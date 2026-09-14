La défaite de la Juventus sur la pelouse de Sassuolo n’ouvre pas encore une crise déclarée au sein du club turinois, mais elle met en évidence une série de problèmes que l’équipe de Luciano Spalletti a affichés lors des quatre premières journées de championnat. Après trois mois d’arrêt et de mercato, le sentiment est que la Juve est exactement la même que la saison dernière, malgré de nombreux changements d’hommes : une équipe avec peu de personnalité, aux idées tactiques confuses et mal appliquées, et avec d’importantes limites techniques et de caractère. Mais procédons par étapes et analysons en sept points la mauvaise passe de la Juventus, en rappelant que depuis la saison de Sarri (2019/2020), seul Allegri en 2021 avait pris moins de points que cette Juve après quatre journées. Spalletti a pris 7 points, soit 3 de moins que Tudor (2025) et 1 de moins que Motta (2024) et Pirlo (2020).
Traduit par
Juventus, voyage au cœur du moment difficile : les sept choses qui ne fonctionnent pas
LA DÉFENSE
Le problème du gardien est réglé, avec Vicario qui, lors de ces premiers matches, a déjà montré qu’il pouvait apporter une contribution plus importante que Di Gregorio. Le match contre Milan et, surtout, celui contre Sassuolo ont mis en lumière quelques limites et points d’interrogation. La paire Bremer-Lucumí doit encore trouver ses automatismes et se synchroniser dans ses déplacements, tandis que Gatti piaffe sur le banc, mais il appartient à un type de football (celui qui prévoit une utilisation prédominante du bloc bas) qui ne plaît pas à Spalletti. Sur les côtés, Celik a apporté un vent d’énergie, tandis que Cambiaso, également freiné par sa blessure, reste encore aujourd’hui l’énigme qu’il est devenu depuis désormais deux saisons et demie. Le joker polyvalent qui avait attiré l’attention de certains clubs étrangers est encore à retrouver. Enfin, il y a Kalulu, qui alterne bonnes prestations et passages à vide préoccupants, comme cela s’est produit au Mapei Stadium.
LE MILIEU DE TERRAIN
C’est le secteur le plus problématique et le plus dévasté par les blessures, avec les longues indisponibilités de Locatelli et Thuram. Il ne reste à Spalletti que Douglas Luiz, auteur d’un bon début de saison, Koopmeiners, McKennie, de retour (après son problème musculaire), et Sarr. Le problème, pour la Juventus, c’est que Douglas Luiz et Koopmeiners ont été pendant une bonne partie du mercato des indésirables (très coûteux) qu’on a essayé (en vain) de vendre, McKennie paie les petits pépins de deux années sans arrêt, entre la Coupe du monde des clubs et la Coupe du monde, et la dernière recrue, Sarr, était un indésirable de Tottenham arrivé à Turin pratiquement sans avoir effectué une préparation digne de ce nom. Il s’agit donc d’un milieu de terrain qui est surtout le fruit des événements (l’impossibilité de vendre le Brésilien et le Néerlandais, la difficulté à acheter mieux) et seulement en partie des choix de la direction et de l’entraîneur.
LES AILIERS
Sur les côtés, la Juventus a de l’abondance aussi bien en nombre qu’en qualité, au point de pouvoir envisager de pallier même la longue absence sur blessure de Yildiz, le joueur le plus qualitatif de l’effectif. Le Zhegrova retrouvé (mais hors de la liste UEFA…), le Nico Gonzalez retrouvé (pour lequel vaut toutefois le même discours que pour Douglas Luiz et Koopmeiners), le toujours positif mais peu efficace dans la zone de vérité Conceicao, le talent en pleine ascension Alajbegovic et le fiable Boga (désormais blessé) garantissent à Spalletti de nombreuses solutions. Peut-être même trop, au point de conduire aussi à quelques erreurs d’appréciation dans les changements : contre Sassuolo, l’entrée de Zhegrova a évidemment été un choix payant, vu le doublé inscrit par le Kosovare, mais quelques doutes subsistent sur la sortie simultanée (pour Zhegrova et Woltemade) de Conceicao et Nico Gonzalez. Celui qui aurait probablement dû sortir, c’est Kolo Muani, un fantôme. Spalletti a au contraire insisté, et après le match, il a expliqué qu’il comptait continuer à accorder sa confiance au Français.
LES ATTAQUANTS
Les vrais problèmes viennent des attaquants axiaux. D’abord parce que, hormis Milik, absent des listes de l’UEFA et de la Serie A, aucun des deux titulaires potentiels n’est un vrai avant-centre. Kolo Muani n’en est pas un, lui qui aime tourner autour d’un véritable avant-centre, comme il l’avait fait (et bien) lors de ses premiers mois à la Juventus, en jouant avec Vlahovic. Woltemade n’en est pas un non plus, lui qui, malgré sa taille et son gabarit, préfère évoluer en soutien de l’attaquant ou comme deuxième attaquant. Concernant Kolo Muani, catastrophique dans ce début de championnat, on peut se demander pourquoi pas moins de trois dirigeants de la Juventus l’ont poursuivi : d’abord Giuntoli, qui fut le premier à l’amener à Turin en prêt, puis Comolli, incapable de le ramener à la Continassa, et enfin Carnevali, qui l’a acheté pour un montant important. Pour l’instant, un amour non partagé.
