Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Augusto Owusu JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Juventus, problème musculaire pour Owusu

Juventus FC
A. Owusu
Serie A

Coup dur pour le milieu de terrain de la Juventus

Du côté de la Juventus, Augusto Owusu a subi une lésion du droit fémoral et devra rester à l’arrêt pendant deux à trois semaines. C’est ce que rapporte Sportmediaset, dans l’attente de confirmations officielles de la part du club turinois. Il s’agit d’un problème apparu à la Continassa lors des derniers entraînements, après le match disputé par le joueur avec le maillot de la Next Gen contre Desenzano, en Serie C.


Luciano Spalletti perd ainsi un autre élément au milieu de terrain en vue des deux prochains rendez-vous, contre Cagliari en championnat puis face au Celta Vigo en Ligue Europa.

  • Cette saison, Owusu a pris place sur le banc avec l’équipe première face à Sassuolo et à l’AC Milan, et a joué sept minutes en Ligue Europa contre le NEC Nimègue.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
Serie A
Cagliari crest
Cagliari
CGL
Juventus FC crest
Juventus FC
JUV