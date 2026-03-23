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Gianluca Minchiotti

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Juventus : Locatelli était anéanti : les messages de ses coéquipiers et de Spalletti

Une période difficile pour le capitaine de la Juventus, qui s'est illustré de manière négative en ratant un penalty contre Sassuolo

C'est un moment difficile pour Manuel Locatelli après le match nul 1-1 entre la Juventus et Sassuolo : le capitaine bianconero a raté le penalty décisif en fin de match, laissant filer deux points cruciaux pour la qualification en Ligue des champions.


Le milieu de terrain a immédiatement assumé la responsabilité de son erreur : convaincu au moment de son choix, il est ensuite resté profondément bouleversé d'avoir gâché une occasion décisive. « Il était anéanti par le résultat », peut-on lire dans Tuttosport, précisément parce qu’il était conscient d’avoir gâché une occasion monumentale. Pour le numéro 5 de la Juve, dimanche s’est écoulé dans le silence, loin des réseaux sociaux — où les critiques n’ont pas manqué — et auprès de sa famille.


  • LE SOUTIEN ET L'ÉQUIPE NATIONALE

    Le soutien de ses coéquipiers ne s'est toutefois pas fait attendre : de Perin à Pinsoglio, en passant par Gatti, Vlahovic et Yildiz, toute l'équipe s'est ralliée autour de son capitaine. Luciano Spalletti a lui aussi manifesté sa solidarité ; après l'avoir défendu publiquement, il a réitéré son soutien en privé : l'unité règne au sein du groupe.


    La trêve internationale peut être l'occasion de tourner la page. Locatelli devrait jouer un rôle de premier plan avec l'Italie de Gennaro Gattuso lors de la demi-finale des barrages de la Coupe du monde contre l'Irlande du Nord, puis, espérons-le, lors de la finale contre le Pays de Galles ou la Bosnie : une occasion importante de rebondir et de confirmer le rôle central qu'il s'est forgé sous le maillot bleu.


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