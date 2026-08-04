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L’Ajax boucle la signature en prêt d’une saison du gardien de Barcelone Marc ter Stegen
L’Ajax obtient le prêt de Ter Stegen
L'Ajax a officiellement trouvé un accord avec Barcelone pour recruter le gardien vétéran Marc ter Stegen. Le joueur de 34 ans rejoint Amsterdam sous la forme d'un prêt d'une saison après avoir quitté temporairement le géant espagnol. La signature de l'international allemand représente un coup important pour le club d'Eredivisie. Ter Stegen arrive aux Pays-Bas avec une expérience confirmée au plus haut niveau, offrant un énorme coup de boost à l'effectif avant la nouvelle saison.
Cruyff ravi de la nouvelle recrue
Ce transfert permet à l’international allemand de retrouver la direction sportive de l’Ajax, et en particulier Cruyff. Les deux hommes entretiennent déjà une solide relation professionnelle, née de leur passage commun dans le football espagnol.
Cruyff a affiché une immense satisfaction après avoir enfin bouclé cette opération complexe. Évoquant ce transfert réussi, il a déclaré : « Marc a un parcours exceptionnel, et ses qualités sont largement reconnues.
« Il est un renfort immédiat pour notre effectif. Marc et moi nous connaissons bien, et je me réjouis de travailler à nouveau avec lui. Nous travaillons à sa venue ici depuis un certain temps, donc nous sommes très heureux qu’il ait signé son contrat et qu’il puisse désormais commencer. »
Une carrière riche en trophées en Espagne
Né à Monchengladbach le 30 avril 1992, Ter Stegen a entamé sa carrière professionnelle avec le club de sa ville natale. Il s’est imposé comme une étoile montante en disputant 127 matches sur trois saisons et demie avec le Borussia Monchengladbach.
Cette forme impressionnante lui a valu un transfert retentissant en Catalogne à l’été 2014. Au cours de sa décennie très réussie à Barcelone, le gardien a cumulé la bagatelle de 423 apparitions toutes compétitions confondues. Son long passage en Espagne lui a permis de remporter de nombreux trophées majeurs et d’asseoir une domination nationale. Ter Stegen a notamment soulevé le trophée de la Ligue des champions, tout en décrochant un impressionnant total de sept titres de Liga.
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Passant à autre chose après des prêts récents
Sur la scène internationale, ce gardien très coté a également honoré 44 sélections avec l’équipe d’Allemagne. Il apporte ainsi toute cette riche expérience du très haut niveau au vestiaire amstellodamois.
Ce transfert à l’Ajax fait suite à un autre départ temporaire récent de Barcelone. L’Allemand a passé la seconde moitié de la saison dernière en prêt à Gérone. Son contrat d’un an étant désormais officiellement signé, Ter Stegen cherchera à stabiliser la défense de l’Ajax. Âgé de 34 ans, il espère rendre la confiance du club alors qu’il se prépare à ce nouveau chapitre passionnant de sa carrière.
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