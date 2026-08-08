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Spalletti JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti

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Juventus, Spalletti sur Di Gregorio : « Peut-être que le deuxième but pouvait être arrêté »

Juventus FC
Mercato
L. Spalletti
M. Di Gregorio

L’entraîneur de la Juventus donne son avis sur la performance du gardien lors du match perdu contre l’Inter

Luciano Spalletti, entraîneur de la Juventus, après le match amical perdu 2-1 contre l'Inter, dans le derby d'Italie disputé à Perth, commente la prestation de Michele Di Gregorio. Le gardien de la Juventus, resté sur le terrain pendant l'intégralité des 90 minutes, a semblé légèrement en retard au moment de plonger sur le premier but de l'Inter, inscrit par Dimarco, et a tenté sans succès, de manière maladroite et gauche, un arrêt sur le deuxième but de l'Inter, marqué par Diouf.


Spalletti donne son avis : « Il me semble que Di Gregorio a été bon sur 2-3 interventions face à des frappes lointaines très difficiles, puis peut-être que le deuxième but pouvait être arrêté, mais ce sont des choses qui peuvent arriver, d'autant plus que le tir venait d'une position rapprochée », peut-on lire sur Gazzetta.it.


  • Enfin, la pique de Spalletti sur le mercato : « Nous cherchons à renforcer l’équipe par rapport à nos idées ».

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