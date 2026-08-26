L'Atlético Madrid n'est plus disposé à garder le silence. Après des mois de polémique autour de l'avenir de Julian Alvarez, la colère au sein du club madrilène a éclaté au grand jour, à travers un message au ton virulent visant le joueur, son entourage et Barcelone, qui continue de faire pression pour s'attacher les services de l'attaquant argentin.

Selon des déclarations exclusives au journal Marca, des sources officielles au sein de l'Atlético estiment que le club est devenu la principale partie lésée dans cette affaire, et rejettent catégoriquement le récit qui présente Alvarez comme la victime.

Une source responsable au sein du club a déclaré, dans des propos cinglants : « On présente le joueur comme la victime, mais la seule victime dans l'affaire Julian, c'est nous. »