L’ancien défenseur de Manchester United et de l’Inter, Darmian, rejoint Bologne librement

L’opportunité s’est présentée à la suite de la grave blessure du latéral droit rossoblu Emil Holm, touché alors qu’il était en sélection avec la Suède pendant la trêve de septembre-octobre. Holm a depuis été opéré et devrait être éloigné des terrains pendant quatre à six mois, ouvrant la porte au retour de Darmian en Serie A après un peu plus de trois mois en tant que joueur libre.

Malgré son âge, Darmian reste une figure très respectée du football européen grâce à sa fiabilité et à son intelligence tactique. Durant son passage réussi à l’Inter, il a cumulé 218 apparitions toutes compétitions confondues et s’est imposé comme un élément clé de leur récente période de domination. Son palmarès est particulièrement bien garni, avec trois titres de Serie A, trois Coppa Italia et trois Supercoupes d’Italie remportés lors de son passage à Milan.

Au-delà de ses succès sur la scène nationale, l’ancien joueur du Torino a également disputé deux finales de Ligue des champions en 2023 et 2025, même si l’Inter a finalement terminé vice-champion à chaque fois.