L’arrivée de Carnevali et Massara, en plus de Chiellini et Ottolini, a été pensée dans l’idée de poser les bases d’une longue stabilité, pour ouvrir un cycle. Les dirigeants actuels, nommés il y a seulement quelques mois, constatent ces jours-ci de visu toutes les contradictions qui sont le fruit des renversements continuels dont la Juventus a été protagoniste ces dernières années. Quelques exemples pour illustrer la situation : les buts et les passes décisives de Zhegrova, Nico Gonzalez, Koopmeiners et Gatti, des joueurs qui ne sont pas partis cet été uniquement parce que la bonne offre n’est pas arrivée ; le très mauvais début de saison de Kolo Muani, recruté par Giuntoli, puis suivi par Comolli et enfin repris par Carnevali, une longue poursuite pour l’instant infructueuse dans la zone de vérité, avec en prime les piques de Spalletti ; enfin, une attaque qui ne marque pas alors que presque tous les joueurs offensifs qui ont quitté la Juventus trouvent le chemin des filets dans leurs nouvelles équipes (Vlahovic, Openda, Licina, Adzic et David).





« Dans le football, il y a des cycles, il y a des périodes où l’on est au sommet et d’autres où l’on est en difficulté. Notre objectif ? C’est gagner, les paroles comptent peu, voire rien du tout. Nous devons chercher le meilleur résultat possible : il y a encore beaucoup à faire pour lutter pour le Scudetto et l’Europa League, même si ce n’est pas une compétition facile, peut être et devenir pour nous une opportunité. Nous ne pouvons pas penser que la Juventus soit devenue un club d’un niveau inférieur à celui qui est le sien. Nous sommes dans un cycle, il y aura des difficultés et aussi des possibilités de revenir au sommet », a encore déclaré Carnevali ce matin sur Radio Rai. Voilà, le sentiment est que le fait de s’être installé dans une situation d’un niveau inférieur à sa propre histoire constitue, sur le plan mental, le principal piège duquel la Juventus a désormais du mal à sortir depuis des années.