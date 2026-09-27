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لقجع - لوزان
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L'Espagne plus légitime que le Maroc pour organiser la finale du Mondial 2030 ? Les faits prouvent le contraire

FEATURES
Brésil vs Maroc
Brésil
Maroc
Coupe du monde
Espagne vs Égypte
Espagne
Égypte
Matchs Amicaux
Espagne vs Cap-Vert
Cap-Vert
Real Madrid C vs CD Colonia Moscardo
Real Madrid C
CD Colonia Moscardo
Segunda Federacion
Bayern Munich vs Real Madrid
Bayern Munich
Real Madrid
Ligue des Champions
Atlético Madrid vs FC Barcelone
Atlético Madrid
FC Barcelone
Vinicius Junior
L. Yamal
Maroc
Espagne
Portugal
Brésil
É.-U.
Égypte
Cap-Vert
Allemagne

Ce que l'on observe comme montée du racisme dans les stades espagnols ces derniers temps rouvre un dossier brûlant.

Le dossier de l'organisation de la finale du Mondial 2030 entre l'Espagne et le Maroc connaît un véritable bras de fer : alors que le pays européen insiste sur le fait que le trophée doit être soulevé sur son sol, le Maroc se présente comme l'alternative la plus appropriée en matière de préparation, d'infrastructures et d'image que la FIFA souhaite véhiculer autour du tournoi.

En toile de fond, une série d'incidents racistes successifs survenus dans les stades espagnols au cours des derniers mois impose une question morale pressante : « Est-il convenable de confier un match qui rassemble toutes les ethnies et toutes les couleurs à un pays dont le dossier en matière de lutte contre le racisme reste grand ouvert ? »

Depuis que Vinicius Junior a réclamé le retrait de l'organisation du Mondial à l'Espagne si la situation en matière de lutte contre le racisme ne s'améliorait pas, la polémique ne s'est pas apaisée. Ses déclarations avaient alors été accueillies par une vaste campagne de critiques de la part des médias espagnols, avant que les événements de ces derniers mois et de ces derniers jours ne viennent lui donner un appui concret sur le terrain.

À l'inverse, le Maroc a mis à profit l'organisation de la Coupe d'Afrique des nations 2025 pour offrir une image de stades modernes, d'une organisation soignée et un message selon lequel la finale historique du Mondial 2030 pourrait trouver un foyer sûr et moderne sur la rive sud de la Méditerranée.

  • La lutte pour la finale

    La FIFA a décidé de confier l'organisation de la Coupe du monde 2030 à une candidature commune réunissant l'Espagne, le Portugal et le Maroc, avec trois matches d'ouverture symboliques disputés en Argentine, en Uruguay et au Paraguay, pour célébrer le centenaire de la première édition du Mondial.

    Mais le point le plus sensible du dossier reste le lieu de la finale, devenue l'enjeu d'une rivalité feutrée entre Madrid et Rabat.

    Le président de la Fédération espagnole de football, Rafael Louzán, a affirmé à plusieurs reprises que l'Espagne accueillerait la finale, jugeant « impossible » d'expliquer que ce match ne soit pas attribué à un pays qu'il considère comme le plus apte sur le plan organisationnel, et précisant que la finale se déroulerait vraisemblablement à Santiago Bernabéu ou au Camp Nou après leur rénovation.

    De son côté, Fouzi Lekjaa, président de la Fédération royale marocaine, a exprimé un souhait clair de voir la finale se tenir au nouveau stade de Casablanca (dont la capacité devrait atteindre environ 115 000 spectateurs), dans un message signifiant que le Maroc ne se satisfait pas d'un rôle de partenaire secondaire dans un dossier aussi historique.

    Au moment de la rédaction de ce rapport, la FIFA n'a pas encore annoncé officiellement la ville qui accueillera la finale, se contentant d'affirmer que la décision est généralement tranchée environ deux ans avant le coup d'envoi du tournoi, ce qui laisse la porte ouverte à une évolution du débat à la lumière des développements futurs.

