Buzzi
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« L’équipe qui a fait le plus de mal à Gasperini ! » : l’aveu surprenant de Cesc Fabregas sur l’Inter Milan
Fabregas dévoile l’inspiration tactique derrière la prestation face à la Roma
L’entraîneur de Côme, Cesc Fabregas, a livré une analyse tactique fascinante après le match nul 0-0 de son équipe face à l’AS Rome au Stadio Giuseppe Sinigaglia. Malgré la présence en face de l’une des équipes les plus offensives de Serie A, dirigée par Gian Piero Gasperini, Fabregas a veillé à ce que les locaux attaquent l’AS Rome de front.
L’Espagnol a révélé avoir analysé d’anciens matches de l’Inter Milan sous Simone Inzaghi pour élaborer son plan de jeu.
« À mon avis, l’équipe qui a le plus mis Gasperini en difficulté, c’était l’Inter de Simone Inzaghi, a déclaré Fabregas à DAZN Italia. C’est à partir de là que j’ai commencé à étudier certains aspects et à trouver des idées. »
- Italy Photo Press
Il faut du courage pour affronter le système de Gasperini
Fabregas a salué ses joueurs pour avoir mis en œuvre une stratégie de pressing audacieuse, insistant sur le fait que la préparation tactique ne sert à rien sans courage physique. « Quand on jouait encore à onze contre onze, j’ai le sentiment que c’était l’une des meilleures performances de ma carrière face à la Roma », a déclaré Fabregas.
« Il faut beaucoup de caractère pour affronter la Roma, car si l’on se concentre d’abord sur la tactique sans avoir le courage de jouer le ballon, on ne prend pas de points. »
« Parfois, le football est vraiment inexplicable. Il est inhabituel de voir deux équipes aussi entreprenantes et offensives se quitter sur un match nul 0-0. »
Des choix de sélection surprenants portent leurs fruits
Fabregas est également revenu sur ses choix surprenants dans le onze de départ, notamment celui de titulariser Maxence Caqueret plutôt que Martin Baturina au milieu de terrain. Caqueret a justifié la confiance de son entraîneur par une prestation pleine d’activité dans l’entrejeu.
« Parfois, des joueurs méritent davantage. Quel que soit le dispositif tactique, il méritait donc d’être titulaire », a expliqué Fabregas.
« Nous avons mis en place un dispositif pour neutraliser une autre équipe. Caqueret ne figure pas sur notre liste pour la Ligue des champions, mais il s’est très bien entraîné. J’ai donc estimé qu’il était juste de le faire jouer. »
- Buzzi
Côme maintient sa dynamique de progression en Serie A
Si Côme a laissé passer l’occasion d’empocher les trois points, Fabregas reste ravi de l’évolution tactique de son équipe. Tenir en échec une formation du calibre de l’AS Rome confirme la bonne dynamique de Côme.
Côme se tourne désormais vers ses prochains matches de Serie A, avec l’ambition de confirmer cette prestation.
Fabregas continuera de développer ses idées tactiques au fil de la saison de championnat.
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