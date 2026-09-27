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L'ancienne star du Real analyse la situation compliquée de Vinicius et met en garde Mourinho

Real Madrid vs Villarreal
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Vinicius Junior
Endrick
J. Mourinho
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Un message de soutien à Endrick

L'ancienne star brésilienne Sávio, joueur du Real Madrid, a commenté la situation difficile que traverse actuellement son compatriote Vinicius Junior, et a également donné son avis sur les chances des Merengues de jouer le titre en Liga.

Sávio est revenu à Madrid après une absence de 4 ans depuis sa dernière visite dans la capitale espagnole. Le journal Marca a réalisé avec lui un long entretien, dans lequel il a évoqué ses souvenirs avec l'équipe et la ville, les problèmes du football brésilien, ainsi que ses plus grandes stars selon lui.

  • Vinicius ? C'est très compliqué

    Au sujet de Vinicius, Savio a déclaré : « C'est très compliqué, car je l'observe depuis le Brésil et je ne suis pas les entraînements au quotidien, ni tout ce qui se passe. Il traverse une période plus difficile que toutes celles qu'il a connues ici. Mais c'est normal. Tous les footballeurs connaissent des bons moments et des moments plus difficiles. Cela fait partie du jeu. »

    À propos de ce que la star du Real doit faire pour sortir de cette mauvaise passe, il a affirmé : « Il doit être très concentré mentalement et surmonter cette étape. C'est un talent. C'est un garçon que j'aime beaucoup. Je l'ai toujours dit quand on m'interrogeait à son sujet auparavant, lorsqu'il est arrivé ici. Beaucoup disaient qu'il avait de grandes difficultés à tirer et à passer... et je répondais : bon, calmez-vous. Ne vous inquiétez pas. Il est très jeune. »

    Et d'ajouter : « C'est un garçon qui est passé pratiquement des équipes de jeunes à l'équipe première de Flamengo. Il fallait faire preuve d'un peu de patience et de prudence. Il a pris confiance en lui et a écrit une histoire au club. Aujourd'hui, bien sûr, il ne traverse pas ses meilleurs moments, mais il surmontera cette étape, car il possède le talent et les capacités. Nous devons attendre. »

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  • Le Real Madrid et Endrick : une situation instable

    À propos de la situation du Real Madrid, qui a subi deux défaites en Liga, Savio, triple vainqueur de la Ligue des champions avec le Real Madrid, a déclaré : « Je suis les choses depuis le Brésil. La situation est instable, mais j'espère que Mourinho aura suffisamment d'expérience pour sauver l'équipe. Je suis un supporter de Flamengo et du Real Madrid, et je suis toujours ici au Brésil à envoyer mon énergie positive. »

    Interrogé sur la question de savoir s'il reste du temps au Real Madrid pour se redresser, il a répondu : « Oui, je le pense. L'équipe possède les capacités et dispose de suffisamment de temps », avant de mettre en garde : « Mais on ne peut pas laisser les choses continuer ainsi trop longtemps. »

    Il a poursuivi : « Bien sûr, il y a des joueurs extrêmement importants, des joueurs très talentueux. Ils doivent s'adapter, et l'on verra ce qui se passera. »

    Il a également donné son avis sur Endrick, expliquant : « Au Brésil, il était très talentueux. À Palmeiras, il a attiré mon attention par ses performances à un très jeune âge. Mais bien sûr, il évolue désormais dans une équipe différente et très grande, il est donc soumis à une forte pression, et il est encore jeune », soulignant qu'il a besoin de quelque chose d'essentiel : « la patience », pour donner tout ce qu'il a en lui.

    Il a conclu : « Je pense qu'il possède un grand talent encore inexploité, et j'espère qu'il brillera au Real Madrid car je le connais, je l'ai vu au Brésil et il a un potentiel énorme. »

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