L’AC Milan prépare une offensive pour le prodige de Grenade Owen Emeka, mais fait face à la concurrence du Real Madrid

Les performances impressionnantes de l’ailier avec les équipes de jeunes de Grenade la saison dernière ont convaincu la direction andalouse qu’il était prêt pour intégrer l’équipe première. En repensant à la prestation remarquable du jeune joueur contre Madrid en demi-finale du championnat national des moins de 19 ans, des sources internes au club ont conclu : « Bon, ce garçon est peut-être prêt, finalement. »

Cette confiance a rapidement été récompensée, Emeka ayant inscrit un but en six apparitions en Segunda División cette saison pour devenir le deuxième plus jeune buteur de l’histoire de Grenade.



