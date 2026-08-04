Ce transfert permet à l’international allemand de retrouver la direction sportive de l’Ajax, et en particulier Cruyff. Les deux hommes entretiennent déjà une solide relation professionnelle, née de leur passage commun dans le football espagnol.

Cruyff a affiché une immense satisfaction après avoir enfin bouclé cette opération complexe. Évoquant ce transfert réussi, il a déclaré : « Marc a un parcours exceptionnel, et ses qualités sont largement reconnues.

« Il est un renfort immédiat pour notre effectif. Marc et moi nous connaissons bien, et je me réjouis de travailler à nouveau avec lui. Nous travaillons à sa venue ici depuis un certain temps, donc nous sommes très heureux qu’il ait signé son contrat et qu’il puisse désormais commencer. »







