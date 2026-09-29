Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Spain v Croatia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD2Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Traduit par

L’Espagne irrésistible : poker face à la Croatie avec un doublé de Yamal

Espagne vs Croatie
Espagne
Croatie
UEFA Nations League A

Deuxième journée de la Ligue des nations

Lors de la deuxième journée de Ligue des nations, l’Espagne, championne d’Europe et du monde, a battu la Croatie 4-1 à Séville, signant ainsi un 40e match consécutif sans défaite. Pour la Roja, Yamal (doublé), Pubill et Nico Williams ont trouvé le chemin des filets, tandis que Beljo a inscrit l’égalisation provisoire pour les Croates. Surtout en première période, l’Espagne a été irrésistible et a par moments pratiqué un football somptueux. La seconde période a été plus équilibrée, mais les actions des Espagnols ont tout de même creusé l’écart. En fin de match, Modric est lui aussi entré en jeu, son entrée étant saluée par une ovation du public du Sánchez-Pizjuán.


Lors de la première journée du groupe 3 de la Ligue A, l’Espagne s’était imposée 3-2 en Angleterre, tandis que la Croatie avait battu la République tchèque 2-1. Ce soir, toujours à 20h45, République tchèque-Angleterre s’est également joué et s’est soldé par un score de 0-2. Le classement, après deux journées, est le suivant : Espagne 6 points, Angleterre et Croatie 3, République tchèque 0.


ESPAGNE-CROATIE 4-1

BUTEURS : 2' Yamal (E), 28' Beljo (C), 31' Pubill (E), 63' Yamal (E), 89' Nico Williams (E)


  • LE GOAL

    89' - Double contact de Nico Williams, puis une frappe du droit intérieur du pied qui va se loger au second poteau


    63' - Yamal, servi par Pedri, frappe au premier poteau et surprend encore une fois Livakovic, loin d’être irréprochable


    31' - Réaction de l’Espagne avec Yamal sur la droite, ballon dans la surface pour l’appel de Pubill, qui marque de la tête


    28' - C’est encore de la gauche que vient le but de la Croatie : le centre est de Perisic, la tête victorieuse est signée Beljo


    2' - Après une action de Cucurella sur la gauche, conclue par Fermin Lopez, Yamal ne se manque pas face à Livakovic. L’Espagne prend déjà l’avantage

  • La feuille de match

    ESPAGNE-CROATIE 4-1

    BUTEURS : 2' Yamal (E), 28' Beljo (C), 31' Pubill (E), 63' Yamal (E), 89' Nico Williams (E)


    ESPAGNE (4-2-3-1) : Unai Simon ; Pubill, Cubarsi, Huijsen, Cucurella ; Zubimendi (72' Rodri), Fabian Ruiz (57' Pedri) ; Yamal (68' Munoz), Oyarzabal, Baena (68' Williams), Fermin Lopez (57' Merino). Sél. De La Fuente


    CROATIE (4-2-3-1) : Livakovic ; Smolcic, Pongracic (46' Vuskovic), Sutalo, Gvardiol ; Misic, Kovacic (60' Mario Pasalic) ; Marco Pasalic, Sucic (81' Modric), Perisic (72' Ivanovic) ; Beljo (60' Budimir). Sél. Bilic


    EXPULSÉS :

    AVERTIS : Pongracic (C), Sucic (C), Baena (E), Pasalic (C), Misic (C)



    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
UEFA Nations League A
Croatie crest
Croatie
CRO
Angleterre crest
Angleterre
ANG
UEFA Nations League A
Espagne crest
Espagne
ESP
Tchéquie crest
Tchéquie
CZE