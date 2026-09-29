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Gianluca Minchiotti
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Juventus, qui est Ginevra Elkann

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Le profil de la sœur de John et Lapo Elkann

Possible nouveauté importante à la tête du club turinois. Selon Matteo Moretto, Ginevra Elkann pourrait être la nouvelle présidente de la Juventus.



  • Née en 1979 à Londres, Ginevra est la sœur de John et Lapo Elkann, et la petite-fille de Gianni Agnelli. Productrice et réalisatrice de cinéma, elle est présidente d’Asmara Films et de la Pinacothèque Giovanni et Marella Agnelli. Sur le plan sociétaire, elle fait partie du conseil d’administration d’Exor, la holding de la famille Agnelli-Elkann et principal actionnaire de la Juventus.


    Diplômée en communication visuelle à l’American University of Paris, elle a également obtenu un master en réalisation cinématographique à la London Film School.


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