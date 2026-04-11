Alors que la Juventus accélère la définition de son projet sportif pour les prochaines saisons, le club a adressé un message clair : la direction est satisfaite de la trajectoire actuelle et de la stabilité technique apportée par l’encadrement de Luciano Spalletti.

Le directeur sportif Giorgio Chiellini a salué l’officialisation de la prolongation du technicien transalpin, désormais lié au club jusqu’en juin 2028.

Cette prolongation constitue une étape majeure pour le club, qui réaffirme ainsi sa volonté de pérenniser son projet sportif.

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