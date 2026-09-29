Juventus, problème musculaire pour Owusu

Du côté de la Juventus, Augusto Owusu a subi une lésion du droit fémoral et devra rester à l’arrêt pendant deux à trois semaines. C’est ce que rapporte Sportmediaset, dans l’attente de confirmations officielles de la part du club turinois. Il s’agit d’un problème apparu à la Continassa lors des derniers entraînements, après le match disputé par le joueur avec le maillot de la Next Gen contre Desenzano, en Serie C.





Luciano Spalletti perd ainsi un autre élément au milieu de terrain en vue des deux prochains rendez-vous, contre Cagliari en championnat puis face au Celta Vigo en Ligue Europa.