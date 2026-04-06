Kimmich : Mbappé a sauvé le Real de plusieurs revers… et voici le plan pour les faire tomber

Kimmich a ajouté : « Harry Kane est incroyablement important pour nous, cela va de soi. C'est un élément clé de notre style de jeu, car il n'est pas seulement un buteur, c'est aussi un leader né et un modèle à suivre. Il possède une mentalité particulière pour un attaquant, et il est essentiel qu'il soit sur le terrain demain pour apporter son leadership. »

À propos des matchs du Real Madrid contre Manchester City qu’il a regardés, Kimmich a déclaré : « Je n’ai pas regardé les matchs, mais c’est le Real Madrid, et ici, les choses sont parfois différentes. On s’attendait peut-être à ce que City domine, c’est pourquoi c’était passionnant de les voir se qualifier. City et le Real se sont souvent affrontés, et le Real s’est qualifié à plusieurs reprises même si nous avons parfois pensé que ce n’était pas mérité, mais cette fois-ci, face à City, leur qualification était méritée. »

Quant au secret de la victoire contre le Real Madrid, Kimmich a souligné : « Si vous voulez battre le Real Madrid, vous devez être au meilleur de votre forme mentale et tactique. Tout le monde ici est enthousiaste et heureux de jouer ici demain. C'est le plus haut niveau de compétition, ce dont nous rêvons en tant que joueurs, et nous attendons avec impatience la bataille de demain. »



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