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L'avertissement d'Arteta devient réalité : Zubimendi face à la question du Real et de l'Atlético

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La star de la Roja entre l'impasse londonienne et les rumeurs madrilènes

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12 nov. 2026

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Les calculs du marché des transferts évoluent rapidement à chaque changement de situation des joueurs au sein de leurs clubs, ce qui a fait de Martín Zubimendi un sujet de spéculations ces derniers temps, après qu'il est passé d'une participation régulière avec Arsenal à un temps de jeu limité, sur fond de rumeurs l'associant au Real Madrid puis à l'Atlético Madrid.

Malgré son sourire permanent et sa volonté de rester à l'écart des projecteurs, le milieu de terrain espagnol n'a pas caché son agacement face à ces informations, selon un entretien accordé au journal Marca, dans lequel il a dévoilé beaucoup de choses sur sa vie, sa personnalité et ses ambitions pour l'avenir.

Zubimendi a rejoint la liste de la sélection espagnole lors de la trêve internationale du mois de novembre en cours, où les champions du monde se préparent à disputer leurs deux derniers matchs de la phase de groupes de la Ligue des nations face à la République tchèque et à l'Angleterre, jeudi et dimanche prochains.

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  • Avertissement d'Arteta : « C'est une chose que je n'avais jamais vécue auparavant »

    Il a évoqué son faible temps de jeu actuel avec Arsenal : « Bon, je suis serein et content de la manière dont je gère cette situation. C'est quelque chose que je n'avais jamais vécu, et je pense que l'on apprend aussi de ces situations. De plus, dans ces moments-là, nous avons besoin de notre entourage plus que jamais, et il est là pour nous soutenir. »

    Il a affirmé que cette période lui avait permis de découvrir des choses sur lui-même, dont la plus importante, déclarant : « Je suis patient. Quand on joue beaucoup de minutes puis que son rôle change pour jouer moins, je parviens à voir le côté positif. Je pense que tout passe ; comme cela m'est arrivé l'année dernière lorsque j'ai presque tout joué, cela peut changer très vite. »

    Il a ajouté qu'il ne souhaitait pas attribuer son faible temps de jeu au seul aspect physique, mais il a reconnu que la fatigue avait été l'un des facteurs possibles la saison dernière, qui a connu de nouvelles expériences et un nombre considérable de minutes, parmi d'autres raisons. Il a également révélé avoir songé à recourir à une aide psychologique, mais qu'il n'y avait pas encore eu recours.

    Au sujet de sa relation avec Mikel Arteta, Zubimendi a indiqué qu'il avait parlé avec l'entraîneur en début de saison, lorsque celui-ci lui avait exposé son plan et l'avait prévenu de l'arrivée de nouvelles recrues et de la répartition du temps de jeu entre tous les joueurs, affirmant comprendre la rude concurrence au sein de l'équipe, qui l'a classé parmi les cinq meilleurs clubs d'Europe, en raison de l'abondance d'éléments de qualité et des nouvelles recrues à son poste.

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  • Rumeurs autour de l'Atlético : l'intérêt du Real en recul

    Concernant les rumeurs liées à son avenir, Zubimendi a assuré qu'il n'avait gaspillé aucune énergie à suivre ce qui se publie, occupé qu'il était à tenter d'arracher sa place dans l'effectif, à jouer et à se battre pour le titre de Premier League, une compétition dans laquelle il estime qu'Arsenal est bien engagé, insistant sur le fait qu'il n'avait contacté aucune partie.

    En réponse aux informations évoquant un rapprochement avec l'Atlético Madrid, il a affiché son étonnement face à certaines publications des médias, considérant que l'arrivée du mercato hivernal pouvait expliquer l'apparition des spéculations, mais qu'elle ne justifiait pas la diffusion d'informations sans un niveau de prudence suffisant, par respect pour les clubs dans lesquels évoluent les joueurs.

    Il a ajouté avoir effectivement lu que son transfert à l'Atlético était désormais proche, mais que cela était « très loin de la réalité ».

    Il n'a pas caché son agacement face à ces nouvelles, expliquant que les informations apparaissent puis sont vite oubliées si elles ne se concrétisent pas, sans que ceux qui les publient en assument les conséquences, ce qui le place parfois dans une situation où il se voit contraint de se rendre sur la plateforme « X » pour savoir ce qui a précisément été publié, afin de pouvoir répondre aux messages et aux questions de ses proches.

    Au sujet du recul des discussions sur le besoin du Real Madrid de ses services après l'amélioration des résultats de l'équipe, il a déclaré le comprendre, le considérant comme faisant partie de la nature du football, de l'évolution des circonstances et des centres d'intérêt médiatiques, affirmant dans le même temps son bonheur de vivre à Londres.

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  • La chance d'une finale de Coupe du monde : le Ballon d'Or

    Revenant sur sa participation à la finale de la Coupe du monde malgré le fait qu'il n'ait disputé aucun match auparavant dans la compétition, Zubimendi a expliqué qu'il espérait avoir sa chance, ne serait-ce que pour quelques minutes, alors qu'il avait déjà pris part à la phase de groupes de l'Euro.

    Il a affirmé que sa présence sur le terrain lors des buts de Mikel Oyarzabal et de Ferran Torres faisait partie des moments qu'il garderait toute sa vie, et que cela l'avait aidé à surmonter une partie de l'amertume de son absence précédente.

    Au sujet du statut du joueur espagnol, il a estimé que la sélection de son pays traversait une période remarquable et que ses joueurs jouissaient d'une grande reconnaissance grâce à leurs accomplissements. Il a par ailleurs qualifié le Ballon d'Or de summum des aspirations individuelles d'un joueur, bien qu'il repose sur un vote subjectif émanant de différentes personnes.

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  • Le bonheur de jouer aux côtés de Rodri

    Il a également décrit le fait de jouer aux côtés de Rodri en sélection comme une « bénédiction », soulignant que son coéquipier avait été un élément décisif dans les titres remportés par l'équipe, qu'il avait contribué aux trophées qu'il possède, tout en reconnaissant qu'il s'agit d'un joueur de classe mondiale et du meilleur à son poste.

    Au sujet de la série de matches sans défaite avant la rencontre face à la République tchèque, il a affirmé que la sélection espagnole l'abordait comme un match parmi d'autres, même s'il s'agissait d'une occasion de prolonger cette série, précisant que le fait de parler des chiffres ne préoccupait pas beaucoup les joueurs dans le vestiaire, et que c'était plutôt l'entraîneur qui se chargeait de leur rappeler ce qu'ils avaient accompli et ce qu'ils pouvaient atteindre.

    Zubimendi a conclu en affirmant son espoir de rester à Arsenal jusqu'à la fin de la saison, insistant sur son bonheur au club, auquel il est lié par un contrat courant jusqu'en 2030.

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