NTB
Traduit par
« L’éléphant au milieu de la pièce ! » : pourquoi le capitaine du Danemark Pierre-Emile Hojbjerg a demandé à commencer sur le banc
Hojbjerg admet que son association au milieu avec Hjulmand ne fonctionne pas
Le capitaine du Danemark, Pierre-Emile Hojbjerg, s’est adressé aux journalistes à l’Ullevaal Stadion avec une évaluation étonnamment franche après la défaite 3-2 du Danemark contre la Norvège en Ligue des nations de l’UEFA. Le milieu de terrain de Marseille a reconnu que son association au milieu axial avec Morten Hjulmand ne fonctionne tout simplement pas efficacement en sélection.
Malgré la tentative de Hojbjerg d’adopter un rôle plus avancé de box-to-box à Oslo, le Danemark a eu du mal à conserver la maîtrise dans l’axe.
Le joueur de 29 ans a reconnu que des changements tactiques structurels sont nécessaires de toute urgence.
- Gonzales Photo
Un capitaine exhorte Brian Riemer à mettre un milieu de terrain sur le banc
Alors qu’il approche des 100 sélections avec l’équipe nationale, Hojbjerg a appelé le sélectionneur Brian Riemer à prendre des décisions tactiques difficiles. Il a affirmé que le coach devait choisir soit lui, soit Hjulmand comme principal point d’ancrage, en insistant sur le fait qu’il accepterait un rôle de remplaçant si cela sert au mieux les intérêts du groupe.
Hojbjerg a reconnu que faire jouer deux milieux au profil identique crée une dynamique délicate sur le terrain.
« L’éléphant au milieu de la pièce, c’est que vous avez deux joueurs du même type au milieu, n’est-ce pas ? », a déclaré Hojbjerg. « Peut-être que le coach devrait en choisir un et laisser l’autre de côté, et ensuite nous devons avant tout penser aux intérêts de l’équipe, pas aux nôtres. »
Le capitaine fustige une erreur défensive sur le but victorieux de Haaland
Au-delà des problèmes au milieu de terrain, Hojbjerg a critiqué la coordination défensive du Danemark sur les phases arrêtées de la Norvège. Il a fait part de sa frustration concernant le but de la victoire, sur lequel Erling Haaland a été laissé sans marquage dans la surface pour reprendre un centre à ras de terre sur corner joué à deux.
Le capitaine a souligné que laisser l’attaquant d’élite numéro un mondial totalement libre sur une phase arrêtée est inacceptable au niveau international.
« On ne peut pas laisser le meilleur attaquant du monde libre sur un ballon à ras de terre sur un corner, a ajouté Hojbjerg. Ce n’est tout simplement pas assez bien. »
- Bildbyran
Le Danemark se prépare à accueillir le pays de Galles au Parken
Le Danemark cherche à corriger ses problèmes tactiques avant la rencontre du groupe A4 de dimanche contre le pays de Galles au Parken, à Copenhague. Riemer doit décider s’il faut modifier la structure de son milieu axial ou écarter l’un de ses principaux leaders afin de rétablir l’équilibre.
La sélection danoise achève son retour à Copenhague pour entamer la préparation du match.
Le Danemark vise une victoire décisive à domicile pour lancer sa campagne de Ligue des nations.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles