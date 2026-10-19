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Gianluca Minchiotti
Traduit par

Juventus : Spalletti comme Thiago Motta et Tudor. Pirlo avait fait bien mieux

L. Spalletti
Juventus FC
Serie A

Tous les chiffres de Spalletti et la comparaison avec ses prédécesseurs

Luciano Spalletti, qui a succédé à Igor Tudor, limogé le 30 octobre 2025, est désormais sur le banc de la Juventus depuis un an, à cheval sur deux saisons. La lourde défaite de dimanche soir à l’Allianz Stadium face à la Lazio et les déclarations d’après-match plongent la Juventus dans une crise profonde, alors que Spalletti lui-même est désormais sous pression. Mais voyons les statistiques de Spalletti sur le banc de la Juventus.


En championnat, Spalletti a dirigé la Juventus lors de 36 matches (29 journées en 2025-2026 et 7 journées en 2026-2027). Si l’on s’en tient à la Serie A, le constat est très clair : sur 36 matches au total, Spalletti en a remporté 18, soit exactement la moitié. Le bilan s’améliore en comptant aussi les coupes, mais seulement légèrement (25 victoires en 47 matches).


36 matches de championnat avec Spalletti sur le banc

18 victoires

11 matches nuls

7 défaites

65 points pris sur 108 possibles (moyenne : 1,81 point par match)


  • LES 15 DERNIÈRES ANNÉES

    Si l’on considère les 15 dernières années de la Juventus, de 2011 à aujourd’hui, en se limitant toujours au championnat et en excluant les brefs intérims de Massimo Brambilla (un match sur le banc) et de Paolo Montero (deux matches), la Juventus de Spalletti avance à un rythme très proche de celle de Thiago Motta (qui, proportionnellement, gagnait moins, mais perdait aussi moins de matches), à peine supérieur à celui de la Juventus de Tudor. Pour le reste, les équipes de Conte, Allegri, Sarri et même Pirlo sont très loin. Voici le détail, selon les données rapportées par Sky.


  • LA COMPARAISON

    Conte : 273 points en 114 matchs (83 victoires, 24 nuls, 7 défaites) : 2,39 points par match

    Allegri : 663 points en 302 matchs (202 victoires, 57 nuls, 43 défaites) : 2,20 points par match

    Sarri : 83 points en 38 matchs (26 victoires, 5 nuls, 7 défaites) : 2,18 points par match

    Pirlo : 78 points en 38 matchs (23 victoires, 9 nuls, 6 défaites) : 2,05 points par match

    Spalletti : 65 points en 36 matchs (18 victoires, 11 nuls, 7 défaites) : 1,81 point par match

    Motta : 52 points en 29 matchs (13 victoires, 13 nuls, 3 défaites) : 1,79 point par match

    Tudor : 30 points en 17 matchs (8 victoires, 6 nuls, 3 défaites) : 1,76 point par match


  • PIRE SEULEMENT TROIS FOIS

    Depuis 2001, la Juventus n’a connu un pire début de championnat qu’à trois reprises : en 2015/16, lorsqu’elle ne comptait que 8 points après sept journées (avant de remporter le titre de Serie A au terme d’une remontée spectaculaire), en 2008/2009, lorsqu’elle en avait récolté 9 (avec Ranieri sur le banc ; saison terminée à la deuxième place), et en 2022/2023 (10 points, deuxième saison du retour d’Allegri, septième place finale).


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