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  • Vinicius Junior tire la sonnette d'alarme

    Vinicius Junior n'était pas un simple joueur se plaignant des sifflets, il s'est transformé en symbole d'un combat ouvert contre le racisme dans les stades espagnols depuis le célèbre incident de Mestalla, qui s'est soldé par la première condamnation judiciaire à des peines de prison pour des supporters en raison d'insultes racistes dans l'histoire du football espagnol.

    Le Brésilien a en effet été la cible d'une série d'insultes dans plus d'un stade, jusqu'à des déclarations poignantes dans lesquelles il a affirmé qu'il ressentait désormais moins d'envie de jouer au football en raison de la répétition des humiliations sans sanction dissuasive.

    Dans un entretien télévisé international qui a déclenché une tempête de polémiques, Vinicius a déclaré que l'Espagne devait être privée de l'organisation du Mondial 2030 si elle ne réalisait pas de véritables progrès dans la lutte contre le racisme, soulignant qu'un joueur ne peut pas se sentir en sécurité en disputant des matchs dans un pays où il risque d'être victime d'insultes racistes en raison de la couleur de sa peau.

    Les déclarations de la star brésilienne ont été accueillies par un rejet manifeste dans une partie des médias espagnols et par des personnalités sportives estimant qu'il portait atteinte à l'image de tout un pays, mais les faits survenus par la suite sur le terrain ont donné à ses mots un nouveau poids qui dépasse le cadre d'une réaction ponctuelle.

  • Le match Espagne - Égypte : « celui qui ne saute pas est un musulman »

    La plus grande étincelle de ces derniers jours est venue d'un match amical qui aurait dû n'être qu'un simple test technique avant la Coupe du monde : Espagne contre Égypte, au stade « RCDE » de l'Espanyol, à Barcelone.

    Dès les premières minutes, des chants répétés ont retenti dans les tribunes, entonnés par une partie du public : « Celui qui ne saute pas est musulman », dans un détournement d'un slogan bien connu des stades espagnols, mais qui visait ici la religion d'un pays adverse, la majorité de ses joueurs et de ses supporters, ainsi que tout musulman assis devant son écran.

    Ces chants n'ont pas été un incident isolé, puisqu'ils se sont répétés en première période, puis à d'autres moments, ce qui a contraint les organisateurs de la rencontre à diffuser des messages répétés via la sonorisation interne et les écrans du stade, mettant en garde contre les propos racistes et rappelant les lois qui criminalisent les comportements racistes au sein des enceintes sportives, sous les huées d'une partie du public.

    La police catalane a immédiatement annoncé l'ouverture d'une enquête pour « chants islamophobes et xénophobes », tandis que la Fédération espagnole de football a officiellement condamné ce qui s'est passé, affirmant que la haine et le racisme n'ont pas leur place dans les stades.

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  • Yamal explose et l'Égypte condamne

    La scène n'a pas eu un impact moindre sur Lamine Yamal, la star du Barça et de la sélection espagnole, qui possède des origines marocaines et équato-guinéennes et est de confession musulmane ; des rapports ont en effet révélé qu'il avait été affecté psychologiquement par ce qui s'est passé et qu'il avait rejoint le vestiaire à l'issue de sa participation, sans achever le tour de salut aux supporters.

    Yamal a publié un message clair sur ses comptes de réseaux sociaux, dans lequel il a qualifié les chants d'« ignorants et racistes » et de « irrespectueux et inacceptables », même s'ils ne lui étaient pas adressés personnellement, affirmant qu'il est « musulman, Dieu merci » et que se moquer de la religion reflète de l'ignorance et un discours de haine avec lequel il est impossible de coexister.

    Du côté égyptien, la Fédération égyptienne de football a condamné les chants et les a qualifiés d'agissements inacceptables émanant d'une minorité qui ne représente pas le peuple espagnol, tout en insistant sur son rejet total de l'insulte à l'hymne national ou de l'offense faite à la religion musulmane.

