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CM Grafica Juventus Kolo Muani Woltemade 16 9 nuovaGetty Images/Calciomercato
Emanuele Tramacere
Traduit par

Juventus, Spalletti ne peut pas ne pas récupérer Woltemade

Juventus FC
N. Woltemade
R. Kolo Muani
L. Spalletti
Serie A

Le tour de force qui attend la Juventus rendra l’Allemand indispensable

La Serie A s’apprête à rouvrir ses portes et, la trêve internationale terminée, les clubs ont déjà commencé à retrouver les joueurs engagés avec leurs sélections respectives. L’objectif est d’arriver prêts au coup d’envoi de la prochaine journée de championnat (la 6e de la saison 2026/2027), qui lancera un véritable tour de force, surtout pour les équipes engagées dans les coupes d’Europe.

Parmi elles, il y a évidemment la Juventus, avec Luciano Spalletti qui a pu travailler à la Continassa pendant ces trois semaines avec un effectif réduit, à la fois en raison des très nombreuses blessures survenues depuis le début de l’année et des nombreux joueurs dispersés aux quatre coins du monde. Demain, les derniers Sud-Américains seront de retour, mais en vue du match de dimanche soir, qui verra la Juventus affronter Cagliari à l’extérieur, l’entraîneur turinois partira de deux certitudes absolues, bien qu’opposées, concernant le secteur offensif : Kolo Muani et Woltemade.


  • KOLO MUANI SERA UNE CERTITUDE

    Depuis le début de la saison, entre les deux attaquants, Spalletti a toujours choisi Kolo Muani comme son attaquant de référence. Le Français a débuté titulaire à 5 reprises sur 5 en Serie A, mais il n’a pas encore trouvé le chemin des filets et ne compte qu’une seule passe décisive, lors de la défaite 3-2 contre Sassuolo.

    Malgré cela, et même si Spalletti n’a pas caché qu’il préférait en principe des avant-centres aux caractéristiques différentes, c’est encore lui qui, au retour de la trêve, débutera comme titulaire à Cagliari à la pointe de l’attaque de la Juventus.

    L’ancien du PSG et de Tottenham, en effet, n’a pas été convoqué par la France de Zinedine Zidane et a pu travailler à 100 % (malgré son problème à la main) sous les ordres de l’entraîneur. Théoriquement, il peut être le plus en forme au sein d’une attaque qui a en revanche vu Alajbegovic, Conceicao, Zhegrova, Nico Gonzalez et aussi Nick Woltemade être convoqués avec leurs sélections.

  • Woltemade flop en Allemagne

    Les bonnes nouvelles pour Spalletti, malheureusement, s’arrêtent là, car si Kolo Muani a pu progresser physiquement et mentalement sous les ordres du technicien, l’avant-centre allemand revient de sa double échéance avec la sélection allemande avec encore plus d’incertitudes devant lui. Les bons signaux aperçus en Ligue Europa contre le NEC et qui s’étaient déjà estompés lors des seuls 4 minutes disputées contre l’Atalanta se sont éteints sur cette erreur devant le but contre la Serbie, qui l’a également plombé aux yeux de l’opinion publique et de la presse suivant une sélection allemande en plein restylage et donc avec les projecteurs braqués sur elle.

  • WOLTEMADE À RÉCUPÉRER

    Nick Woltemade n’est pas un actif de la Juventus, il est arrivé en prêt sec de Newcastle et il n’existe aucune option d’achat, mais le relancer pour Spalletti est une mission qui ne peut pas être mise de côté. L’Allemand, de par ses caractéristiques physiques, est en effet unique dans l’effectif de la Juventus, mais surtout, en tenant compte des 9 prochains matches en à peine un mois, qui verront aussi la Juventus engagée le jeudi pour les matches d’Europa League avec des temps de récupération réduits, il sera une alternative non seulement naturelle, mais nécessaire pour Kolo Muani.

    À ce jour, son impact dans l’équipe a été presque nul en championnat : 0 but et 0 passe décisive, mais aussi un 0,27 à la rubrique xGoal (valeur très basse pour un attaquant), le résultat d’1 tir cadré et 2 tirs non cadrés, dont 1 grosse occasion manquée. Même dans le travail avec ses coéquipiers, Woltemade en est à 1 grosse occasion créée et à 0,05 de xA (passes décisives attendues). Le chiffre qui alarme le plus Spalletti, ce sont toutefois les 3 ballons perdus, seulement 50 % des duels aériens gagnés et 71 % des tacles remportés.

    Signe que sa condition, physique mais surtout mentale, est encore loin de ses meilleurs moments. Relancer Woltemade est une nécessité, le faire redevenir un buteur potentiellement européen et lui enlever cette étiquette de phénomène uniquement des réseaux sociaux est la mission la plus difficile qui attend Spalletti.

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