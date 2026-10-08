Getty Images Sport
Traduit par
L’ancien défenseur de Manchester United et de l’Inter, Darmian, rejoint Bologne librement
Darmian assure le retour en Serie A
Bologne a officiellement confirmé la signature du latéral expérimenté Darmian, ramenant ainsi l'ancien joueur de Manchester United et de l'Inter en Serie A en tant qu'agent libre. Âgé de 36 ans, il arrive avec une vaste expérience dans l'élite italienne, après avoir auparavant disputé six matches avec Milan, 16 avec Palerme, 151 avec le Torino, 37 avec Parme et 218 avec l'Inter.
Ce transfert représente un renfort important pour Bologne, qui a été contraint d'aller sur le marché après un sérieux coup dur sur blessure dans son secteur défensif. Le défenseur polyvalent a signé un contrat qui le liera au Stadio Renato Dall'Ara jusqu'à la fin de la saison 2026-2027. Selon Football Italia, l'accord comprend également une clause spécifique qui permettrait au club de prolonger son séjour de 12 mois supplémentaires s'il atteint certains objectifs de performance lors de sa première année.
- Getty Images Sport
Une illustre carrière se poursuit
L’opportunité s’est présentée à la suite de la grave blessure du latéral droit rossoblu Emil Holm, touché alors qu’il était en sélection avec la Suède pendant la trêve de septembre-octobre. Holm a depuis été opéré et devrait être éloigné des terrains pendant quatre à six mois, ouvrant la porte au retour de Darmian en Serie A après un peu plus de trois mois en tant que joueur libre.
Malgré son âge, Darmian reste une figure très respectée du football européen grâce à sa fiabilité et à son intelligence tactique. Durant son passage réussi à l’Inter, il a cumulé 218 apparitions toutes compétitions confondues et s’est imposé comme un élément clé de leur récente période de domination. Son palmarès est particulièrement bien garni, avec trois titres de Serie A, trois Coppa Italia et trois Supercoupes d’Italie remportés lors de son passage à Milan.
Au-delà de ses succès sur la scène nationale, l’ancien joueur du Torino a également disputé deux finales de Ligue des champions en 2023 et 2025, même si l’Inter a finalement terminé vice-champion à chaque fois.
Prêt à agir immédiatement
Darmian n’aura pas beaucoup de temps pour s’installer dans son nouvel environnement, puisqu’il devrait être intégré immédiatement au groupe pour le jour de match. Le vétéran est disponible pour être retenu en vue du prochain match de championnat de Bologne, un déplacement difficile sur la pelouse de Lecce dimanche après-midi.
Avant son transfert, des informations indiquaient que le latéral expérimenté suscitait l’intérêt de plusieurs clubs promus après son départ de l’Inter, et qu’un rôle hors du terrain, en coulisses à San Siro, lui avait même été proposé.
- AFP
Le début difficile de Bologne
Malgré un début de saison difficile, Bologne occupe actuellement la 18e place du classement de Serie A avec seulement deux points, après avoir enregistré deux matches nuls et trois défaites lors de ses cinq premiers matches.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles