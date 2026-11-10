Les calculs du marché des transferts évoluent rapidement à chaque changement de situation des joueurs au sein de leurs clubs, ce qui a fait de Martín Zubimendi un sujet de spéculations ces derniers temps, après qu'il est passé d'une participation régulière avec Arsenal à un temps de jeu limité, sur fond de rumeurs l'associant au Real Madrid puis à l'Atlético Madrid.
Malgré son sourire permanent et sa volonté de rester à l'écart des projecteurs, le milieu de terrain espagnol n'a pas caché son agacement face à ces informations, selon un entretien accordé au journal Marca, dans lequel il a dévoilé beaucoup de choses sur sa vie, sa personnalité et ses ambitions pour l'avenir.
Zubimendi a rejoint la liste de la sélection espagnole lors de la trêve internationale du mois de novembre en cours, où les champions du monde se préparent à disputer leurs deux derniers matchs de la phase de groupes de la Ligue des nations face à la République tchèque et à l'Angleterre, jeudi et dimanche prochains.