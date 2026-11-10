Il a évoqué son faible temps de jeu actuel avec Arsenal : « Bon, je suis serein et content de la manière dont je gère cette situation. C'est quelque chose que je n'avais jamais vécu, et je pense que l'on apprend aussi de ces situations. De plus, dans ces moments-là, nous avons besoin de notre entourage plus que jamais, et il est là pour nous soutenir. »

Il a affirmé que cette période lui avait permis de découvrir des choses sur lui-même, dont la plus importante, déclarant : « Je suis patient. Quand on joue beaucoup de minutes puis que son rôle change pour jouer moins, je parviens à voir le côté positif. Je pense que tout passe ; comme cela m'est arrivé l'année dernière lorsque j'ai presque tout joué, cela peut changer très vite. »

Il a ajouté qu'il ne souhaitait pas attribuer son faible temps de jeu au seul aspect physique, mais il a reconnu que la fatigue avait été l'un des facteurs possibles la saison dernière, qui a connu de nouvelles expériences et un nombre considérable de minutes, parmi d'autres raisons. Il a également révélé avoir songé à recourir à une aide psychologique, mais qu'il n'y avait pas encore eu recours.

Au sujet de sa relation avec Mikel Arteta, Zubimendi a indiqué qu'il avait parlé avec l'entraîneur en début de saison, lorsque celui-ci lui avait exposé son plan et l'avait prévenu de l'arrivée de nouvelles recrues et de la répartition du temps de jeu entre tous les joueurs, affirmant comprendre la rude concurrence au sein de l'équipe, qui l'a classé parmi les cinq meilleurs clubs d'Europe, en raison de l'abondance d'éléments de qualité et des nouvelles recrues à son poste.

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