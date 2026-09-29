Lors de la deuxième journée de Ligue des nations, l’Espagne, championne d’Europe et du monde, a battu la Croatie 4-1 à Séville, signant ainsi un 40e match consécutif sans défaite. Pour la Roja, Yamal (doublé), Pubill et Nico Williams ont trouvé le chemin des filets, tandis que Beljo a inscrit l’égalisation provisoire pour les Croates. Surtout en première période, l’Espagne a été irrésistible et a par moments pratiqué un football somptueux. La seconde période a été plus équilibrée, mais les actions des Espagnols ont tout de même creusé l’écart. En fin de match, Modric est lui aussi entré en jeu, son entrée étant saluée par une ovation du public du Sánchez-Pizjuán.





Lors de la première journée du groupe 3 de la Ligue A, l’Espagne s’était imposée 3-2 en Angleterre, tandis que la Croatie avait battu la République tchèque 2-1. Ce soir, toujours à 20h45, République tchèque-Angleterre s’est également joué et s’est soldé par un score de 0-2. Le classement, après deux journées, est le suivant : Espagne 6 points, Angleterre et Croatie 3, République tchèque 0.





ESPAGNE-CROATIE 4-1

BUTEURS : 2' Yamal (E), 28' Beljo (C), 31' Pubill (E), 63' Yamal (E), 89' Nico Williams (E)



