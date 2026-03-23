Juventus : Locatelli était anéanti : les messages de ses coéquipiers et de Spalletti

C'est un moment difficile pour Manuel Locatelli après le match nul 1-1 entre la Juventus et Sassuolo : le capitaine bianconero a raté le penalty décisif en fin de match, laissant filer deux points cruciaux pour la qualification en Ligue des champions.





Le milieu de terrain a immédiatement assumé la responsabilité de son erreur : convaincu au moment de son choix, il est ensuite resté profondément bouleversé d'avoir gâché une occasion décisive. « Il était anéanti par le résultat », peut-on lire dans Tuttosport, précisément parce qu’il était conscient d’avoir gâché une occasion monumentale. Pour le numéro 5 de la Juve, dimanche s’est écoulé dans le silence, loin des réseaux sociaux — où les critiques n’ont pas manqué — et auprès de sa famille.



