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Hussein Hamdy

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Kimmich : Mbappé a sauvé le Real de plusieurs revers… et voici le plan pour les faire tomber

J. Kimmich
H. Kane
Kylian Mbappé
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Une star du Bayern garde de tristes souvenirs face au Real

Joshua Kimmich, la star du Bayern de Munich, a souligné la nécessité pour l'équipe bavaroise d'imposer son jeu sur le terrain afin d'obtenir un résultat positif face au Real Madrid, demain mardi.

Lors de la conférence de presse précédant le match aller des quarts de finale de la Ligue des champions, Kimmich a déclaré : « De manière générale, nous voulons laisser notre empreinte à chaque match. Le Real Madrid a un style particulier et peut se montrer dangereux dans n'importe quelle situation. Il sera important d'imposer nos points forts sur le terrain, et bien sûr, nous nous adapterons un peu à leur façon de jouer ».

  • Des souvenirs tristes

    À propos de ses souvenirs de la dernière confrontation en phase éliminatoire contre les Merengues, l'international allemand a déclaré : « Après le match aller, j'avais le sentiment que nous aurions pu remporter une victoire plus large ; lors du match retour, le Real Madrid était clairement supérieur, puis nous avons pris l'avantage grâce à un superbe but de Davies. Nous sommes revenus sur le terrain en pensant que nous aurions pu mieux jouer ; pourtant, nous n'avons aucun joueur blessé cette année, ce qui était toujours le cas lorsque nous venions jouer ici, et nous sommes très heureux que tout le monde soit prêt ».

    Au sujet de l'ambiance au stade Santiago Bernabéu, Kimmich a précisé : « L'ambiance et le public ici sont vraiment exceptionnels. Nous sommes souvent venus avec de bonnes intentions, mais nous sommes repartis déçus. Cette fois-ci, le match retour se jouera à Munich, ce qui constitue un avantage pour nous. »

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  • L'importance de Ken

    Kimmich a ajouté : « Harry Kane est incroyablement important pour nous, cela va de soi. C'est un élément clé de notre style de jeu, car il n'est pas seulement un buteur, c'est aussi un leader né et un modèle à suivre. Il possède une mentalité particulière pour un attaquant, et il est essentiel qu'il soit sur le terrain demain pour apporter son leadership. »

    À propos des matchs du Real Madrid contre Manchester City qu’il a regardés, Kimmich a déclaré : « Je n’ai pas regardé les matchs, mais c’est le Real Madrid, et ici, les choses sont parfois différentes. On s’attendait peut-être à ce que City domine, c’est pourquoi c’était passionnant de les voir se qualifier. City et le Real se sont souvent affrontés, et le Real s’est qualifié à plusieurs reprises même si nous avons parfois pensé que ce n’était pas mérité, mais cette fois-ci, face à City, leur qualification était méritée. »

    Quant au secret de la victoire contre le Real Madrid, Kimmich a souligné : « Si vous voulez battre le Real Madrid, vous devez être au meilleur de votre forme mentale et tactique. Tout le monde ici est enthousiaste et heureux de jouer ici demain. C'est le plus haut niveau de compétition, ce dont nous rêvons en tant que joueurs, et nous attendons avec impatience la bataille de demain. »

    Lire aussi : L'intelligence artificielle prédit le vainqueur du match entre le Real Madrid et le Bayern Munich

  • Une arme mortelle

    Lorsqu'on lui a demandé si ce match opposait les deux meilleures équipes du monde, il a répondu : « C'est toujours un match très spécial, et pour moi, le Real Madrid et le Bayern Munich sont les deux plus grands clubs du monde. »

    Quant à ce qui rend cette confrontation si particulière, il a déclaré : « Notre entraîneur n’effectue généralement pas beaucoup de changements d’une rencontre à l’autre, mais nous sentons tous que ce quart de finale contre le Real Madrid est un événement particulier et nous l’attendons avec beaucoup d’enthousiasme. Quand j’étais enfant, je venais voir le stade même lorsqu’il n’y avait pas de match, et c’est là que j’ai réalisé à quel point cet endroit était grandiose. Ce n’est pas quelque chose de banal : c’est pour des moments comme celui-ci que nous nous entraînons tous les jours, et j’espère que nous ferons un bon match demain. »

    Il a conclu : « Kylian Mbappé peut aider n’importe quelle équipe, car il possède des qualités individuelles exceptionnelles et il est le capitaine de l’équipe de France. Cette saison, il a fait basculer de nombreux matchs, même lorsque le Real Madrid traversait des moments difficiles… C’est une arme redoutable. J’ai joué contre lui à plusieurs reprises et nous savons ce qui nous attend. »