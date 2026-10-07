Juventus, Spalletti ne peut pas ne pas récupérer Woltemade

Nick Woltemade n’est pas un actif de la Juventus, il est arrivé en prêt sec de Newcastle et il n’existe aucune option d’achat, mais le relancer pour Spalletti est une mission qui ne peut pas être mise de côté. L’Allemand, de par ses caractéristiques physiques, est en effet unique dans l’effectif de la Juventus, mais surtout, en tenant compte des 9 prochains matches en à peine un mois, qui verront aussi la Juventus engagée le jeudi pour les matches d’Europa League avec des temps de récupération réduits, il sera une alternative non seulement naturelle, mais nécessaire pour Kolo Muani.

À ce jour, son impact dans l’équipe a été presque nul en championnat : 0 but et 0 passe décisive, mais aussi un 0,27 à la rubrique xGoal (valeur très basse pour un attaquant), le résultat d’1 tir cadré et 2 tirs non cadrés, dont 1 grosse occasion manquée. Même dans le travail avec ses coéquipiers, Woltemade en est à 1 grosse occasion créée et à 0,05 de xA (passes décisives attendues). Le chiffre qui alarme le plus Spalletti, ce sont toutefois les 3 ballons perdus, seulement 50 % des duels aériens gagnés et 71 % des tacles remportés.

Signe que sa condition, physique mais surtout mentale, est encore loin de ses meilleurs moments. Relancer Woltemade est une nécessité, le faire redevenir un buteur potentiellement européen et lui enlever cette étiquette de phénomène uniquement des réseaux sociaux est la mission la plus difficile qui attend Spalletti.