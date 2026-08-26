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엔리케 세레소 (Enrique Cerezo)Getty Images

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L'Atlético explose au sujet d'Álvarez : nous sommes la seule victime, et voici les probabilités d'une vente au Barça

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Une position ferme et inébranlable

L'Atlético Madrid n'est plus disposé à garder le silence. Après des mois de polémique autour de l'avenir de Julian Alvarez, la colère au sein du club madrilène a éclaté au grand jour, à travers un message au ton virulent visant le joueur, son entourage et Barcelone, qui continue de faire pression pour s'attacher les services de l'attaquant argentin.

Selon des déclarations exclusives au journal Marca, des sources officielles au sein de l'Atlético estiment que le club est devenu la principale partie lésée dans cette affaire, et rejettent catégoriquement le récit qui présente Alvarez comme la victime.

Une source responsable au sein du club a déclaré, dans des propos cinglants : « On présente le joueur comme la victime, mais la seule victime dans l'affaire Julian, c'est nous. »

  • Atlético : le Barça nous a fait du tort

    La colère madrilène ne concerne pas seulement l'éventuel départ d'Álvarez, mais aussi ce que la direction de l'Atlético considère comme une gestion inacceptable du dossier depuis plusieurs mois.

    Des sources du club affirment à Marca que l'Atlético a subi des préjudices économiques et sociaux à cause de cette crise, alors que les rumeurs persistent au sujet de la volonté du joueur de rejoindre Barcelone, tandis que le club catalan continue de s'accrocher à l'attaquant argentin.

    Ces sources ajoutent : « Ils nous ont porté préjudice sur les plans économique et social. »

    L'Atlético estime que ce qui se produit a dépassé les limites de négociations normales entre clubs, après que l'affaire s'est transformée en une crise persistante qui a affecté l'image du club et sa relation avec ses supporters.

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  • 0 % : l'Atlético ferme la porte au Barça

    Dans le plus ferme des messages de l'Atlético, des sources du club ont affirmé que la probabilité d'un transfert d'Álvarez au Barça était désormais totalement nulle, en déclarant : « Il y a 0 % de chances de le vendre au Barça. »

    Et il ne semble pas que l'offre présentée par le Barça, précédemment dévoilée par Joan Laporta pour un montant de 100 millions d'euros, soit en mesure de faire changer la position de l'Atlético, qui insiste sur le fait que l'affaire n'est plus liée au montant de la transaction.

    La source a ajouté : « Cette question n'est pas une affaire d'argent. C'est une affaire de dignité », dans un message clair de la direction de l'Atlético indiquant que le club ne veut engager aucune négociation avec le Barça au sujet du joueur, quel que soit le montant de l'offre.

  • Une campagne de mensonges et de demi-vérités

    Et l'attaque de l'Atlético ne s'est pas arrêtée là, puisque des sources du club ont accusé les parties impliquées dans l'affaire d'avoir fabriqué un récit médiatique qui ne reflète pas toute la vérité.

    Les sources ont déclaré : « Une campagne remplie de mensonges et de demi-vérités a été créée. Et le seul qui en paie le prix, c'est l'Atlético. »

    Le club estime que le fait de continuer à parler des souffrances du joueur et de son désir de partir détourne l'attention des préjudices subis par l'Atlético, surtout après que l'avenir de sa vedette est devenu un sujet de controverse permanent.

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  • Atlético répond à Álvarez et à son agent

    La colère du club s'est également dirigée vers l'entourage du joueur, en premier lieu son agent Fernando Hidalgo, dont la direction de l'Atlético estime qu'il a joué un rôle essentiel dans les événements ayant conduit à la situation actuelle.

    Le club compte actualiser la plainte qu'il avait déjà déposée, afin d'y inclure les développements et les nouvelles démarches de Barcelone et de l'agent du joueur, une décision qui confirme que l'Atlético n'a pas l'intention de refermer le dossier en toute discrétion.

    Marca indique par ailleurs qu'Alvarez a refusé en mars une offre de prolongation de son contrat qui aurait fait de lui le joueur le mieux payé de l'équipe, puisqu'il aurait perçu 10 millions d'euros au lieu de 7 millions.

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  • L'Atlético a posé une condition, et l'offre n'est pas arrivée

    Dans une tentative de trancher l'avenir du joueur, l'Atlético avait fixé une date limite pour la réception d'une offre d'un montant de 150 millions d'euros hors commissions, et cette offre était censée parvenir aux bureaux du club le 20 juin au plus tard.

    Mais cela ne s'est pas produit.

    Dès lors, l'Atlético estime avoir fait tout ce qui était en son pouvoir, et que le club est la partie qui a continué de subir les conséquences de la crise pendant que les rumeurs sur un transfert d'Álvarez au Barça se poursuivaient.

  • Malgré la colère, l'Atlético soutient son joueur

    Malgré le ton offensif et sévère, l'Atlético a tenu, selon Marca, à séparer sa position sur l'affaire de l'état de santé du joueur.

    Après l'absence d'Álvarez à l'entraînement du jour en raison d'un malaise, le club a assuré qu'il lui apporterait tout son soutien et son assistance médicale, et qu'il mettrait ses moyens médicaux à sa disposition jusqu'à ce qu'il soit prêt à réintégrer le groupe.

    Mais dans le même temps, la direction de l'Atlético exprime son mécontentement face à l'introduction de sujets sensibles comme la santé mentale, l'anxiété et la dépression au cœur de la crise, affirmant qu'elle traite ces questions avec sérieux et qu'elle n'abandonnera pas le joueur lorsqu'il aura besoin d'aide.

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