    L'accumulation de la pression internationale a poussé la FIFA à ouvrir une procédure disciplinaire à l'encontre de la Fédération espagnole en raison de ces chants, une démarche qui confirme que l'affaire n'est plus une simple polémique médiatique interne, mais un dossier officiel sur la table de la plus haute instance du football mondial.

  • J'ai été victime de racisme un millier de fois

    Après des mois écoulés depuis l'incident du match entre l'Espagne et l'Égypte, Lamine Yamal lui-même est revenu pour livrer un nouveau témoignage qui remet l'affaire au premier plan, après avoir déclaré il y a quelques jours qu'il avait été victime de racisme « mille fois » au cours de sa carrière, précisant que la question ne se limite pas toujours aux insultes directes, mais englobe aussi des comportements et des commentaires dont les auteurs ne réalisent même pas qu'ils revêtent un caractère raciste.

    Ce nouveau témoignage revêt une importance particulière car son auteur n'est pas un joueur étranger de passage en Liga, mais bien l'une des plus grandes stars de la sélection espagnole elle-même, un joueur musulman d'origine marocaine, ce qui fait que le débat sur le racisme dans les stades espagnols dépasse l'affaire Vinicius ou un incident isolé pour devenir une expérience personnelle que l'une des figures les plus emblématiques du football espagnol affirme avoir vécue à maintes reprises.

  • Le Real et l'Atlético reproduisent le scénario : le football en état de siège

    À peine la polémique autour du match entre l'Espagne et l'Égypte s'était-elle apaisée que de nouvelles vidéos sont apparues sur les réseaux sociaux, documentant un groupe de supporters du Real Madrid entonnant quasiment le même chant : « Celui qui ne saute pas est un musulman », aux abords du stade Santiago-Bernabéu avant la rencontre de l'équipe face au Bayern Munich en quart de finale de la Ligue des champions.

    Cette fois, l'affaire n'était pas liée à un match d'une sélection affrontant un pays musulman, mais à un comportement qui se répète désormais comme une sorte de « folklore » chez une partie des supporters, sans conscience de l'ampleur du mépris manifeste qu'il porte envers la religion de centaines de millions de personnes à travers le monde, parmi lesquelles les joueurs de leurs propres équipes.

    Presque au même moment, plusieurs rapports ont mis en lumière le comportement des supporters de l'Atlético Madrid à l'égard de Lamine Yamal en marge du quart de finale aller de la Ligue des champions, où ont été relevés des chants aux connotations racistes et confessionnelles, parmi lesquels des expressions telles que « Retourne au Maroc » et « Va jouer avec le Maroc », dans le prolongement de la politisation des origines du joueur et de son appartenance religieuse dans les tribunes de football.

    Ces faits ont renforcé la conviction d'une large frange d'observateurs selon laquelle le combat de Vinicius et de Yamal contre le racisme n'est pas une exception individuelle, mais l'expression d'un problème culturel plus profond qui exige un traitement de fond, et non de simples communiqués de condamnation saisonniers.

  • Le Bernabéu, théâtre de chants racistes

    Les faits ne se sont pas limités à ce qui s'est produit lors du match entre l'Espagne et l'Égypte ou aux chants visant Yamal lors des rencontres de clubs, puisque le nom de Santiago-Bernabéu est revenu sur le devant de la scène en septembre 2026, après la diffusion de vidéos montrant des chants racistes, antisémites et alimentant l'islamophobie, entonnés par certains supporters du Real Madrid aux abords du stade, peu avant la confrontation face à l'Inter Milan en Ligue des champions.

    L'incident a suscité de nouvelles critiques, d'autant plus que le Bernabéu lui-même figure parmi les principaux candidats pour accueillir la finale du Mondial 2030.

    C'est là que la question devient encore plus sensible : le problème n'est plus seulement lié à des tribunes éloignées du théâtre de la finale potentielle, mais il a de nouveau gagné les abords du stade que l'Espagne souhaite voir accueillir le match le plus important de la Coupe du monde.

