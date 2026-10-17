L’Atlético a été très impressionné par David depuis son arrivée en prêt en provenance de la Juventus lors du mercato estival. Le club espagnol prévoit déjà de transformer ce prêt en transfert définitif à l’issue de la saison 2026-27.

Relevoaffirme que l’Atlético a réservé 25 millions d’euros dans le budget de l’année prochaine pour recruter définitivement l’international canadien. Cette décision précoce intervient après que l’attaquant a rapidement fait ses preuves sous les ordres de Diego Simeone.

David a rejoint l’Atlético en quête d’un nouveau départ après une seule saison difficile en Serie A. Son adaptation rapide au football espagnol a convaincu la direction du club d’agir vite pour garantir son avenir à long terme.