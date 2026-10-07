Juventus, Spalletti ne peut pas ne pas récupérer Woltemade

La Serie A s’apprête à rouvrir ses portes et, la trêve internationale terminée, les clubs ont déjà commencé à retrouver les joueurs engagés avec leurs sélections respectives. L’objectif est d’arriver prêts au coup d’envoi de la prochaine journée de championnat (la 6e de la saison 2026/2027), qui lancera un véritable tour de force, surtout pour les équipes engagées dans les coupes d’Europe.
Parmi elles, il y a évidemment la Juventus, avec Luciano Spalletti qui a pu travailler à la Continassa pendant ces trois semaines avec un effectif réduit, à la fois en raison des très nombreuses blessures survenues depuis le début de l’année et des nombreux joueurs dispersés aux quatre coins du monde. Demain, les derniers Sud-Américains seront de retour, mais en vue du match de dimanche soir, qui verra la Juventus affronter Cagliari à l’extérieur, l’entraîneur turinois partira de deux certitudes absolues, bien qu’opposées, concernant le secteur offensif : Kolo Muani et Woltemade.