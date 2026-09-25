« L’éléphant au milieu de la pièce ! » : pourquoi le capitaine du Danemark Pierre-Emile Hojbjerg a demandé à commencer sur le banc

Le capitaine du Danemark, Pierre-Emile Hojbjerg, s’est adressé aux journalistes à l’Ullevaal Stadion avec une évaluation étonnamment franche après la défaite 3-2 du Danemark contre la Norvège en Ligue des nations de l’UEFA. Le milieu de terrain de Marseille a reconnu que son association au milieu axial avec Morten Hjulmand ne fonctionne tout simplement pas efficacement en sélection.

Malgré la tentative de Hojbjerg d’adopter un rôle plus avancé de box-to-box à Oslo, le Danemark a eu du mal à conserver la maîtrise dans l’axe.

Le joueur de 29 ans a reconnu que des changements tactiques structurels sont nécessaires de toute urgence.