L’ENTRAÎNEUR
« C’est un entraîneur extraordinaire, l’un des meilleurs qui soient. Changer d’entraîneur n’est pas dans mon esprit, nous devons essayer de programmer et de construire, il faut laisser du temps et faire preuve de patience, en sachant qu’il faudra avaler des couleuvres ». Carnevali l’a dit en parlant de Spalletti au lendemain de la défaite contre Sassuolo. Spalletti a toujours le soutien de l’actionnaire (Elkann l’adore) et de la direction, mais le sentiment est que les bonus ne sont pas infinis. Près d’un an après son arrivée à Turin, la Juventus de Spalletti n’a toujours pas d’identité, n’a pas de personnalité d’équipe et n’a pas la capacité de gérer les différentes phases d’un match, des choses qu’elle avait pourtant laissé entrevoir, par moments la saison dernière avant l’effondrement final, qu’elle pouvait apprendre et appliquer. Le début de cette saison, en revanche, fait reculer Spalletti d’un an et lui aussi, à ce stade, doit commencer à se poser des questions, y compris sur le système de jeu.
LA PRÉPARATION
Les blessures, nombreuses et dans certains cas graves, ont fortement conditionné le début de saison de la Juventus. Les causes sont diverses, puisqu’on va de blessures traumatiques (Yildiz) à des problèmes musculaires antérieurs (Thuram), en passant par de petits pépins hérités d’autres expériences (Sarr), mais peut-être qu’en faisant les comptes, on peut trouver un fil conducteur. Et on peut penser que l’une des causes qui ont amené la Juventus, ces dernières années, à être l’équipe comptant en moyenne le plus de joueurs blessés de toute la Serie A doit aussi être recherchée dans les changements continus survenus à la Continassa. Car, tout comme aux étages supérieurs se sont succédé Paratici, Cherubini, Giuntoli, Comolli et Carnevali, et sur le banc Allegri, Sarri, Pirlo, encore Allegri, Motta, Tudor et Spalletti, le rôle de préparateur physique de la Juventus a lui aussi connu une histoire tourmentée, faite de changements constants. Après les cinq années de Simone Folletti entre 2014 et 2019, de 2019 à aujourd’hui se sont succédé : Losi, Ranzato, Bertelli, encore Folletti, Colinet, Licini, Pertusio, Ragnacci et, désormais, Sinatti. Des changements permanents qui n’aident certainement pas.
LA DIRECTION
L’arrivée de Carnevali et Massara, en plus de Chiellini et Ottolini, a été pensée dans l’idée de poser les bases d’une longue stabilité, pour ouvrir un cycle. Les dirigeants actuels, nommés il y a seulement quelques mois, constatent ces jours-ci de visu toutes les contradictions qui sont le fruit des renversements continuels dont la Juventus a été protagoniste ces dernières années. Quelques exemples pour illustrer la situation : les buts et les passes décisives de Zhegrova, Nico Gonzalez, Koopmeiners et Gatti, des joueurs qui ne sont pas partis cet été uniquement parce que la bonne offre n’est pas arrivée ; le très mauvais début de saison de Kolo Muani, recruté par Giuntoli, puis suivi par Comolli et enfin repris par Carnevali, une longue poursuite pour l’instant infructueuse dans la zone de vérité, avec en prime les piques de Spalletti ; enfin, une attaque qui ne marque pas alors que presque tous les joueurs offensifs qui ont quitté la Juventus trouvent le chemin des filets dans leurs nouvelles équipes (Vlahovic, Openda, Licina, Adzic et David).
« Dans le football, il y a des cycles, il y a des périodes où l’on est au sommet et d’autres où l’on est en difficulté. Notre objectif ? C’est gagner, les paroles comptent peu, voire rien du tout. Nous devons chercher le meilleur résultat possible : il y a encore beaucoup à faire pour lutter pour le Scudetto et l’Europa League, même si ce n’est pas une compétition facile, peut être et devenir pour nous une opportunité. Nous ne pouvons pas penser que la Juventus soit devenue un club d’un niveau inférieur à celui qui est le sien. Nous sommes dans un cycle, il y aura des difficultés et aussi des possibilités de revenir au sommet », a encore déclaré Carnevali ce matin sur Radio Rai. Voilà, le sentiment est que le fait de s’être installé dans une situation d’un niveau inférieur à sa propre histoire constitue, sur le plan mental, le principal piège duquel la Juventus a désormais du mal à sortir depuis des années.
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles