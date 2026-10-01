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L’AC Milan prépare une offensive pour le prodige de Grenade Owen Emeka, mais fait face à la concurrence du Real Madrid
Les géants italiens surveillent un prodige espagnol
Un recruteur de l’AC Milan s’est d’abord rendu en Espagne le 12 septembre pour observer de près le milieu de terrain de 19 ans Dylan Rodriguez lors du match nul 1-1 de Grenade contre Albacete. Cependant, c’est Emeka qui a crevé l’écran, signant une percée en solitaire éblouissante avant de conclure avec autorité au premier poteau. Selon La Gazzetta dello Sport, l’adolescent d’origine nigériane dispose d’une clause libératoire de 15 millions d’euros (13 M£/17 M$) et figure désormais clairement sur les tablettes de l’AC Milan et du Real Madrid.
La révélation obtient sa première convocation chez les seniors
Les performances impressionnantes de l’ailier avec les équipes de jeunes de Grenade la saison dernière ont convaincu la direction andalouse qu’il était prêt pour intégrer l’équipe première. En repensant à la prestation remarquable du jeune joueur contre Madrid en demi-finale du championnat national des moins de 19 ans, des sources internes au club ont conclu : « Bon, ce garçon est peut-être prêt, finalement. »
Cette confiance a rapidement été récompensée, Emeka ayant inscrit un but en six apparitions en Segunda División cette saison pour devenir le deuxième plus jeune buteur de l’histoire de Grenade.
Le jeune talent polyvalent impressionne les recruteurs européens
Si Milan reste attentif à Emeka, le géant de Serie A garde aussi Rodriguez dans sa short-list en raison de sa flexibilité tactique au milieu de terrain. Néanmoins, Emeka suscite l'attention prioritaire après s'être déjà engagé sur un contrat de longue durée courant jusqu'en 2031, des observateurs locaux établissant des comparaisons avec Jude Bellingham en raison de son profil athlétique. Le plan de Milan consisterait probablement à intégrer dans un premier temps l'adolescent à son équipe réserve afin de favoriser son développement, même s'il faudra agir vite compte tenu de l'intérêt persistant du Real Madrid.
La scène internationale tend les bras au talent montant
Emeka se prépare désormais à tourner son attention vers ses engagements internationaux avec l’Espagne des moins de 18 ans avant la Coupe du monde des jeunes au Qatar en novembre prochain. En club, le puissant ailier est déterminé à s’installer durablement dans le onze de départ de Pacheta afin d’aider Grenade à remonter au classement de Segunda División. Pendant ce temps, des dirigeants de San Siro et du Santiago Bernabéu devraient poursuivre leurs missions de supervision régulières avant l’ouverture du mercato hivernal.
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