Juventus : Spalletti comme Thiago Motta et Tudor. Pirlo avait fait bien mieux

Luciano Spalletti, qui a succédé à Igor Tudor, limogé le 30 octobre 2025, est désormais sur le banc de la Juventus depuis un an, à cheval sur deux saisons. La lourde défaite de dimanche soir à l’Allianz Stadium face à la Lazio et les déclarations d’après-match plongent la Juventus dans une crise profonde, alors que Spalletti lui-même est désormais sous pression. Mais voyons les statistiques de Spalletti sur le banc de la Juventus.





En championnat, Spalletti a dirigé la Juventus lors de 36 matches (29 journées en 2025-2026 et 7 journées en 2026-2027). Si l’on s’en tient à la Serie A, le constat est très clair : sur 36 matches au total, Spalletti en a remporté 18, soit exactement la moitié. Le bilan s’améliore en comptant aussi les coupes, mais seulement légèrement (25 victoires en 47 matches).





36 matches de championnat avec Spalletti sur le banc

18 victoires

11 matches nuls

7 défaites

65 points pris sur 108 possibles (moyenne : 1,81 point par match)