  • Omar Al Hilali : un témoignage venu du cœur des stades espagnols

    Dans ce même tableau se distingue une autre voix marocaine venue du cœur du championnat espagnol, celle d'Omar El Hilali, latéral de l'Espanyol et de la sélection marocaine, qui s'est retrouvé lui aussi confronté à de multiples visages du racisme.

    El Hilali a été impliqué dans un incident au cours duquel l'arbitre a interrompu un match pendant un moment, après qu'il eut affirmé avoir été victime d'une insulte raciste de la part de l'attaquant d'Elche Rafa Mir, comportant une allusion humiliante à ses origines d'immigré, ce qui a conduit à activer le protocole de lutte contre le racisme en Liga et à ouvrir une enquête sur l'incident.

    El Hilali s'est ensuite exprimé dans des entretiens avec la presse sur son rejet catégorique des chants hostiles aux musulmans dans les stades espagnols, citant en exemple ce qui s'est passé lors du match entre l'Espagne et l'Égypte, et soulignant qu'il est inacceptable de se moquer de quelque religion que ce soit, tout comme aucun chrétien n'accepterait que sa foi soit tournée en dérision dans les stades.

    Fait notable, El Hilali a évoqué dans ses propos le nom de Lamine Yamal, rappelant que l'un des meilleurs joueurs actuels de l'Espagne est musulman d'origine marocaine et a choisi de représenter la Roja, et que le moins qu'il mérite est le respect, plutôt que d'entendre des chants moquant sa religion.

    Ces témoignages, émanant de joueurs issus de milieux différents — un Brésilien noir, un jeune attaquant d'origine marocaine et un défenseur marocain évoluant en Catalogne — dressent ensemble le portrait d'une réalité difficile à nier : il existe un problème récurrent dans une partie des tribunes du football espagnol, lié au racisme et au discours de haine, qui se répercute inévitablement sur l'image du pays alors qu'il se prépare à accueillir le plus grand événement footballistique de la planète.

  • Une défense espagnole officielle, mais une réalité de terrain qui contredit le récit

    Face à ces critiques, des personnalités espagnoles de premier plan ont tenu à affirmer que le pays n'est pas raciste, et que ce qui se passe ne relève que d'agissements d'une minorité ne représentant pas la société dans son ensemble.

    Des joueurs comme Dani Carvajal ont défendu l'image de l'Espagne, soulignant l'existence de protocoles avancés de lutte contre le racisme en Liga, et le fait que les institutions sportives et judiciaires ont déjà commencé à prononcer des sanctions contre les auteurs d'insultes, comme cela s'est produit dans l'affaire Vinicius à Mestalla.

    Toutefois, la répétition des incidents sur une courte période, leur extension des stades des clubs aux matches de l'équipe nationale, puis les enquêtes policières et l'ouverture par la FIFA d'une procédure disciplinaire contre la Fédération espagnole en raison de chants hostiles aux musulmans, rendent difficile de réduire l'affaire à la seule image de « quelques individus indisciplinés ».

    Le problème ici n'est pas tant de savoir si l'Espagne est un pays raciste par essence, mais plutôt le message qu'envoient ces faits accumulés aux joueurs et aux supporters issus d'horizons divers, ainsi qu'aux pays partenaires du dossier de la Coupe du monde elle-même, au premier rang desquels le Maroc.

  • Le Maroc : une organisation fin prête et un message excellent

    À l'opposé, le Maroc a profité de l'organisation de la Coupe d'Afrique des nations 2025 pour offrir une démonstration concrète de sa capacité organisationnelle, en mettant à disposition 9 stades impressionnants répartis dans 6 grandes villes, certains rénovés et d'autres construits spécialement pour le tournoi, avec un accent mis sur les normes modernes en matière de pelouse, de capacité et d'accessibilité.

    Le stade Prince Moulay Abdellah à Rabat, qui a accueilli le match d'ouverture et la finale, s'est présenté comme un stade moderne dédié au football, avec une ambiance de foule intense, sans que le tournoi ne connaisse la moindre plainte concernant un quelconque racisme systématique dans les tribunes.

