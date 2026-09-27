À propos de la situation du Real Madrid, qui a subi deux défaites en Liga, Savio, triple vainqueur de la Ligue des champions avec le Real Madrid, a déclaré : « Je suis les choses depuis le Brésil. La situation est instable, mais j'espère que Mourinho aura suffisamment d'expérience pour sauver l'équipe. Je suis un supporter de Flamengo et du Real Madrid, et je suis toujours ici au Brésil à envoyer mon énergie positive. »

Interrogé sur la question de savoir s'il reste du temps au Real Madrid pour se redresser, il a répondu : « Oui, je le pense. L'équipe possède les capacités et dispose de suffisamment de temps », avant de mettre en garde : « Mais on ne peut pas laisser les choses continuer ainsi trop longtemps. »

Il a poursuivi : « Bien sûr, il y a des joueurs extrêmement importants, des joueurs très talentueux. Ils doivent s'adapter, et l'on verra ce qui se passera. »

Il a également donné son avis sur Endrick, expliquant : « Au Brésil, il était très talentueux. À Palmeiras, il a attiré mon attention par ses performances à un très jeune âge. Mais bien sûr, il évolue désormais dans une équipe différente et très grande, il est donc soumis à une forte pression, et il est encore jeune », soulignant qu'il a besoin de quelque chose d'essentiel : « la patience », pour donner tout ce qu'il a en lui.

Il a conclu : « Je pense qu'il possède un grand talent encore inexploité, et j'espère qu'il brillera au Real Madrid car je le connais, je l'ai vu au Brésil et il a un potentiel énorme. »