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L’Atlético de Madrid envisage de recruter définitivement Jonathan David, prêté par la Juventus, pour 25 millions d’euros
L’Atlético vise un transfert définitif de David
L’Atlético a été très impressionné par David depuis son arrivée en prêt en provenance de la Juventus lors du mercato estival. Le club espagnol prévoit déjà de transformer ce prêt en transfert définitif à l’issue de la saison 2026-27.
Relevoaffirme que l’Atlético a réservé 25 millions d’euros dans le budget de l’année prochaine pour recruter définitivement l’international canadien. Cette décision précoce intervient après que l’attaquant a rapidement fait ses preuves sous les ordres de Diego Simeone.
David a rejoint l’Atlético en quête d’un nouveau départ après une seule saison difficile en Serie A. Son adaptation rapide au football espagnol a convaincu la direction du club d’agir vite pour garantir son avenir à long terme.
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Faire mieux que son record en Serie A
L’attaquant de 26 ans connaît des débuts extraordinaires en Espagne : il a été décisif lors de chacun des matches de Liga qu’il a disputés jusqu’ici. Pour ses quatre premières apparitions en championnat avec le club, il totalise trois buts et deux passes décisives.
Ce bilan impressionnant contraste nettement avec sa première saison difficile à Turin. Il avait fallu 19 apparitions à David pour atteindre un total de cinq buts et passes décisives après son arrivée libre à la Juventus en provenance de Lille.
Même s’il a terminé son unique saison en Serie A avec six buts et quatre passes décisives, il a peiné à répondre aux attentes. Ses belles performances à Madrid montrent qu’il retrouve rapidement son efficacité devant le but.
Des plans financiers déjà en place
L’Atlético a obtenu le prêt de David avec une option d’achat fixée à 25 millions d’euros lors des négociations avec la Juventus cet été. Le même rapport indique que le club a déjà prévu cette somme exacte dans sa planification financière future.
L’Atlético pourrait tenter de négocier un prix inférieur avec la Juventus avant de lever l’option. Le club espagnol est toutefois prêt à payer l’intégralité de la somme si cela s’avère nécessaire pour conclure l’opération.
La Juventus a laissé partir l’attaquant après une seule saison lorsqu’il est devenu évident qu’il ne figurait pas parmi ses priorités. Un transfert définitif pour 25 millions d’euros permettrait à toutes les parties de régler sereinement la question de son avenir.
- AFP
Une saison décisive s’annonce
David cherchera à maintenir son rendement exceptionnel alors que l’Atlético disputera les compétitions nationales et européennes cette saison. En poursuivant sur sa lancée, il confortera sa place de joueur essentiel au sein de l’effectif.
Si ses bonnes performances se poursuivent, l’Atlético cherchera à finaliser les formalités de son transfert avec la Juventus bien avant la date limite estivale. Pour l’heure, l’attaquant reste concentré sur sa volonté de s’appuyer sur les bases solides qu’il a posées en Liga.
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