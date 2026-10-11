L’entraîneur de Côme, Cesc Fabregas, a livré une analyse tactique fascinante après le match nul 0-0 de son équipe face à l’AS Rome au Stadio Giuseppe Sinigaglia. Malgré la présence en face de l’une des équipes les plus offensives de Serie A, dirigée par Gian Piero Gasperini, Fabregas a veillé à ce que les locaux attaquent l’AS Rome de front.

L’Espagnol a révélé avoir analysé d’anciens matches de l’Inter Milan sous Simone Inzaghi pour élaborer son plan de jeu.

« À mon avis, l’équipe qui a le plus mis Gasperini en difficulté, c’était l’Inter de Simone Inzaghi, a déclaré Fabregas à DAZN Italia. C’est à partir de là que j’ai commencé à étudier certains aspects et à trouver des idées. »