéquipier puis se projette dans l’espace, avant de recevoir le ballon pour filer en terrain découvert. Son geste pour battre Simon est lui aussi précis, pour le bonheur de Wembley.


    34' - Olmo frôle le but sur une magie de Yamal : une talonnade splendide pour lancer son coéquipier dans la surface, lequel croise sa frappe du droit depuis une position peu évidente et passe près de la cible.


    16' - Encore lui, l’homme qui a décidé de la dernière Coupe du monde : ouverture de Yamal qui surprend la défense anglaise et lance son coéquipier vers Trafford, excellent dans sa sortie pour l’arrêter,


    8' - Le but du break refusé à l’Espagne ! Ruiz centre depuis les trois quarts un ballon intéressant vers Cubarsí, qui ne l’atteint pas : la déviation profite à Ferran Torres, qui marque mais se trouve en position de hors-jeu


    2' - BUT DE L’ESPAGNE, YAMAL ! Il faut moins de deux minutes à l’Espagne pour ouvrir le score à Wembley, mais l’erreur de Guehi est impardonnable. À la relance, le défenseur central de Manchester City ne se rend pas compte du pressing dans son dos de Lamine Yamal, qui lui vole le ballon et file vers Trafford avant de le battre du gauche, le ballon heurtant le poteau intérieur avant de finir au fond.

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  • FBL-NATIONS-ENG-ESPAFP

    LA FEUILLE DE MATCH :

    Angleterre-Espagne 2-3

    Buteurs : 2e Yamal (E), 36e Gordon (A), 40e Kane (A), 61e Baena (E), 74e Oyarzabal (E)


    ANGLETERRE (4-2-3-1) : Trafford ; Quansah, Konsa, Guehi (89e Branthwaite), O'Reilly ; Andersen, Lewis-Skelly (70e Garner) ; Saka (83e Gibbs-White), Bellingham, Gordon (70e Rogers) ; Kane (83e Calvert-Lewin). Sélectionneur : Tuchel 

    ESPAGNE (4-2-3-1) : Simon ; E. Garcia, Cubarsì, Laporte, Cucurella ; Rodri, Ruiz ; Yamal, Olmo (82e Merino), Williams (55e Baena) ; F. Torres (55e Oyarzabal). Sélectionneur : De La Fuente


    Avertis : O'Reilly (A), Guehi (A)

    Expulsés : -

    Passes décisives : Bellingham (A), O'Reilly (A), Olmo (E), Baena (E)

    Arbitre : Massa (ITA)

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