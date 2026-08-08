Juventus, Spalletti sur Di Gregorio : « Peut-être que le deuxième but pouvait être arrêté »

Luciano Spalletti, entraîneur de la Juventus, après le match amical perdu 2-1 contre l'Inter, dans le derby d'Italie disputé à Perth, commente la prestation de Michele Di Gregorio. Le gardien de la Juventus, resté sur le terrain pendant l'intégralité des 90 minutes, a semblé légèrement en retard au moment de plonger sur le premier but de l'Inter, inscrit par Dimarco, et a tenté sans succès, de manière maladroite et gauche, un arrêt sur le deuxième but de l'Inter, marqué par Diouf.





Spalletti donne son avis : « Il me semble que Di Gregorio a été bon sur 2-3 interventions face à des frappes lointaines très difficiles, puis peut-être que le deuxième but pouvait être arrêté, mais ce sont des choses qui peuvent arriver, d'autant plus que le tir venait d'une position rapprochée », peut-on lire sur Gazzetta.it.



