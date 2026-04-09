L’ancien dirigeant de la Juventus analyse le « problème » que le transfert de Cristiano Ronaldo a créé au sein du club

En 2018, la Juventus a surpris le monde entier en recrutant Ronaldo, alors au Real Madrid, pour plus de 100 millions d'euros. À l'époque, les Bianconeri dominaient la Serie A depuis près d'une décennie et avaient disputé deux finales de Ligue des champions au cours des cinq années précédentes. L’arrivée du meilleur buteur de l’histoire de la C1 devait être la pièce finale du puzzle pour conquérir l’Europe, mais ce recrutement a finalement coïncidé avec un début de déclin sportif et financier pour le club turinois.

Revenant sur la décision de faire venir Ronaldo en Italie, Paratici a insisté sur le fait qu’il n’avait aucun regret, déclarant au Corriere della Sera : « Précieux pour la Juve, important pour tout le monde, tout comme l’était [José] Mourinho à la Roma. Un championnat a besoin de grands joueurs. Nous voulions tous la Ligue des champions, et nous aurions pu la remporter dès notre première année. L’élimination face à l’Ajax me reste encore en tête. » Malgré cet investissement colossal, la Juve n’a pas réussi à dépasser les quarts de finale durant les trois saisons de Ronaldo à Turin.