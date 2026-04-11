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Kellini : « Nous nous réjouissons du nouveau contrat de la Juventus, et la contre-performance du Milan ne nous affecte pas. »

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La Juventus remodèle son nouveau projet.

Alors que la Juventus accélère la définition de son projet sportif pour les prochaines saisons, le club a adressé un message clair : la direction est satisfaite de la trajectoire actuelle et de la stabilité technique apportée par l’encadrement de Luciano Spalletti.

Le directeur sportif Giorgio Chiellini a salué l’officialisation de la prolongation du technicien transalpin, désormais lié au club jusqu’en juin 2028.

Cette prolongation constitue une étape majeure pour le club, qui réaffirme ainsi sa volonté de pérenniser son projet sportif.

NEW stc tv Serie A KoooraGetty Images

  • Préparer l'avenir de la Juventus

    « Je vous le répète depuis des semaines, voire des mois : la prolongation de Spalletti ne poserait aucun problème. Je me réjouis donc que vous n’ayez plus à me questionner sur son contrat », a déclaré Chiellini avec un sourire, lors d’une interview accordée à Sky Sport Italia et DAZN Italia.

    Il a ajouté : « C’était prévisible, même si ce n’était pas encore totalement acquis ; c’est la conclusion logique du processus engagé dès son arrivée. Nous allons maintenant disputer les derniers matchs de la saison, puis nous aurons le temps de préparer l’avenir ensemble. »

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  • Il est trop tard pour remonter le score.

    Interrogé sur la course aux places européennes, Chiellini a déclaré : « Nous ne nous attardons pas sur le résultat du Milan (battu 3-0 cet après-midi par Udinese) ; nous restons focalisés sur notre propre parcours, car des équipes comme l’Atalanta, Côme et la Roma sont nos concurrentes directes. »

    « La course aux places européennes pourrait se poursuivre jusqu’à la dernière minute de la dernière journée, a-t-il poursuivi. Les confrontations directes comme celle de ce soir risquent donc d’être décisives, car le temps restant ne suffira pas pour rattraper d’éventuelles pertes. »

    Concernant la rencontre de ce soir, il a ajouté : « L’Atalanta est une équipe solide, aux résultats probants, qui plus est à domicile. »

    La Juventus, qui devra se passer de Weston McKennie, dit « le Joker », suspendu, ainsi que de Dusan Vlahovic, Vasilije Adzic et Mattia Perin, tous blessés, aborde donc ce rendez-vous avec un effectif incomplet.

  • Le transfert de Bouja… et la stratégie de reconstruction

    Interrogé sur l’avenir de Bouja, récemment aligné au poste de faux numéro 9, et sur la possibilité que la Juventus le rachète définitivement à l’Olympique de Marseille pour 4,8 millions d’euros plus des clauses supplémentaires, Chiellini a répondu : «Il s’est très bien intégré et son prix est raisonnable. Nous évaluerons la situation en fin de saison, mais il est clair que nous serions ravis de le conserver. Son avenir est probablement à la Juventus.»

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    Kellini a conclu : « Notre stratégie vise à renforcer notre compétitivité pour gagner dans les années à venir. Certaines choses évolueront si nous nous qualifions pour la Ligue des champions, mais nous évaluerons cela en temps voulu. »