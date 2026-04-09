Getty Images Sport
Traduit par
L’ancien dirigeant de la Juventus analyse le « problème » que le transfert de Cristiano Ronaldo a créé au sein du club
L'obsession de la Ligue des champions
En 2018, la Juventus a surpris le monde entier en recrutant Ronaldo, alors au Real Madrid, pour plus de 100 millions d'euros. À l'époque, les Bianconeri dominaient la Serie A depuis près d'une décennie et avaient disputé deux finales de Ligue des champions au cours des cinq années précédentes. L’arrivée du meilleur buteur de l’histoire de la C1 devait être la pièce finale du puzzle pour conquérir l’Europe, mais ce recrutement a finalement coïncidé avec un début de déclin sportif et financier pour le club turinois.
Revenant sur la décision de faire venir Ronaldo en Italie, Paratici a insisté sur le fait qu’il n’avait aucun regret, déclarant au Corriere della Sera : « Précieux pour la Juve, important pour tout le monde, tout comme l’était [José] Mourinho à la Roma. Un championnat a besoin de grands joueurs. Nous voulions tous la Ligue des champions, et nous aurions pu la remporter dès notre première année. L’élimination face à l’Ajax me reste encore en tête. » Malgré cet investissement colossal, la Juve n’a pas réussi à dépasser les quarts de finale durant les trois saisons de Ronaldo à Turin.
- Getty Images Sport
Le « problème » de marquer trop souvent
Si les statistiques individuelles de Ronaldo étaient impressionnantes – 101 buts en 134 matches –, Paratici a laissé entendre que sa fiabilité devant le but avait involontairement engendré un sentiment de complaisance chez ses coéquipiers. Plutôt que de pousser l'équipe vers de nouveaux sommets, la présence du joueur de 41 ans a permis à d'autres membres de l'effectif, déjà couronnés de nombreux trophées, de lever le pied à certains moments.
Paratici a décrit ce basculement psychologique : « Le problème, c’est qu’en marquant un but par match, Cristiano a trop facilité la vie de ses coéquipiers, qui avaient déjà tant gagné. C’est pourquoi nous avons changé d’entraîneur, pour tenter de secouer les choses. »
Les relations avec Allegri et Sarri
Tout au long du passage de Ronaldo à la Juve, des rumeurs ont régulièrement circulé concernant ses relations avec divers entraîneurs, notamment Massimiliano Allegri et Maurizio Sarri. Paratici a toutefois balayé les allégations de tensions internes, saluant les qualités de gestion des hommes d’Allegri et défendant le mandat de Sarri, sous lequel le club a remporté son dernier Scudetto avant que son emprise sur le football italien ne commence à s’affaiblir.
Au sujet des entraîneurs, Paratici a déclaré : « Non, Allegri est le plus intelligent de tous ; sa capacité à créer des liens avec les joueurs fait toute la différence. Sarri a connu quelques difficultés au début, car il était plus fondamentaliste sur le plan tactique, mais il s'est ensuite adapté. Et il a remporté le Scudetto lui aussi ; beaucoup l'ont oublié. »
- AFP
Les répercussions financières
Si le transfert de Cristiano Ronaldo n’a pas été le seul facteur des problèmes juridiques et financiers ayant conduit à des retraits de points et à des démissions au sein du conseil d’administration, l’encombrement financier de son contrat s’est révélé difficile à soutenir. L’irruption de la pandémie de COVID-19 a accentué ces difficultés, laissant la « Vieille Dame » avec une masse salariale qui a entravé la reconstruction de l’effectif autour de sa star. Ronaldo a quitté la Juve à l’été 2021 pour revenir à Manchester United, avant de s’engager, plus récemment, avec Al-Nassr en Saudi Pro League.