    Le tournoi a également remis en valeur le stade Mohammed V à Casablanca et d'autres stades historiques, à la suite de travaux de développement qui ont augmenté leur capacité d'accueil et amélioré leurs installations, dans le cadre de préparatifs plus larges en vue du dossier commun du Mondial 2030.

    Et malgré le chaos arbitral et la polémique qui ont accompagné la finale du tournoi, ainsi que l'exploitation qu'en a faite le président de la Fédération espagnole lui-même pour attaquer implicitement l'organisation marocaine, le niveau des infrastructures et des équipements est resté salué par de nombreux observateurs, et a été considéré comme une étape importante sur la voie de l'aptitude du Royaume à accueillir les grands matchs du Mondial.

    L'indicateur le plus important est que le Maroc se présente, dans son discours officiel comme populaire, comme un pays divers sur les plans religieux et culturel, qui accueille la Coupe du monde pour la première fois de son histoire, et qui cherche à mettre à profit l'événement pour renforcer l'image de la coexistence et de l'ouverture, un discours qui s'accorde fortement avec les messages explicites de la FIFA sur la tolérance zéro à l'égard du racisme et du discours de haine.

  • Quel pays mérite le plus l'honneur de la finale ?

    Ici revient la question centrale : l'Espagne est-elle plus légitime que le Maroc pour accueillir la finale du Mondial 2030 ? 

    Du point de vue de l'expérience historique et de l'organisation des grandes compétitions, l'Espagne dispose sans aucun doute d'un long palmarès dans l'accueil de grands événements sportifs et d'infrastructures solides dans des villes comme Madrid, Barcelone, Séville et d'autres. Mais le dossier d'une finale ne se mesure pas uniquement à l'aune des infrastructures ; il tient aussi à l'image et au message que le football mondial souhaite transmettre au moment où des milliards de personnes se rassemblent devant leurs écrans.

    La succession d'incidents racistes, des cibles visant Vinicius dans plus d'un stade jusqu'aux chants hostiles aux musulmans lors du match entre l'Espagne et l'Égypte, puis la répétition du même slogan aux abords du Santiago Bernabéu, sans oublier les propos racistes adressés à Lamine Yamal et d'autres faits encore, sont autant d'éléments qui affaiblissent l'argument selon lequel l'Espagne serait pleinement prête, sur le plan moral, à accueillir le match le plus important de l'histoire de ce tournoi centenaire.

    À l'inverse, le Maroc se présente comme une option capable de conjuguer préparation organisationnelle et message humaniste, en tant que pays à majorité musulmane qui accueillerait pour la première fois une finale, ce qui constituerait un symbole fort de reconnaissance de la diversité religieuse et civilisationnelle au sein du football mondial.

  • Pas de place pour le racisme dans un match qui rassemble le monde

    À un moment où le monde met en avant un message selon lequel le football est un sport pour tous, l'idée d'organiser la finale dans un pays où se répètent les chants hostiles aux Noirs et aux musulmans apparaît comme une contradiction flagrante avec l'esprit du Mondial.

    Le match censé unir les peuples de la Terre sous une même bannière ne peut, dans le même temps, être témoin de tribunes scandant contre la couleur de peau d'un joueur ou la religion de tout un public.

    Les déclarations de Vinicius Junior, qui avaient semblé exagérées à beaucoup lorsqu'elles ont été formulées, gagnent en crédibilité à la lumière des récents événements. Il ne parlait pas d'un seul match, mais d'un climat général qui nécessite un travail institutionnel de longue haleine, des législations plus strictes et une volonté politique et sportive claire avant que l'on puisse dire que le pays est prêt à accueillir cette finale historique.

    Entre l'Espagne, qui lutte encore pour débarrasser ses tribunes du discours de haine, et le Maroc, qui a présenté ces dernières années une image organisationnelle ambitieuse et un message d'ouverture et de diversité, il semble que la réponse objective penche en faveur de l'attribution de l'honneur d'accueillir la finale du Mondial 2030 à la partie la plus en phase avec le slogan évident du football : pas de place pour le racisme dans les stades.

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